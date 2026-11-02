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Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivý

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Mytologie Mayů je bohatá na celou řadu mocných mystických bytostí, o nichž se však příliš neví. Jednou z nich je také bájný Tsukán, mírumilovný had chránící podzemní poklady Střední Ameriky.
Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivý

Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivý

Zdroj: Heather Barrett / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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