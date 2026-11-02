Závodnice se pokálela uprostřed závodu a odmítla odstoupit. Její veřejná omluva po týdnech ticha lidi ještě víc rozzuřila

Sobota 12. září 2026, rychlobruslařský ovál v severní části Pekingu. Ženský elitní závod HYROX je zhruba v polovině, když 24letou Joannu Wietrzyk z Melbourne zradí tělo. Akutní střevní potíže, viditelné znečištění na nohou, kamery kolem. Závodnice nezastaví. Odběhne další okruhy, odskáče skoky z kliku, odchodí výpady s pytlem a dokončí hody medicinbalem na terč. Do cíle dorazí první v čase 1:01:23. O několik hodin později přidá na Instagram fotku z nemocničního lůžka s textem „Buď naplno, nebo vůbec… vítězství je vítězství“. Teprve tehdy se spustí vlna, která ji o pár týdnů později dostihne znovu v Hamburku.
Rekordmanka, která nezná slovo „stop“
Wietrzyk není náhodná amatérka, která podcenila snídani. Patří ke světové špičce HYROXu a drží světový rekord v ženské kategorii jednotlivkyň Pro. Na začátku února 2026 o ní Puma na svém webu Media Hub psala jako o své sportovkyni, která ve Phoenixu zaběhla rekord 56:03. Později se v souvislosti s jejím jménem uvádí ještě rychlejší čas 54:25 z Varšavy.
Pro pochopení celého případu je klíčový formát závodu. HYROX není maraton. Závodník uběhne celkem 8 kilometrů, ale po každém kilometru se zastaví u jednoho z osmi silových stanovišť: lyžařský trenažér, tlačení a tahání saní, skoky z kliku, veslování, farmářská chůze se závažím, výpady s pytlem na ramenou a hody medicinbalem. Všechno se odehrává v hale a všechno vybavení je sdílené. Na stejné saně, stejný pytel a stejnou podlahu po elitních ženách nastupují další vlny.
V Pekingu jich nebylo málo. Výsledkový agregátor Hybrid Huddle uvádí 5 132 sportovců a 8 442 startů napříč kategoriemi. Tady přestává jít o osobní trápení jedné závodnice. Jde o tisíce lidí, kteří po ní sahali na totéž.
„Vítězství je vítězství“: proč se lidé zlobili
Zesměšňovat nemoc by bylo laciné a většina kritiků to také nedělala. Otrava jídlem může potkat kohokoli a vytrvalostní sport zná zažívací kolapsy desítky let. Rozruch vyvolalo něco jiného: rozhodnutí pokračovat, a hlavně tón, jakým ho závodnice zpočátku prezentovala.
Smazaný příspěvek z nemocnice působil jako oslava. Podle listu The Guardian v něm Wietrzyk vítězství vykreslila jako důkaz neústupnosti, zatímco pořadatelé museli čistit zasažená místa. Deník South China Morning Post připomínal, že po ní na trať nastupovali další platící účastníci. V čínském prostředí, kde se akce těší masové pozornosti, kauza rezonovala obzvlášť silně.
Reakce se rozdělily. Část fanoušků obdivovala odolnost, kterou elitní sport běžně oslavuje. Hlasitější proud ale mluvil o hygieně, bezpečnosti a o pořadatelích, kteří nezasáhli. Ozval se i soutěžící Joe Ho s připomínkou, že by měl být slyšet také hlas amatérů, kteří po elitě závodili ve stejné hale.
Debata přerostla i v něco ošklivějšího. HYROX musel veřejně varovat, že kdo bude sportovkyni vyhrožovat nebo vyzývat k ublížení, dostane doživotní zákaz účasti na jeho akcích. Podle nás je tahle hranice zásadní: kritika rozhodnutí je legitimní, štvanice na člověka ne.
Dvě omluvy, dvě časové roviny
Často se opakuje, že závodnice celé týdny mlčela. Tak jednoduché to není a právě časová osa vysvětluje, proč se kritika zvedla dvakrát.
První, písemná omluva přišla 17. září, pět dní po závodě. Podle ABC News se v ní Wietrzyk omluvila „lidem v Číně, soupeřům, divákům a organizátorům HYROX“. Napsala, že se na startu cítila fit a zdravá, že lituje, že z trati neodešla, a že měla rozhodnout jinak. Hlavně ale udělala krok, který je u sportovců vzácný: sama se ze závodu zpětně odhlásila a vzdala se bodů. Vítězství tak dobrovolně vrátila.
Druhá rovina přišla až na konci října, šest až osm týdnů po Pekingu. Před návratem v Hamburku zveřejnila video a poskytla rozhovor BBC. Vysvětlila v něm, že šlo o bakteriální infekci z otravy jídlem, že se na startu cítila „opravdu, opravdu dobře“ a potíže přišly zhruba v polovině. „Nemyslela jsem na lidi kolem sebe,“ přiznala. Výrok o vítězství podle ní padl v režimu „bojuj, nebo uteč“, když vyhledávala nemocniční péči. Dodala také, že ji nikdo nevyzval, aby zastavila, a že jí došlo, že „v životě je víc než závodění“.
Druhou vlnu kritiky ale nespustila slova. Spustilo ji oblečení. Pozorní diváci si ve videu všimli viditelného vybavení Pumy a část publika si omluvu přečetla jako reklamní kampaň. Citlivé místo to bylo už předtím. Puma, která je s HYROXem úzce produktově spjatá, čelila po Pekingu posměšným přezdívkám „Poo-ma“ a incident nekomentovala. Podle webu Daily Mail Australia, na který se odvolávala novozélandská stanice Newstalk ZB, z jejího e-shopu zmizela kolekce „Joanna Wietrzyk x PUMA“. Konec celého sponzorského vztahu ovšem potvrzený není.
Podle nás tu na sebe narazily dvě logiky. Profesionální sportovkyně je zároveň tváří značky a od takové tváře se čeká, že bude v kameře „správně“ oblečená. Jenže omluva, která má působit lidsky, s logem v záběru působí jako vyjednaná. Nemusí to být záměr. Stačí, že to tak vypadá.
HYROX přiznal chybu a změnil pravidla
Nejméně ostře se v celé kauze často mluví o pořadateli, přitom právě on nesl za bezpečnost na trati odpovědnost. Pravidla HYROXu pro sezonu 2025/26, dostupná v oficiálním dokumentu HYROX Singles Rulebook, počítala s diskvalifikací za porušení pravidel a s nedokončením závodu. Výslovně ale neřešila situaci, kdy závodník kontaminuje trať tělesnými tekutinami.
HYROX už dva dny po závodě v oficiálním stanovisku přiznal, že protokoly nebyly dost jasné. Spoluzakladatel Moritz Fürste šel ještě dál: organizace podle něj měla zasáhnout okamžitě. Pravidla se změnila hned. Nově platí, že pokud krev, zvratky, moč nebo výkaly závodníka představují zdravotní či kontaminační riziko pro něj nebo pro ostatní, může ho ředitel závodu ze zdravotních důvodů stáhnout z tratě. Do výsledků se pak zapíše jako nedokončení.
Je to střízlivé řešení, které rozhodnutí sundává z ramen vyčerpaného sportovce. Člověk v plném závodním nasazení, s adrenalinem a vidinou vítězství, není ten, kdo by měl vyhodnocovat hygienické riziko pro tisíce dalších. To musí udělat někdo s chladnou hlavou u trati.
Kde končí hrdinství a začíná odpovědnost
Vytrvalostní sport má podobný slavný případ. Paula Radcliffe se na londýnském maratonu v roce 2005 zhruba po 35 kilometrech zastavila u kraje silnice, ulevila si a pak pokračovala do cíle, kde vyhrála v čase 2:17:42. Britská veřejnost to dodnes bere spíš jako kuriozitu než jako skandál. Rozdíl je prostý: Radcliffe běžela venku po silnici a za ní nezůstaly saně, pytle a míče, na které budou o hodinu později sahat jiní lidé.
Proto je pekingský případ víc než bizarní virál. Mentalita „nikdy se nevzdávej“ je ve sportu oslavovaná a do jisté míry nutná. V halovém závodě se sdíleným vybavením ale osobní hrdinství nelze oddělit od bezpečnosti ostatních. Obdiv k vůli končí tam, kde náklady nese někdo jiný.
Pro běžné závodníky z toho plyne praktická lekce. Při akutní inkontinenci, zvracení, krvi ve stolici, opakovaném průjmu, závratích, zmatenosti nebo horečce je správné zastavit a vyhledat pořadatele či zdravotníka. Mezinárodní nadace pro gastrointestinální poruchy IFFGD připomíná, že krvácení a přetrvávající průjem patří do rukou lékaře. K prevenci doporučuje americká Mayo Clinic před startem omezit vlákninu a nadýmavá jídla, tři až šest hodin předem vynechat kofein a tučné, aspoň dvě hodiny před závodem nejíst, nezkoušet v den závodu nové gely a vyhnout se lékům typu ibuprofen. K tomu základy hygieny podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC): mytí rukou, oddělování syrových potravin a důkladná tepelná úprava.
Česká stopa v kauze zatím výrazná není. Oficiální závod HYROX se podle dostupných přehledů v Česku zatím nekoná a domácí fanoušci za ním jezdí do zahraničí, tréninková centra ale vznikají třeba v Praze. Nové pravidlo se tak týká i všech, kdo se na první start chystají.
V Hamburku 30. října Wietrzyk znovu vyhrála a australská ABC její návrat označila za triumfální. Další start ji čeká v Londýně na začátku prosince. Rekordy už má, teď se ukáže, jestli si vedle nich vybuduje i pověst závodnice, která ví, kdy zastavit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta