Lehečka válcoval soupeře a Monačan byl bez sebe frustrací. Pak se ale karta obrátila a Čech ztratil třetí finále v řadě

Neděle 1. listopadu, zaplněná hala v Basileji a soupeř, který po půlhodině nevěděl, kam s rozčilením. Lehečka první set nehrál, ale přímo diktoval. Bral Vacherotovi podání, na returnu ho tlačil k čáře a monacký tenista podle švýcarské televize SRF v jednu chvíli mrštil raketou. Jenže finále se hraje na dva vítězné sety. Za hodinu a 54 minut zvedal trofej Vacherot a Lehečka si odvezl třetí finálovou porážku letošní sezony. Ta basilejská bolí nejvíc, protože tentokrát měl titul skutečně na dosah.
Set, ve kterém Vacherot nevěděl kudy kam
Úvod finále turnaje kategorie ATP 500 vypadal jako jednoznačná záležitost. Lehečka se rychle dostal do vedení 4:1 o dva brejky, v celém prvním setu vzal soupeři servis třikrát a sadu uzavřel 6:2. Vacherot chyboval z obou stran a s každou další chybou byl nervóznější.
Proti Lehečkovi přitom nestál nováček. Sedmadvacetiletý Monačan přijel do Basileje jako nenasazený hráč, ale na 31. místě žebříčku. A s pověstí muže, který umí překvapit: v roce 2025 senzačně vyhrál Masters v Šanghaji. Cestou do finále vyřadil Navoneho, Jódara, Runeho i Fritze. Jenže v prvním setu z té formy nebylo vidět nic.
Pro Lehečku to byla odměna za náročný týden. Ukončil kariéru Stana Wawrinky, který v Basileji odehrál poslední zápas, porazil Jérôma Kyma a v semifinále proti Janu-Lennardu Struffovi odvrátil mečbol.
Dva brejkboly, které změnily finále
Zlom přišel nenápadně, za stavu 1:1 ve druhém setu. Lehečka měl na Vacherotově podání dva brejkboly. Kdyby jeden proměnil, mohl se rozjet stejně jako v první sadě. Neproměnil ani jeden.
A tenis trestá okamžitě. V dalším gamu Vacherot prolomil Lehečkovo podání a šel do vedení 3:1. Najednou přestal rozdávat laciné chyby, výměny se prodloužily a český tenista se poprvé ocitl pod tlakem. „Musel jsem hodně bojovat, protože měl brejkboly až do posledního gamu,“ popsal po zápase druhý set Vacherot. Sadu přesto dovedl do konce 6:3.
Před rozhodujícím setem odešel Lehečka z kurtu. Po návratu vstoupil do třetí sady co nejhůř. V prvním gamu udělal několik chyb, nepovedl se mu kraťas a o podání přišel hned na začátku. Za stavu 2:3 měl ještě brejkbol na vyrovnání, ale ani ten nevyužil. Vacherotovi pak podle SRF stačilo držet míče v dobré délce. Chyby přicházely z druhé strany sítě.
Víc es, víc vítězných úderů, a přesto prohra
Statistiky z finále, které zveřejnil web Tennis.com, vypadají jako zápis vítěze. Lehečka nastřílel 13 es, vítězných úderů měl 34 proti soupeřovým 15 a celkově vyhrál víc výměn. Tituly se ale nerozdávají za objem.
Rozhodlo rozložení bodů. Lehečka proměnil 3 z 10 brejkbolů, Vacherot 4 ze 7. Monačan sám zdůraznil, co se v zápase změnilo: „Od třetí sady jsem začal mnohem lépe podávat a to mi strašně pomohlo.“ Mluvil také o skvělých úderech v klíčových momentech, a přesně v nich se finále rozhodlo.
Podle nás to nebyl psychický kolaps, spíš kolaps průběhu. Lehečka dominoval, dokud soupeř chyboval. Když Vacherot chybovat přestal, Čech na to nenašel odpověď. Tenhle rozdíl dělí finalistu od vítěze: umět zápas zavřít, i když ho soupeř přestane rozdávat.
Pikantní je i srovnání s jejich předchozím duelem. V říjnu v semifinále v Tokiu Lehečka Vacherota přehrál 6:4, 6:2 a nepustil ho k jedinému brejkbolu. O necelý měsíc později mu Monačan vrátil porážku ve finále.
Sinner, Alcaraz, Vacherot: tři finále, tři různé příběhy
Lehečkova letošní bilance ve finále je 0:3, celkově má v kariéře dva tituly a sedm finálových proher. Čísla ale potřebují kontext.
|Turnaj
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Miami (Masters 1000)
|29. 3. 2026
|Jannik Sinner
|4:6, 4:6
|Tokio (ATP 500)
|6. 10. 2026
|Carlos Alcaraz
|6:7(4), 4:6
|Basilej (ATP 500)
|1. 11. 2026
|Valentin Vacherot
|6:2, 3:6, 3:6
V Miami hrál největší finále kariéry proti světové dvojce. V Tokiu nestačil na Alcaraze, i když první set prohrál až v tiebreaku. V obou případech šel do zápasu jako outsider proti absolutní špičce a porážka nebyla žádnou ostudou. Basilej byla jiná. Soupeř byl v žebříčku níž a Lehečka vedl o set a o brejk. Byla to jeho nejotevřenější titulová šance roku, a proto je tahle porážka herně nejbolestivější.
Co mu uteklo a co ho čeká v Paříži
Ve hře byl třetí titul v kariéře a zároveň ten nejcennější. Obě dosavadní trofeje Lehečka získal na turnajích ATP 250, v Adelaide 2024 a v Brisbane 2025. Jako finalista bere 330 bodů a zhruba 6,5 milionu korun, vítěz si odvezl 500 bodů a přibližně 12 milionů. Návštěvnost turnaje byla rekordní: 67 600 diváků, nejvíc od éry Rogera Federera.
Lehečka při ceremoniálu nezastíral, že je „extrémně zklamaný“. Zároveň ale mluvil o dobrém týdnu a o radosti ze směru, kterým se s týmem ubírá. Žebříček mu dává za pravdu. Posune se o šest míst na 15. příčku, kousek od kariérního maxima, kterým je 12. místo. V hodnocení letošní sezony je ale čtrnáctý a šance na Turnaj mistrů je už jen teoretická.
Oddech nepřijde. Podle oficiálního losu Rolex Paris Masters ho v prvním kole čeká Alex Michelsen a vítěz tohoto zápasu narazí ve druhém kole na Carlose Alcaraze. Hlavní soutěž se hraje od 2. do 8. listopadu, čas zápasu pořadatelé ještě upřesní. V Česku turnaj vysílá Premier Sport. Sezonu Lehečkovi uzavře ještě finálový turnaj Davis Cupu.
Po prvním setu v Basileji vypadal Lehečka jako hráč, který si jde pro největší titul kariéry. Po třetím už jen sledoval, jak ho přebírá soupeř, kterého měl hodinu předtím na lopatkách. Dál od trofeje může tenista být. Blíž k ní a přitom bez ní ale málokdy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář