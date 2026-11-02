Češi vyvážejí klasické rohové sedačky na smeťák. Jejich místo nahrazuje krásná praktická věc

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V českých domácnostech probíhá tichá revoluce. Těžkopádné rohové sedací soupravy, které po desetiletí definovaly podobu obývacích pokojů, stále častěji končí ve sběrných dvorech. Jejich místo zaujímá modulární sezení – nábytek, který dokáže růst s rodinou a měnit se podle momentálních potřeb.
Problém tradičních rohových sedaček tkví v jejich naprosté neflexibilitě. Jakmile si rodina pořídí takový kus, zpečetí tím dispozici místnosti na příštích patnáct let. Levý roh nelze předělat na pravý, přestěhování do jiného bytu se stává logistickou noční můrou a každá změna v interiéru naráží na stovku kilogramů vážící překážku.
Stavebnice pro dospělé mění pravidla hry
Modulární pohovka funguje jako chytrá stavebnice. Místo jednoho pevného celku nabízí systém samostatných prvků – sedací díly, rohové části, otomany a taburety. Každý prvek funguje samostatně i v kombinaci s ostatními, což otevírá nekonečné možnosti uspořádání.
Tato proměna odráží změnu způsobu, jakým doma žijeme. Obývací pokoj už není jen místem pro večerní televizi. Přes den slouží jako domácí kancelář, odpoledne jako dětský koutek a večer jako společenský prostor pro přátele. Klasická rohová sedačka nutí všechny sedět v řadě nebo v nepřirozeném úhlu.
S modulárním systémem se scénář mění během okamžiku. Všední den znamená kompaktní lenošku pro dva, víkendová návštěva vyžaduje rozdělení na samostatná křesla rozmístěná do kruhu. Když děti potřebují prostor na cvičení nebo stavbu bunkru, moduly se jednoduše odsunou ke zdi. Každá situace má své ideální řešení.
Investice, která se vyplatí dlouhodobě
Tradiční sedačka funguje na principu všechno nebo nic. Propadlé pružiny na jednom místě, škrábance od kočky nebo skvrna od barvy znamenají dilema – draze přečalounit celý kolos, nebo ho vyhodit. U modulárního sezení tento problém mizí.
Poškozený díl se jednoduše vymění nebo přečalouní samostatně. Mladý pár v malém bytě začne se základním dvousedákem a taburetem. S rozrůstající se rodinou nebo stěhováním do většího domu postupně dokupuje další moduly stejné řady. Nábytek doslova roste společně s majiteli, což představuje výrazně udržitelnější přístup než pravidelná výměna celých souprav.
Moderní moduly navíc často skrývají integrovaný úložný prostor pod sedákem – v menších českých bytech neocenitelná vlastnost. Zajímavostí je, že modulární koncept není úplnou novinkou. Inspiruje se ikonickým designem sedmdesátých let, který nyní zažívá celosvětový návrat do módy.
Design současných systémů sází na čisté linie a vzdušnost. Subtilnější nožky nejen vypadají elegantně, ale umožňují robotickému vysavači projet pod nábytkem. Pod starými celočalouněnými monstry ležícími přímo na podlaze se prach zachytával roky.
Na co myslet při výběru
Klíčový je mechanismus spojování jednotlivých dílů. Kvalitní spojky drží části pevně u sebe, aby se sedačka při usednutí nerozjížděla, zároveň umožňují rychlé rozpojení bez nářadí. Některé varianty využívají protiskluzové spodní plochy fungující na principu vysokého tření.
Dnešní standard představují snímatelné a pratelné potahy s nanotechnologickou úpravou proti skvrnám. Vylitá káva nebo červené víno nezůstanou ve vláknech, ale vytvoří kapky na povrchu, které stačí setřít papírovým ubrouskem. Pro rodiny s dětmi nebo mazlíčky to znamená konec stresu z každé svačiny.
Díky snímatelným potahům lze navíc snadno měnit barvy podle ročního období – světlejší tóny na léto, hřejivější odstíny na zimu – bez nutnosti kupovat nový nábytek.
Přechod k variabilním modulům odráží touhu po prostoru, který je živý a snadno proměnlivý. Lidé už nechtějí přizpůsobovat život nábytku a limitovat se půdorysem sedací soupravy z minulého desetiletí. Budoucnost patří svobodě tvořit domov přesně podle aktuálních potřeb.
Zdroje článku: tiscali.cz, nespechej.cz, arecenze.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská