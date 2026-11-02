Hepnarová najela do zastávky na druhý pokus. Napoprvé jí vadil počet lidí. Policistovi pak řekla větu, která změnila kvalifikaci činu

10. července 1973 se po třídě Obránců míru, dnešní Milady Horákové, valila stará nákladní Praga RN. Za volantem seděla dvaadvacetiletá Olga Hepnarová. U tramvajové zastávky poblíž Strossmayerova náměstí stálo podle dobových údajů zhruba pětadvacet lidí. Vůz do nich narazil rychlostí kolem 60 až 70 kilometrů za hodinu a zasáhl dvě desítky z nich. Osm lidí zemřelo, šest utrpělo těžká a šest lehčí zranění. Zprvu to vypadalo jako hrůzná dopravní havárie, možná selhání brzd. Tuto domněnku však vyvrátila sama řidička několika slovy. Ještě důležitější je ovšem okamžik, který útoku předcházel: Hepnarová kolem stejného místa už jednou projela a teprve při další jízdě zamířila do davu.
První průjezd kolem zastávky: proč Hepnarová nezaútočila hned
Nejrozšířenější verzi zachycují archiv ČT24 i Seznam Zprávy. Hepnarová si místo vyhlédla, při prvním průjezdu ho ale jen minula. Podle tradovaného výkladu jí připadalo, že na zastávce čeká příliš málo lidí. Objela proto okolí a vrátila se ve chvíli, kdy se u nástupního ostrůvku shromáždilo víc cestujících.
Přesný počet čekajících při prvním průjezdu otevřené prameny neuvádějí. Shodují se pouze na tom, že jich bylo méně, než si představovala.
Server iDNES k padesátému výročí přidal technické zpřesnění, které celou scénu doplňuje. Badatel zabývající se případem upozornil, že Praga RN měla za sebou sedm generálních oprav a přes 400 tisíc najetých kilometrů. Z místa se rozjížděla velmi pomalu a smrtící rychlost by na krátkém úseku nenabrala. Ulice se přitom svažovala ke Strossmayerovu náměstí. Návrat tak podle tohoto výkladu nesledoval jen větší počet obětí, ale i rozjezd z kopce, který starému motoru pomohl.
Obě verze se navzájem nevylučují. Ať rozhodoval počet lidí, zrychlení vozu, nebo obojí, výsledek ukazuje totéž: Hepnarová vyhodnocovala situaci, korigovala plán a čin dokončila až v podmínkách, které považovala za účinné. Takový postup nemá s náhodným smykem nic společného. Jde o sled rozhodnutí.
„Udělala jsem to schválně“: věta, po které padla verze o nehodě
Po nárazu Hepnarová z místa neutekla. Zůstala v kabině a čekala na příslušníky Veřejné bezpečnosti. Policistovi, který k vozu dorazil, podle dostupných svědectví a knižních rekonstrukcí řekla: „Udělala jsem to schválně.“ Totéž zopakovala krátce nato na místním oddělení VB v ulici Františka Křížka 24.
Policista Vladimír Mikuláš na tu chvíli později vzpomínal pro iROZHLAS. Kolega se podle něj vrátil z místa a hlásil, že mu řidička sama oznámila úmysl. Pro vyšetřovatele šlo o nečekaný obrat. Hypotéza o technické závadě, která se v prvních minutách nabízela, ztratila oporu. Technická prohlídka navíc později potvrdila, že brzdy fungovaly a vůz byl v dobrém stavu. Toxikologické vyšetření nenašlo alkohol ani jiné látky.
Doznání ovšem nestálo osamoceně. Podle shrnutí soudního spisu v akademické práci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně odpovídalo dalším důkazům: dopisům, svědeckým výpovědím, znaleckým posudkům i stavu vozidla.
Psychiatr Miloslav Plzák u soudu popsal, jak pachatelka působila bezprostředně po činu. Byla rozrušená, ale „umírněnějším způsobem, než by se dalo očekávat“. Prozrazoval ji hlavně chvějící se hlas a třes rukou. Od první chvíle přitom trvala na tom, že jednala záměrně.
Pomsta plánovaná dny předem: dopisy redakcím a vypůjčená Praga
Spis datuje definitivní rozhodnutí k 8. červenci 1973, tedy dva dny před útokem. Hepnarová tehdy sepsala dopisy redakcím Svobodného slova a Mladého světa. Čin v nich předem ohlásila jako trest: „Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím.“
Další kroky na sebe navazovaly s až úřední pečlivostí:
- 8. července padlo rozhodnutí a vznikly dopisy redakcím,
- 9. července se pokusila zbavit vlastního auta ve Slapské přehradě,
- 10. července si pod záminkou stěhování věcí vypůjčila nákladní Pragu RN a téhož dne zaútočila.
U soudu sama vyjmenovala varianty, které předtím zvažovala: útok v autobusu, výbušninu, střelnou zbraň. Nákladní auto podle ní vyšlo jako nejsnáze proveditelná možnost. O sobě mluvila jako o „otloukánkovi“, kterého lidé celý život ničili. Podle spisu nejprve uvažovala o sebevraždě, později vinu přesunula na okolí a rozhodla se k odplatě.
Varovné signály existovaly. Léčila se v Opařanech, docházela k psychologovi Jaromíru Boukalovi a jeden z mála jejích přátel, Miroslav David, jí podle dostupných informací hledal pomoc v Bohnicích. Davidovi si opakovaně stěžovala, že jí lidé ubližují, a mluvila s ním o sebevraždě. Boukal ale uvedl, že mu o úmyslu mstít se nikdy neřekla. Konkrétní plán vyšel najevo teprve v dopisech odeslaných v den útoku. V té chvíli už na zásah nezbýval čas.
Od vraždy k obecnému ohrožení: rozsudek smrti, na kterém změna kvalifikace nic nezměnila
Městský soud v Praze vynesl rozsudek 6. dubna 1974. Uznal Hepnarovou vinnou z vraždy dokonané i nedokonané a uložil jí trest smrti. Do úvahy vzal promyšlenou přípravu, deklarovanou pomstu společnosti, osm mrtvých a dvanáct zraněných, technicky bezvadný vůz a negativní toxikologii. Znalci dospěli k závěru, že netrpěla duševní chorobou, nýbrž povahovými odchylkami s rysy agrese a hysterie, bez bludů. Nebezpečnost svého jednání podle nich chápala. Polehčující okolnosti soud nenašel a návrat do společnosti označil za nereálný.
Federální Nejvyšší soud poté čin překvalifikoval z vraždy na trestný čin obecného ohrožení. Na trestu se tím nic nezměnilo. Žádost o milost byla zamítnuta. Odborné komentáře dnes častěji pracují s pojmem porucha osobnosti a připouštějí, že by současné posouzení mohlo vyznít jinak. Dobová justice však měla v rukou ohlášený záměr, rozmyšlenou přípravu i opakované přiznání.
Rozsudek vykonali 12. března 1975 v pankrácké věznici. Datum potvrzuje policejní přehled Vykonané tresty smrti. Hepnarová se tak stala poslední ženou popravenou v Československu.
Hrabalovy Ponorné říčky a chybějící deska: co po případu zůstalo v paměti
Kolem posledních chvil odsouzené se brzy začaly kupit legendy: zvracení, pokálení, pokousaný dozorce, dramatická „zpověď kata“. Podle iDNES pochází velká část těchto výjevů z Hrabalových Ponorných říček, kde vystupuje smyšlená postava pankráckého kata. Oficiální dokumenty tyto podrobnosti nepotvrzují. Literární obraz přesto v obecném povědomí často převážil nad archivním záznamem.
Případ se opakovaně vrací i do kultury. Film Já, Olga Hepnarová zahájil 11. února 2016 sekci Panorama na Berlinale a příběh se dostal do mezinárodní debaty. Ještě téhož roku Evropu zasáhly útoky vozidly v Nice a Berlíně. Analytici z Centra pro boj s terorismem (Combating Terrorism Center) při West Pointu je řadí do vlny teroristické taktiky, na kterou v roce 2017 navázaly útoky v Londýně, Stockholmu a Barceloně. Pražský čin ji předběhl o víc než čtyři desetiletí. Postrádal přitom politický či náboženský rámec: pachatelka ho sama vykládala jako osobní mstu. Zastávky, náměstí a jiná místa s hustým pohybem lidí dnes Policie ČR řadí mezi měkké cíle, pro jejichž ochranu ministerstvo vnitra vydává metodiky.
Méně pozornosti se dostalo zasaženým. Kriminalista Jan Štoček vzpomínal na jednu z přeživších, která přišla o ledvinu a utrpěla zlomeniny nohou i zranění lebky. V roce 2004 ji zabil vlastní syn. Advokát Jan Kyselý, další z těch, kdo útok přežili, se se státem soudil o odškodnění. Nedostal nic.
Zastávka se mezitím posunula o desítky metrů níž ke Strossmayerovu náměstí. Kde kdysi stál obchod s dětským oblečením a mlékárna, jsou dnes bistro a pizzerie. Novinky v roce 2023 zjistily, že ani k padesátému výročí nepřipomíná oběti na místě žádná pamětní deska. Jméno pachatelky zná skoro každý, jména osmi zemřelých by vyjmenoval málokdo.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková