Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V první polovině tohoto týdne bude v ČR zataženo, ve druhé se vyjasní. Srážky očekávají meteorologové spíše na horách, mohou být i sněhové. Teploty přes den vystoupají až na deset stupňů Celsia, ráno ale už budou klesat pod nulu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé

Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé

Zdroj: Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:20

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Do vedení města se vrací Rudolf Chloupek. Z opozice bude podporovat i koalici
Do vedení města se vrací Rudolf Chloupek. Z opozice bude podporovat i koalici
Za volant řidič sedl s 2,72 promile. Na přivaděči u Jihlavy pak převrátil přívěs
Za volant řidič sedl s 2,72 promile. Na přivaděči u Jihlavy pak převrátil přívěs

Neštěstím mohla skončit nedělní dopravní nehoda, k níž došlo krátce před 11. hodinou na silnici I/38 na...

ON-LINE: Kdo bude vládnout Jihlavě další čtyři roky? Sledujeme přímo v sále
ON-LINE: Kdo bude vládnout Jihlavě další čtyři roky? Sledujeme přímo v sále

Nově zvolené jihlavské zastupitelstvo dnes rozhodlo, kdo povede Jihlavu další čtyři roky. Podle předpokladů...

Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje
Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje

I po začátku listopadu platí v krajském městě Vysočiny určitá dopravní omezení. Dělníci zůstávají v ulici...

DRBNA HISTORIČKA: Dušičky jsou tady. Svátkem jsou od roku 998
DRBNA HISTORIČKA: Dušičky jsou tady. Svátkem jsou od roku 998

Dušičky jsou tady. Chladno právě tak akorát, venku vlhko zalézá do kostí. Stane se, že mrholí či drobně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.