Jak vrátit život iPhonu nebo Android telefonu, aniž byste museli platit další peníze. Stačí si pohrát s nastavením

„Vrátit život“ telefonu neznamená vyměnit procesor ani si koupit nový model. Často stačí zbavit se softwarového balastu, který se během měsíců a let používání nahromadil: zaplněného úložiště, zbytečně běžících aplikací na pozadí nebo dočasných souborů, které zabírají místo. iPhone i Android nabízejí vestavěné nástroje, s jejichž pomocí můžete telefon uklidit zdarma a bez instalace dalších aplikací. Základní údržba zabere přibližně deset až třicet minut. Pokud nepomůže, můžete jako poslední možnost zvážit obnovení továrního nastavení. Pojďme si projít konkrétní kroky pro obě platformy.
Proč telefon zpomaluje, i když jste nic nezměnili
Příčina bývá překvapivě banální. Google na svých stránkách podpory uvádí, že problémy mohou nastat, když v úložišti zbývá méně než 10 % volného místa. Systému pak může chybět prostor pro dočasné soubory a další operace, což se může projevit pomalejším spouštěním aplikací nebo zadrháváním při přepínání mezi nimi.
U iPhonu hraje důležitou roli také stav baterie. Lithium-iontová baterie postupně chemicky stárne, ztrácí kapacitu a může mít potíže dodávat potřebný výkon při vysoké zátěži. iOS proto může za určitých okolností omezit špičkový výkon, aby předešel nečekanému vypnutí telefonu. Stav baterie zkontrolujete v Nastavení > Baterie > Kondice baterie. Pokud maximální kapacita klesne pod 80 %, může být na místě výměna baterie. Samotné úpravy nastavení její opotřebení nevyřeší.
Dalším faktorem jsou aplikace běžící na pozadí. Některé pravidelně obnovují obsah, synchronizují data nebo využívají polohu, čímž mohou zatěžovat procesor a spotřebovávat energii. Důležitá poznámka od Applu: pravidelné ruční zavírání všech otevřených aplikací přejetím prstem samo o sobě výkon iPhonu nezlepší. Vhodnější je zaměřit se na aplikace, které skutečně zbytečně pracují na pozadí.
Rychlý úklid na iPhonu: tři kroky za deset minut
Začněte tím, že uvolníte místo v úložišti. V nabídce Nastavení > Obecné > Úložiště iPhonu uvidíte, které aplikace a data zabírají nejvíce prostoru. Můžete odstranit nepotřebné soubory, stará videa nebo aplikace, které už nepoužíváte. Pomoci může také funkce Odložit nepoužívané aplikace (Offload Unused Apps). iPhone odstraní samotné aplikace, ale zachová jejich dokumenty a data. Pokud je budete chtít znovu používat, můžete je opět stáhnout, pokud jsou stále dostupné.
Druhý krok: otevřete Nastavení > Obecné > Obnovení aplikací na pozadí. Projděte seznam a vypněte obnovování u aplikací, které nepotřebují aktualizovat obsah, když je právě nepoužíváte. Může jít například o některé sociální sítě, zpravodajské aplikace nebo hry. U komunikačních a dalších důležitých aplikací nastavení upravujte opatrně: omezení činnosti na pozadí může ovlivnit aktualizaci obsahu nebo včasnost některých oznámení.
Třetím krokem je restart telefonu. Může pomoci ukončit zaseknuté procesy a vyřešit některé dočasné problémy. Paměť se při běžném používání spravuje automaticky, takže restart není nutné provádět pravidelně, ale při zpomalení stojí za vyzkoušení. Celý postup zabere jen několik minut a u telefonu, který má málo volného místa nebo se potýká s dočasnými potížemi, může přinést znatelné zlepšení.
Android a Samsung Galaxy: kde hledat správné přepínače
Na čistém Androidu začněte v nabídce Nastavení > Úložiště. Projděte stažené soubory a odstraňte to, co už nepotřebujete. U některých aplikací lze v jejich podrobnostech vymazat mezipaměť (cache). Pozor, nepleťte si ji s vymazáním dat aplikace, které může odstranit její nastavení nebo místně uložený obsah.
V obchodě Google Play můžete zapnout automatickou archivaci nepoužívaných aplikací. Funguje podobně jako odložení aplikací na iPhonu: aplikace se uvolní z úložiště, ale její data zůstanou zachována, aby bylo možné ji později obnovit.
