Toto bylo nejnevkusnější nádobí vyrobené v Československu. Dnes za něj milovníci retra platí od 1000 Kč za kus

Kouzlo perleťového porcelánu se Třemi Gráciemi
Kdo by si nepamatoval neuvěřitelně lesklý, třpytivý porcelán zdobený ikonickým antickým motivem Tří Grácií! Tento legendární servis s perleťovým listrem a jemnou zlatou linkou patřil k naprostým klenotům československých obýváků od 60. do 80. let minulého století. Dívky Aglaia, Euphrosyne a Thalia tančící na zářivém duhovém podkladu tvořily neodmyslitelnou součást sváteční atmosféry. Ačkoliv z něj babičky většinou nenechaly nikoho pít ani na Vánoce a sloužil převážně jako chlouba v prosklené vitríně, jeho jedinečná estetika a mistrné zpracování fascinují milovníky retro stylu dodnes.
Příběh slavného Karlovarského porcelánu a touha po luxusu
Příběh této fascinující soupravy je úzce spjat s poctivou prací národního podniku Karlovarský porcelán a koncernu Thun. Slavné výrobní závody jako Nová Role, Stará Role, Loučky či Chodov dokázaly skloubit tradiční technologii tvrdého porcelánu s unikátní povrchovou úpravou zvanou listr. Jednalo se o tenké vrstvy kovu a oxidů, které při vypalování vytvářely neopakovatelný duhový perleťový efekt.
V době, kdy lidé toužili po hřejivém domově a svátečním luxusu, představoval tento zlacený porcelán vrchol elegance a poctivého tuzemského řemesla. Možná ho máte dodnes na chalupě nebo v krabici na půdě.
Jak poznat originál a co říká odborník
Pokud jste při úklidu pozůstalosti nebo chalupy narazili na krabici s tímto ikonickým nádobím, určitě si ho podrobně prohlédněte. Pravý původ soupravy odhalíte nejlépe pohledem na spodní stranu. Hledejte tradiční vtlačené či tištěné značky karlovarských porcelánek, jako je razítko mrakodrapu nebo korunky. Klíčovým ukazatelem stavu je zachovalost zlacených linek a stálost duhové vrstvy listru.
Jak potvrzuje odborník na užité umění: „Listrový porcelán s motivem Tří Grácií je typickým projevem měšťanského vkusu v socialistickém Československu 60. až 80. let. Zatímco teoretici prosazovali tvarovou čistotu, spotřebitelé raději volili zdobný, zlacený porcelán evokující luxus. Tyto soupravy nesou mimořádně silnou nostalgickou a historickou hodnotu.“
Dnešní hodnota na trhu a vzpomínky pamětníků
Zatímco dříve šlo o těžko dostupné zboží, které se opatrovalo jako rodinné stříbro, dnes tyto servisy zažívají nový rozkvět na aukčních portálech jako Aukro či Bazoš. Kompletní nepoškozené kávové soupravy dosahují ceny okolo 1 000 až 2 500 Kč, zatímco ucelené 26dílné jídelní servisy se prodávají za 3 000 až 7 000 Kč. I samostatné šálky mají pro sběratele doplňující hodnotu.
Podle prodaných aukcí na Aukru patří kompletní servisy k vyhledávaným sběratelským kusům. Pro sběratele je to svatý grál – spojení nostalgické vzpomínky s reálnou hodnotou. Máte i vy doma tuto zářivou vzpomínku? Napište nám do komentářů, zda jste z něj někdy pili, nebo zda u vás také zdobil sekretář!
Zdroje článku: Thun Karlovarský porcelán - Wikipedia, THUN 1794 | Karlovy Vary, Porcelain and pottery marks, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková