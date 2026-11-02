Hannibal Lecter předává štafetu. Na streamu startuje mrazivá adaptace severské krimi V temnotách

„Chvíli to trvalo, ale zdá se, že pochodeň nejznepokojivějšího sériového vraha, který se okamžitě vryje do kulturní představivosti, přešla od Anthonyho Hopkinse na někoho jiného.“ Z dosud neomylných rukou Hannibala Lectera ji dle recenze The Guardian převzal Stephen Graham, jenž v novém desetidílném psychologickém thrilleru V temnotách (Nocturne) ztvárňuje manipulativního vraha Jureka Waltera. Na Apple TV se jeho hrůzné činy zpoza mříží ode dneška pokouší zastavit Liev Schreiber a Zazie Beetz a dle dosavadních reakcí se přes víkend v klidu nevyspíte.
Walter své oběti nechává umírat pomalu, aby i jejich rodiny zakusily nepopsatelná muka. Doživotní trest si odpykává v útrobách psychiatrické nemocnice Riverside v Pittsburghu v Pensylvánii, kam showrunner Rowan Joffe přemístil děj severských románů z pera manželů Alexandera a Alexandry Coelho Ahndorilových. Uvězněný, leč stále smrtelně nebezpečný maniak neokázalého vzezření si krátí čas klikováním, ukrýváním pašovaných předmětů za záchodovou mísou a třeba i přiváděním spoluvězňů k sebevraždě: šeptá jim totiž do uší skrze potrubí tak sladká slůvka, že agentce Sterlingové by se po Lecterovi rázem upřímně zastesklo.
Stephen Graham
, jenž má ještě ramena samou modřinu, jak jej po nich všichni plácali za loňského Adolescenta
, je podle zahraničních ohlasů naprosto fascinující a zároveň děsivý. Už díky jeho výkonu, který mimo jiné kombinuje nepřirozenou ztuhlost s nemístným chichotáním, se V temnotách
řadí mezi opravdu znepokojivé prestižní kriminálky streamovací éry. Rozhodně tomu napomáhá i Liev Schreiber
, tedy bývalý Ray Donovan
v roli detektiva Joona Linny, jenž je doposud hrdinou jedenácti románů spisovatelského manželského dua, jehož pseudonym Lars Kepler se objevil už u dvou filmových adaptací Hypnotizér
a Paganinikontraktet
.
V temnotách adaptuje hned dva romány oblíbené knižní série, konkrétně Písečného muže a Lazara. Linn se ve své americké verzi jmenuje Jonah Lynn a má za sebou vyšetřování vražd s rukopisem vskutku nezaměnitelného Walkera, nyní už tři roky bručícího na psychiatrii s maximální ostrahou. Kromě zločinů, za které byl odsouzen, je Walker podezřelý také z únosu a zabití dvou dětí, Michaela a Felicie Frostových, jejichž těla se nikdy nenašla. Když se Michael (Landon Valentin) po třech letech vynoří z lesů, Lynn, který měl případ Frostových na starosti, se opět spřáhne se specialistkou na výslechy Sagou Bauer (Zazie Beetz). Ta pronikne do ústavu jako pacientka a z nevypočitatelného lidského monstra tahá informace ohledně pohřešované osoby.
Nejenže série od Apple TV je v dobrých rukách – Rowan Joffe je synem kdysi nechybujícího režiséra Rolanda Joffého (Vražedná pole, Misie) a režii obstarával například velezkušený Timothy Van Patten (Impérium – Mafie v Atlantic City, Hra o trůny, Pacifik) –, ale jejich šikovnost už první recenze posvěcují. Na Rotten Tomatoes zatím svítí příznivé skóre 86 % ze čtrnácti kritik, které nedávají moc šancí tomu, že byste vyzkoušení temného seriálu měli litovat. V temnotách dle A.V. Club „nemrhá čas detektivními klišé, jako jsou hádky policistů o pravomoci nebo správný postup vyšetřování. Nezajímá ho ani zákulisní fungování policejního sboru. Jonah a jeho kolegové spojí síly, aby Jureka dopadli, jenže vzápětí se sami stanou terčem cílených útoků, které stupňují napětí a umožňují seriálu proniknout do znepokojivé psychiky sériového vraha. Jonah a Jurek mezi sebou mají obzvlášť jedovatý vztah, jehož otřesy zasahují do všech ostatních dějových linií.“
Čeká nás tedy napínavá podívaná s prvotřídním obsazením, které vedle Beetz z Jokera mocně doplňují ostřílení charakterní herci jako Bill Camp (Dámský gambit) a Rory Culkin (Znamení). Stephen Graham si přitom naposledy protáhne herecké svalstvo předtím, než začátkem roku nakluše před kamery Nelítostného souboje 2 vedle Leonarda DiCapria a Christiana Balea. Lepší projekt si k tomu podle všeho vybrat nemohl.
zdroje: Rotten Tomatoes, The Guardian, A.V. Club, Apple TV