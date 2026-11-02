Recept na rychlé dýňové placičky z Hokkaida: Křupavé placičky s lehce nasládlou chutí se skvěle doplňují s česnekovým dipem nebo bylinkovo-jogurtovou omáčkou.
Jednoduchý recept na dýňové placičky z Hokkaida
Dýně patří mezi nejoblíbenější podzimní plody a konkrétně dýně Hokkaido je velmi oblíbenou zeleninou, ze které se vyrábí nejen polévky a pečené kostky, ale také speciality, díky kterým dostává česká gastronomie šmrnc.
Dýně Hokkaido výborně chutná také v dýňových placičkách, které mají zlatavou kůrku, příjemně nasládlou chuť a velmi jemný vnitřek. Příprava těchto
dýňových placiček nezabere příliš mnoho času a vystačíte si s několika běžnými surovinami, které máte doma. Pokud máte vlastní úrodu dýní, můžete si připravit večeři pro celou rodinu prakticky zadarmo. Čtěte také: Rychlý jablečný koláč z litého těsta se skořicí: Je vláčný a připravíte ho z obyčejných surovin Dýňové placičky z Hokkaida – Křupavá podzimní večeře, která zmizí z talíře jako první. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Ingredience
Na přibližně 10 až 12 placiček si připravte:
500 g dýně Hokkaido 2 vejce 4 až 5 lžic hladké mouky 2 stroužky česneku 1 menší cibuli sůl a mletý pepř špetku majoránky olej na smažení
na výrobu jednoduchého dipu se hodí 150 gramů bílého jogurtu, menší stroužek česneku, sůl a trochu citronové šťávy. Pro výrobu bylinkového dipu stačí vyměnit česnek za oblíbené čerstvé bylinky.
Čtěte také: Švestkový koláč se skořicí a ořechy: Voňavý podzimní recept, který zmizí ze stolu ještě teplý Jak připravit dýňové placičky krok za krokem Dýni umyjte, rozkrojte a odstraňte měkkou vláknitou část spolu se semínky. Není třeba ji loupat, protože slupka při tepelné úpravě změkne. Dužinu nastrouhejte nahrubo a přendejte do mísy. Pokud obsahuje příliš mnoho šťávy, lehce ji vymačkejte. K dýni přidejte jemně nakrájenou cibuli, vejce, mouku, sůl, pepř, majoránku a prolisovaný česnek. Směs důkladně promíchejte tak, aby těsto drželo pohromadě, ale nemělo by být příliš tuhé. Pokud je řídké, přisypejte trochu mouky. Rozehřejte pánev a přidejte malé množství oleje. Pomocí lžíce vytvořte menší placičky, které na pánev rozprostřete do tenké vrstvy. Placičky smažte z obou stran dozlatova asi 3 až 4 minuty. Hotové placičky nechte okapat na papírové utěrce. Čtěte také: Dýňová polévka: Jednoduchý podzimní recept, který zahřeje a krásně voní S čím dýňové placičky z Hokkaida podávat?
K dýňovým placičkám se hodí česnekový dip. Ten vyrobíte smícháním bílého jogurtu s prolisovaným česnekem, špetkou soli a několika kapkami čerstvé citronové šťávy. Pokud máte raději jemný dip, můžete česnek vyměnit za nasekanou pažitku nebo petrželku. Naopak milovníci ostřejšího dipu jej mohou doplnit o chilli.
Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud máte na
zahradě vlastní vypěstované dýně, část úrody můžete nastrouhat a zamrazit v menších porcích. V zimě tak budete mít základ pro rychlé dýňové placičky, zeleninové směsi i polévku vždy po ruce. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku TopRecepty | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)