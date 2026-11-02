Primátorem Přerova se opět stal Petra Vrána z ANO. V radě jsou ODS a lidovci

Primátorem Přerova se opět stal Petra Vrána z ANO. V radě jsou ODS a lidovciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Primátorem Přerova se opět stal Petra Vrána z ANO. V radě jsou ODS a lidovciZdroj: Město Přerov
Článek byl publikován 02.11.2026 14:27
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