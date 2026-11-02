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Olomoucí projde pochod za veřejnoprávní média, studenti vyhlásili stávku

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K protestním akcím zaměřeným proti vládou prosazovaným změnám ve fungování veřejnoprávních médií se připojí i Olomoučané. Protestní shromáždění se konají v úterý 3. listopadu napříč republikou, výjimkou nebude ani hanácká metropole. Městem vyrazí pochod od sídla České televize k Českému rozhlasu.
Olomoucí projde pochod za veřejnoprávní média, studenti vyhlásili stávku

Olomoucí projde pochod za veřejnoprávní média, studenti vyhlásili stávku

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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