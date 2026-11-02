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Hannibal Lecter předává štafetu. Na streamu startuje mrazivá adaptace severské krimi V temnotách

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„Chvíli to trvalo, ale zdá se, že pochodeň nejznepokojivějšího sériového vraha, který se okamžitě vryje do kulturní představivosti, přešla od Anthonyho Hopkinse na někoho jiného.“ Z dosud neomylných rukou Hannibala Lectera ji dle recenze The Guardian převzal Stephen Graham, jenž v novém desetidílném psychologickém thrilleru V temnotách (Nocturne) ztvárňuje manipulativního vraha Jureka Waltera. Na Apple TV se jeho hrůzné činy zpoza mříží ode dneška pokouší zastavit Liev Schreiber a Zazie Beetz a dle dosavadních reakcí se přes víkend v klidu nevyspíte.
Hannibal Lecter předává štafetu. Na streamu startuje mrazivá adaptace severské krimi V temnotách

Hannibal Lecter předává štafetu. Na streamu startuje mrazivá adaptace severské krimi V temnotách

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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