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Oprava přejezdu přetne trasu do centra Olomouce. Tramvaje přes Wolkerovu projedou

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Provoz na vytížené spojnici centra Olomouce s městskou částí Nová Ulice či dálnicí D46 přetne od čtvrtka uzavírka na přejezdu ve Wolkerově ulici. Křížení silnice se železniční a tramvajovou tratí čeká oprava. Vlaky a tramvaje při rekonstrukci projedou, motoristé budou muset na náhradní trasu.
Oprava přejezdu přetne trasu do centra Olomouce. Tramvaje přes Wolkerovu projedou

Oprava přejezdu přetne trasu do centra Olomouce. Tramvaje přes Wolkerovu projedou

Zdroj: mapy.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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