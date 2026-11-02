Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé

Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivéZdroj: Pexels
Článek byl publikován 02.11.2026 15:20
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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