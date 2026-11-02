V listopadu se dá z české zahrady odnést víc než v říjnu. Většina zahrádkářů ale sklízí jen dýně a přijde o 9 dalších plodin

Poslední oranžová dýně skončí na zápraží, rýč se uklidí do kůlny a záhony se nechají spát. Takový je listopadový zvyk v mnoha českých zahradách. Kdo ale v létě a na začátku podzimu doséval a dosazoval, má teď před sebou nejchutnější část roku. Oficiální
sezónní kalendář ovoce, zeleniny a brambor pěstovaných v ČR od ministerstva zemědělství vede v listopadu sklizeň celeru, hlávkové i růžičkové kapusty, kedluben, květáku, pórku, ředkviček a zelí. Růžičkovou kapustu dokonce od září až do března. Podle nás je listopadová zahrada nejštědřejší tam, kde se nesklízí podle data v diáři. Rozhoduje mráz, stav půdy a to, kolik chladu která plodina snese. Devět plodin pro listopadovou sklizeň, na které se zapomíná
Seznam jsme poskládali z doporučení českých zahrádkářských poraden, kalendáře ministerstva zemědělství a zahraničních příruček. Pro přehlednost ho dělíme do devíti skupin:
Mrkev a další kořeny: dokud půda nepromrzne, dají se dobírat průběžně. Červená řepa, celer, tuřín a zimní ředkev: nejvyšší čas je sklidit je a uložit do sklepa. Pastinák: snese zimu v zemi a po mrazu zesládne. Růžičková kapusta a kadeřávek: nejodolnější košťáloviny, růžičky lze trhat postupně odspodu stonku. Zelí, hlávková kapusta, kedlubny a květák: kalendář MZe je vede jako listopadovou sklizeň. Špenát, polníček, salátová čekanka a mangold: s textilií vydrží dlouho do zimy. Pórek, naťová petržel a pažitka: pórek se vyrýpává podle potřeby, nať se trhá, dokud zelená. Pozdní jablka a hrušky: nejpozdnější odrůdy visí na stromech ještě v listopadu. Ořechy a bylinky: poslední sběr před zimou.
Zahrádkářská poradna k tomu přidává čínské zelí. Portál České stavby radí sklidit zbylou košťálovou a kořenovou zeleninu, osušit ji a uložit do písku nebo krechtu. Na záhonu můžou podle stejného zdroje vydržet právě odolné druhy, které obvykle přežijí i ranní jinovatku.
Mráz osladí pastinák i kapustu
Zahrádkáři, kteří listopad přeskočí, přicházejí hlavně o chuť. University of Maryland Extension vysvětluje, že chlad zvyšuje cukernatost mnoha plodin chladné sezony. Rostlina při nízkých teplotách přeměňuje část škrobu na rozpustné cukry, které jí slouží jako přirozená ochrana proti mrazu. Kuchyně z toho těží jen mimochodem.
Britská Královská zahradnická společnost (RHS) proto u pastináku doporučuje počkat až po prvním silnějším mrazu, kdy kořen zesládne a získá výraznější aroma. Pastinák může zůstat v zemi celou zimu. Háček přichází ve chvíli, kdy půda zamrzne a rýč se do ní nedostane. Rozumný postup: v listopadu vyrýt pár kořenů do zásoby a zbytek záhonu přikrýt slámou.
Podobně se chovají růžičková kapusta a kadeřávek. Hořkost ustupuje a listy dostávají nasládlý tón, který v září marně hledáte. Pravidlo ovšem neplatí plošně. Dýně, brambory a skladové ovoce mrazem a vlhkem trpí, proto patří pod střechu dřív.
Kolik kilogramů zeleniny ještě leží na záhonech
Česká data o výnosech domácích zahrad chybějí, takže jsme sáhli po orientačních tabulkách. University of Florida uvádí výnos na přibližně tři metry řádku. Výsledek je pro listopadového zahrádkáře příjemné čtení:
Plodina Orientační výnos na 3 m řádku Mrkev 4,5 kg Růžičková kapusta 4,5 kg Zelí 5,4 kg Červená řepa 3,4 kg Kadeřávek 3,4 kg Salát 3,4 kg
Dva krátké řádky mrkve a jeden řádek kapusty tak mohou podle tohoto přepočtu znamenat zhruba 13 kg zeleniny. Rodině to vystačí na několik týdnů polévek a pečení. Jde o hrubý odhad, skutečnost ovlivní hustota výsadby i průběh sezony.
Pro srovnání s velkovýrobou: české zemědělské referenční hodnoty počítají zhruba s 50 tunami mrkve, 30 tunami pastináku nebo 25 tunami špenátu na hektar. Profesionální pole a zahrádka za domem se ovšem srovnávají těžko.
Zdroj fotografie: birdsey7 / Creative Commons / CC BY-NC-SA 2.0. Počasí v listopadu 2026 nabízí suché okno pro sklizeň
K 30. říjnu 2026 má sklizeň pořád smysl.
Měsíční výhled ČHMÚ pro období od 26. října do 22. listopadu 2026 počítá s teplotně průměrnými týdny. Do konce první listopadové dekády má být spíš sušeji, poté by srážky měly odpovídat dlouhodobému normálu. Meteorologové zároveň upozorňují, že jde o trendový výhled bez regionálních detailů.
Pro zahradu z toho plyne jednoduchý plán: kořeny a dýně určené ke skladování dostat ze země za sucha během prvních listopadových dnů, než přijde vlhko nebo promrzne půda.
Mráz přitom nepřichází všude současně. Studie v Meteorologických zprávách ČHMÚ ukazuje, že v teplejších pásech České tabule, například na Mělnicku, Českobrodsku či Nymbursku, nastupují silnější podzimní mrazy místy až po 1. listopadu. Ve vyšších polohách a mrazových kotlinách bývá listopad citelně riskantnější. Sledujte proto předpověď pro konkrétní obec. Jasná bezvětrná noc umí v údolí srazit teplotu hluboko pod nulu, i když okresní předpověď vypadá klidně.
Rozhodování usnadní jednoduchý přehled:
Sklidit hned: dýně a zimní tykve, citlivé bylinky, kořeny určené do sklepa. Nechat až po mrazíku: pastinák, růžičkovou kapustu, kadeřávek. Chránit textilií nebo pařeništěm: špenát, polníček, salátové směsi.
Netkaná textilie, nízký fóliový tunel nebo studené pařeniště podle University of Maryland chrání listovou zeleninu před chladnými nocemi a prodlužují sklizeň. Špenát, polníček, kadeřávek, petržel i čekanky pod krytem dokážou přezimovat.
Jak uskladnit listopadovou úrodu, aby přečkala zimu
Kořenová zelenina potřebuje oschnout, zbavit se natě a přesunout se do bezmrazého prostoru. RHS ve svém
návodu ke skladování kořenové zeleniny doporučuje vrstvit mrkev, celer, tuřín i řepu do beden s vlhkým pískem nebo náhradou rašeliny a uložit je do tmy. Starší zahrádkáři znají totéž pod názvem krecht.
Dýně se sklízejí za sucha a s neporušenou stopkou. Za stopku je nikdy nezvedejte: může prasknout a plod pak začne hnít. Před uložením potřebují slupku vytvrdit na teplém a suchém místě, pak se přesunou do chladné, vzdušné místnosti, kde je občas zkontrolujete.
U jablek a hrušek platí test dlaně. Plod lehce nadzvedněte a pootočte. Zralý se oddělí i se stopkou, bez trhání. Hrušky mohou doma dozrávat ještě až týden. Pokud jablka na stromě zastihne nečekaný mráz, Český zahrádkářský svaz z Holic radí počkat, až přes den povolí, sklidit je a nechat jeden až dva dny oschnout v suchu a chladu.
S vlašskými ořechy je lepší nečekat, až slupky změknou a zčernají. Podle RHS tím trpí chuť jádra. V chladnějších oblastech navíc ořechy nemusejí plně dozrát.
Bylinky trhejte po oschnutí rosy. Sušte je v malých svazcích na tmavém a vzdušném místě, v sušičce stačí 35 až 46 °C. Zamrazit lze celé snítky v sáčcích, nebo nasekané lístky zalité vodou v tvořítku na led. Oregon State University i University of Minnesota doporučují spotřebovat je do roka.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková