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Češi vyvážejí klasické rohové sedačky na smeťák. Jejich místo nahrazuje krásná praktická věc

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Masivní rohové soupravy mizí z českých obýváků. Místo nich přicházejí flexibilní modulární systémy, které se přizpůsobí každé situaci – od pracovního dne až po návštěvu přátel.
Češi vyvážejí klasické rohové sedačky na smeťák. Jejich místo nahrazuje krásná praktická věc

Češi vyvážejí klasické rohové sedačky na smeťák. Jejich místo nahrazuje krásná praktická věc

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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