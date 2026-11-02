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Dvě kosmické lodě se poprvé spojily bez jediného člověka na palubě. Mezi nimi ale zůstala nečekaná mezera

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Dennívýzva
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V říjnu 1967 se dvě sovětské kosmické lodě dokázaly na oběžné dráze samy vyhledat, přiblížit a spojit. Pro sovětský program Sojuz šlo o zásadní úspěch pouhých šest měsíců po tragické smrti kosmonauta Vladimira Komarova. Jenže historický manévr nebyl bezchybný. Mezi loděmi zůstala mezera a při návratu na Zemi se jednu z nich nepodařilo zachránit.
Dvě kosmické lodě se poprvé spojily bez jediného člověka na palubě. Mezi nimi ale zůstala nečekaná mezera

Dvě kosmické lodě se poprvé spojily bez jediného člověka na palubě. Mezi nimi ale zůstala nečekaná mezera

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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