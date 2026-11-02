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Primátorem Přerova se opět stal Petra Vrána z ANO. V radě jsou ODS a lidovci

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Primátorem Přerova dnes zastupitelé zvolili lídra vítězného hnutí ANO Petra Vránu, hlasovalo pro něho 24 z 33 přítomných zastupitelů. Koalici po říjnových volbách vytvořilo ANO s ODS a s uskupením Přerováci s podporou nových lidovců.
Primátorem Přerova se opět stal Petra Vrána z ANO. V radě jsou ODS a lidovci

Primátorem Přerova se opět stal Petra Vrána z ANO. V radě jsou ODS a lidovci

Zdroj: Město Přerov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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