Engizek oznámil shodu s Diazovým týmem na boxerském zápase. Zbývá poslední překážka, ale Novotný je skeptický

Nejdřív přišla grafika. Kerim Engizek, bývalý šampion střední váhy organizace OKTAGON MMA a bojovník düsseldorfského UFD Gymu, na začátku října zveřejnil obrázek, na kterém stojí vedle Natea Diaze. Chybělo na něm všechno, co z plakátu dělá zápas: datum, místo, pořadatel i jakýkoli zvuk z druhé strany oceánu. O necelý měsíc později Němec tvrdí, že se obě strany v zásadě dohodly a že se řeší už jen jedna věc. Redakce MMAmagu prošla stránky německých hal i oficiální dokumenty OKTAGONu a hledala, co z toho zápasu existuje na papíře.
„Tak nějak jsme se shodli,“ hlásí Engizek. Pak dojde na seznam toho, co nemá
Citaci z Engizekova rozhovoru pro německou RTL přinesly 2. listopadu 2026 servery MMA Shorties a Top-Fight. Engizek v ní podle nich říká: „Takže my už jsme se tak nějak shodli. Jediný problém je vlastně hala, ta kapacita.“ Jinými slovy: podle bojovníka se už neřeší soupeř, ale logistika.
Tím soupeřem má být Nate Diaz, bývalá hvězda UFC, tedy největší světové organizace smíšených bojových umění, a soupeř Conora McGregora. Engizek mluví o jednání s boxerskými promotéry a Diazovým týmem, jako možné dějiště zmiňuje Düsseldorf, kde by nastoupil doma. Konkrétní arénu nejmenoval.
A teď to, co veřejně neexistuje: datum, hala, pořadatel, počet kol, váhový limit a jakékoli potvrzení z Diazova tábora. Gáže veřejné nejsou, takže každé číslo, které kolem zápasu koluje, je zatím jen přání. Slovo kapacita přitom znamená v Německu pokaždé něco úplně jiného.
Kolik lidí musí Engizek posadit, aby Diaz dával smysl
V debatě o zápase se objevují tři dějiště a každé znamená jiný rozpočet.
|Dějiště
|Město
|Maximální uváděná kapacita
|Fotbalový stadion
|Düsseldorf
|66 500
|Hlavní aréna
|Kolín nad Rýnem
|20 000
|Hala Dome
|Düsseldorf
|15 151
Z hodnot uvedených na oficiálních stránkách provozovatelů a pořadatelů, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že mezi největším a nejmenším z nich je rozdíl zhruba 51 tisíc míst. Jde o maximální uváděné kapacity, pro boxerskou show bývá reálné číslo nižší kvůli umístění ringu a uspořádání hlediště.
Jeden detail navíc. Kolínská aréna, která se v debatě objevuje pod jménem svého sponzora, nestojí v Düsseldorfu, ale v Kolíně nad Rýnem. Problém s halou tedy není administrativní detail, ale otázka, jestli někdo do takové show pošle stadionové peníze. Jeden Čech si to už jednou spočítal.
Novotný o tom slyšel už jednou. Tehdy zůstalo u nabídky
Promotér OKTAGONu Ondřej Novotný byl krátce po zveřejnění grafiky skeptický. Jeho vyjádření ze 6. října 2026 v pořadu MMA Letem světem přepsaly MMA Shorties: „Za mě se to nestane. Nechme si tam nějaká procenta, ale nemyslím si, že je v tuto chvíli v Německu v boxu někdo takový…“ Novotný dodal, že s promotéry, pod kterými by si Engizek rád zaboxoval, mluvil a že zajímavá jména na stole jsou, jen ne Diaz.
Redakce MMAmagu postavila obě datovaná vyjádření vedle sebe. Mezi říjnovou skepsí a listopadovým optimismem nepřibylo oficiální oznámení zápasu, přibylo tvrzení jedné strany.
Novotného nedůvěra má konkrétní pozadí. Podle tehdejších citací z prosince 2022, které přinesl server Fights.cz, nabídl OKTAGON Diazovi jednu z největších částek v historii evropské organizace; Top-Fight tehdy psal o částce 1 milion eur za zápas s Patrikem Kinclem. Diaz nepřijal. Zůstává otázka, proč se bývalý šampion žene za hvězdou, kterou nekoupila ani jeho vlastní organizace.
Rok bez klece a jedna věta, která drží Engizeka ve zprávách
KOMENTÁŘ Engizek řeší boxerský zápas s Diazem v době, kdy sám do klece nenastupuje. Od prohry s Krzysztofem Jotkem na OKTAGONu 91 11. července 2026 uplynulo k 2. listopadu 2026 celkem 114 dní.
Po incidentu, který následoval po hlavním zápase téhož turnaje, dostal podle oficiálního stanoviska OKTAGONu z 18. července 2026 pokutu 20 000 eur a šestiměsíční zastavení závodní činnosti. V mezičase si odbyl grapplingový zápas s bývalým šampionem UFC Belalem Muhammadem; server MMA Mania napsal, že Muhammad ho 30. srpna 2026 v Istanbulu porazil škrcením zezadu. Jméno Nate Diaz vydrží v titulcích déle než grapplingová vložka.
Dalo by se namítnout, že Engizek jen testuje trh a nic neriskuje. Jenže plakát bez adresy si fanoušci pamatují, a když se zápas nestane, platí za něj důvěryhodností bojovník, ne promotéři. Dokud nebude podpis, je Diazovo jméno marketing, ne soupeř.
Jediná hala, kterou má Engizek jistou, stojí ve Vídni
Zatímco u Diaze chybí všechno, v kalendáři na webu OKTAGONu, který redakce MMAmagu dohledala, má Engizek jasno: turnaj OKTAGON 103 ve vídeňské Stadthalle 20. února 2027. Soupeř u jeho jména zatím uvedený není, datum, hala a pořadatel ano.
Od 2. listopadu 2026 do toho termínu zbývá 110 dní, tedy 15 týdnů a 5 dní. Okno pro velkou boxerskou show se tím zužuje, protože aréna pro desítky tisíc lidí se neobjednává na pár týdnů dopředu. Vlastní stadionovou akci v Düsseldorfu má přitom OKTAGON v kalendáři až na 15. května 2027.
Engizekovi nechybí soupeř ani odvaha. Chybí mu dveře do haly. A jediné, které má zatím otevřené, vedou do Vídně.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek