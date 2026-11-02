Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V listopadu se dá z české zahrady odnést víc než v říjnu. Většina zahrádkářů ale sklízí jen dýně a přijde o 9 dalších plodin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dýně mizí ze zahrad jako první. V zemi ale dál čeká pastinák a na stoncích růžičková kapusta, kterou první mrazíky ještě osladí.
Pokud dýni Sweet Meat budete pěstovat vedle hokaida, dočkáte se co do semínek pravděpodobně jen kříženců

Pokud dýni Sweet Meat budete pěstovat vedle hokaida, dočkáte se co do semínek pravděpodobně jen kříženců

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Listy alpské fialky se nesmí dotknout okenního skla, jinak rostlina do jara uhyne. Při větrání hrozí ještě horší chyba
Listy alpské fialky se nesmí dotknout okenního skla, jinak rostlina do jara uhyne. Při větrání hrozí ještě horší chyba
Kdo túje na podzim nehnojí, na jaře se diví hnědým suchým jehličím. Kvasnice rozpuštěné ve vodě je zachrání za pár korun
Kdo túje na podzim nehnojí, na jaře se diví hnědým suchým jehličím. Kvasnice rozpuštěné ve vodě je zachrání za pár korun

Túje, které na podzim dostanou dost vody a draslíku, vstupují do zimy silnější. Podpořit je může i...

Prasklina v kmeni nebolí a strom dál roste. Jenže jednu noc při větru spadne na dům. 7 příznaků, které zahrádkáři přehlížejí
Prasklina v kmeni nebolí a strom dál roste. Jenže jednu noc při větru spadne na dům. 7 příznaků, které zahrádkáři přehlížejí

Strom s prasklinou v kmeni se může léta zelenat i plodit. Pevnost přitom ztrácí uvnitř, kam nevidíme. Sedm...

Koupelna v paneláku může vypadat dvakrát větší. Architekti vyhazují sprchové kouty a nahrazují je řešením s jednou skleněnou stěnou
Koupelna v paneláku může vypadat dvakrát větší. Architekti vyhazují sprchové kouty a nahrazují je řešením s jednou skleněnou stěnou

Vysoká vanička, posuvné dveře a hliníkové rámy mizí z návrhů koupelen. Místo nich přichází sprcha v rovině...

Nalijte hrnek vody na spodní rám okna. Pokud neodteče ven, máte ucpaný odtok a při příštím lijáku vám voda poteče do zdi
Nalijte hrnek vody na spodní rám okna. Pokud neodteče ven, máte ucpaný odtok a při příštím lijáku vám voda poteče do zdi

Ve spodní části plastového rámu jsou drobné štěrbiny, které při bouřce odvádějí vodu ven. Jestli fungují,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.