Dále otevřete Nastavení > Baterie > Využití baterie a zkontrolujte, které aplikace spotřebovávají nejvíce energie. U těch, které zbytečně pracují na pozadí, můžete omezit aktivitu. Přesné názvy položek se liší podle výrobce a verze Androidu.
Samsung Galaxy nabízí také vlastní nástroje pro správu zařízení:
- Péče o zařízení (Device Care) > Paměť > Vyčistit – umožňuje uvolnit část operační paměti ukončením vybraných procesů. Nečekejte ale, že časté čištění RAM samo o sobě telefon výrazně zrychlí. Android si paměť spravuje automaticky.
- Péče o zařízení > Baterie > Limity využití na pozadí – najdete zde možnosti pro uspávání aplikací. Podle modelu a verze systému mohou být dostupné kategorie uspávaných, hluboce uspávaných a nikdy neuspávaných aplikací.
- RAM Plus – funkce, která využívá část interního úložiště jako virtuální paměť. Její přínos závisí na konkrétním zařízení a způsobu používání. Na telefonech s větší kapacitou RAM nemusí být výrazný. Pokud váš model nabízí možnost upravit velikost RAM Plus, najdete ji obvykle v nastavení Péče o zařízení a paměti.
Které aplikace uspat? Samsung doporučuje omezovat především aplikace, které nepotřebujete pravidelně používat. Vhodným kandidátem může být například kalkulačka nebo hra, kterou spouštíte jen občas. Naopak buďte opatrní u komunikačních aplikací, e-mailu, navigace, hudebních přehrávačů nebo aplikací pro chytrou domácnost. Omezení jejich činnosti na pozadí může způsobit opožděná oznámení, přerušení některých úloh nebo jiné nežádoucí chování.
Tovární reset: poslední možnost, ne první rada
Pokud běžný úklid nepomůže, můžete zvážit obnovení továrního nastavení. Na iPhonu ho najdete v Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat iPhone, na Androidu obvykle v Nastavení > Systém > Možnosti resetování. Přesná cesta závisí na výrobci. Obnovení továrního nastavení smaže uživatelská data, aplikace a jejich nastavení a vrátí telefon do výchozího stavu.
Před resetem si bezpodmínečně vytvořte zálohu a ověřte, že je kompletní. iPhone lze zálohovat přes iCloud. Automatická záloha obvykle probíhá, když je zařízení připojeno k napájení a Wi-Fi a je zamčené, pokud je tato funkce zapnutá. Datum poslední zálohy ověříte v Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha na iCloudu.
Na Androidu lze využít zálohování prostřednictvím účtu Google. Rozsah zálohy se liší podle zařízení a aplikací, takže si předem ověřte, zda máte uložené také fotografie, důležité soubory a další data, která nechcete ztratit. Obnova může podle množství dat a rychlosti připojení trvat delší dobu.
Samotný reset může zabrat několik minut, ale následné nastavení a obnova dat mohou trvat podstatně déle. Pokud máte plné cloudové úložiště a potřebujete do něj uložit další data, může být nutné uvolnit místo nebo si připlatit za větší kapacitu. Jinak jsou nástroje pro reset součástí operačního systému a jejich použití je zdarma.
Kdy už nastavení nepomůže
Každý telefon má svou životnost a důležitým faktorem je také délka softwarové podpory výrobce. Ta určuje, jak dlouho bude zařízení dostávat bezpečnostní aktualizace a případně nové verze systému. Konkrétní délka podpory se liší podle modelu, regionu a data uvedení na trh, proto je dobré ověřit si ji přímo u výrobce.
Jakmile telefon přestane dostávat bezpečnostní aktualizace, žádné čištění úložiště ani tovární reset tuto situaci nevyřeší. Starší systém může být nadále použitelný, ale postupně se zvyšuje riziko, že zůstanou neopravené bezpečnostní chyby.
Pokud
Kondice baterie na iPhonu ukazuje maximální kapacitu výrazně pod 80 % nebo se telefon samovolně vypíná, může být příčinou opotřebovaná baterie či jiná hardwarová závada. V takovém případě už samotné úpravy softwaru nemusí pomoci a vyplatí se zvážit servis.
Kombinace tří věcí – dostatku volného úložiště, rozumně nastavených aplikací na pozadí a ověřené bezpečnostní podpory – může staršímu telefonu prodloužit dobu, po kterou vám bude dobře sloužit. Než sáhnete po novém modelu, věnujte půl hodiny údržbě. Možná zjistíte, že váš telefon ještě zdaleka nepatří do starého železa.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman