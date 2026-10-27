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Energie nestačila na Boleslav. Prohrála podruhé v řadě

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Hokejisté Karlových Varů v patnáctém extraligovém kole přivítali Mladou Boleslav. A diváci viděli jen tři branky, dvě z nich navíc dali hosté, a tak se radovali ze zisku tří bodů oni. Domácí Energie prohrála druhé utkání v řadě.
Energie nestačila na Boleslav. Prohrála podruhé v řadě

Energie nestačila na Boleslav. Prohrála podruhé v řadě

Zdroj: BK Mladá Boleslav
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 20:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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