Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zásah na jezeře Kristýna: Hasiče zalarmovala podezřelá skvrna na hladině

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pondělní výjezd záchranných složek k jezeru Kristýna v Hrádku nad Nisou k nahlášenému úniku ropného produktu vyvolal obavy z ekologické havárie. Průzkum vodní plochy oblíbeného rekreačního areálu však přinesl překvapivé vysvětlení, které všechny přítomné uklidnilo.
Zásah na jezeře Kristýna: Hasiče zalarmovala podezřelá skvrna na hladině

Zásah na jezeře Kristýna: Hasiče zalarmovala podezřelá skvrna na hladině

Zdroj: Hasiči Hrádek nad Nisou
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:31

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Týden bez deště, postupně bude přibývat slunce
Týden bez deště, postupně bude přibývat slunce
Muž, který chtěl v České Lípě v sobotu v jedné z ubytoven vraždit, je ve vazbě
Muž, který chtěl v České Lípě v sobotu v jedné z ubytoven vraždit, je ve vazbě

Ve vazbě skončil v pondělí muž, který se v sobotu nad ránem pokusil nožem zabít jiného muže. K události...

Zásah v Jablonci kvůli neznámé látce. Hasiči evaukovali desítky lidí
Zásah v Jablonci kvůli neznámé látce. Hasiči evaukovali desítky lidí

K zásahu všech složek integrovaného záchranného systému došlo v pondělí dopoledne v Jablonci nad Nisou. Ve...

Nová vláda pro Liberec. Primátora Hájka doplní osm náměstků
Nová vláda pro Liberec. Primátora Hájka doplní osm náměstků

Starostové pro Liberecký kraj, Lepší Liberec a Piráti s Libercem otevřeným lidem se dohodli na budoucí...

Turnov chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut, uzavře frekventovanou silnici
Turnov chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut, uzavře frekventovanou silnici

Turnov v Českém ráji chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut. Po dobu jejich konání proto letos poprvé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.