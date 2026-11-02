Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Šel domů 28 let. Překonal půl světa, ale nejtěžší cesta ho možná čeká až za vlastními dveřmi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V listopadu 1998 vyrazil Karl Bushby z jižního cípu Jižní Ameriky s rozhodnutím dojít domů do Anglie vlastními silami. Cesta, kterou plánoval na dvanáct let, mu nakonec zabrala téměř tři desetiletí. Překonal džungle, zamrzlé moře i tisíce kilometrů neprostupné byrokracie. Nyní stojí několik kilometrů od cíle a přiznává, že se obává života, který přijde potom.
Šel domů 28 let. Překonal půl světa, ale nejtěžší cesta ho možná čeká až za vlastními dveřmi

Šel domů 28 let. Překonal půl světa, ale nejtěžší cesta ho možná čeká až za vlastními dveřmi

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:15

Reklama
Další články z Kód Enigma
Dvě kosmické lodě se poprvé spojily bez jediného člověka na palubě. Mezi nimi ale zůstala nečekaná mezera
Dvě kosmické lodě se poprvé spojily bez jediného člověka na palubě. Mezi nimi ale zůstala nečekaná mezera
Pyramidy stále skrývají skutečné záhady. Vědci ale hledají odpovědi úplně jinde než lovci senzací
Pyramidy stále skrývají skutečné záhady. Vědci ale hledají odpovědi úplně jinde než lovci senzací

Internet nabízí tisíce vysvětlení, podle nichž pyramidy sloužily jako elektrárny nebo je postavila neznámá...

Kryptopeněženka ve skutečnosti žádné mince neobsahuje. Co tedy chrání a jak o všechno nepřijít?
Kryptopeněženka ve skutečnosti žádné mince neobsahuje. Co tedy chrání a jak o všechno nepřijít?

Kryptoměnovou peněženku si většina lidí představí jako digitální obdobu té kožené. Jenže žádné bitcoiny v...

Nad americkým městem se vytvořilo neviditelné víko. Pod ním se vzduch změnil v jed
Nad americkým městem se vytvořilo neviditelné víko. Pod ním se vzduch změnil v jed

Donora byla průmyslové město, kde byli lidé na kouř z továren zvyklí. Na konci října 1948 se však nad...

Od římských latrín k záchodům s výhledem na fjord. Historie nejdůležitější místnosti světa je plná překvapení
Od římských latrín k záchodům s výhledem na fjord. Historie nejdůležitější místnosti světa je plná překvapení

Americký prezident urazil Norsko a tamní turistická centrála mu odpověděla přehlídkou nádherných veřejných...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.