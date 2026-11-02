Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivý

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Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mytologie Mayů je bohatá na celou řadu mocných mystických bytostí, o nichž se však příliš neví. Jednou z nich je také bájný Tsukán, mírumilovný had chránící podzemní poklady Střední Ameriky.
Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivýZdroj: Heather Barrett / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 02.11.2026 14:30
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