Habsburský byznys na Ostravsku. Markýzi Gerovi vše vzalo Masarykovo Československo

Bohatství Habsburků na konci 19. století bylo dnešní optikou jen těžko uvěřitelné. V prvé řadě získávali procento ze státního rozpočtu monarchie, ale zároveň těžili z rozsáhlých rodových majetků. A to doslova. Jedna z jejich největších držav se nacházela na Ostravsku.
Abychom byli přesní, ve skutečnosti nešlo o Habsburky, ale o rod habsbursko-lotrinský, jelikož vládnoucí dynastie vymřela po meči s Karlem VI. a rod pokračoval s jeho dcerou, Marií Terezií, která se provdala za Františka Lotrinského. Jak vidno, mít dvě příjmení není vynález emancipovaných žen v posledních letech.
Součástí počínající spolupráce mezi dvěma rody bylo převedení Těšínského knížectví do rukou Leopolda Lotrinského, otce Františka. Pro rakouskou/habsburskou korunu tak trochu paradoxně Těšínsko odkoupila Marie Terezie od svého syna Josefa, pozdějšího panovníka.
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Tehdy sice šlo o významný hospodářský celek, ale jeho plný potenciál se měl projevit až v následujících letech a Habsburci byli u toho. Dokonce hned z několika stran. Za zakladatele historicky nejvýznamnějšího ostravského provozu, Vítkovických železáren je považován olomoucký arcibiskup Rudolf. Celým jménem Rudolf Jan kardinál Habsbursko-Lotrinský a právě po něm se jmenovala první železná huť na koksované uhlí ve Vítkovicích.
Jak známo, železárny ve Vítkovicích postupně přešly do vlastnictví Rothschildů, ale jádro jejich majetků nebylo spojeno s olomouckými arcibiskupy, ale právě s majetkem zděděným po Lotrinských. Marie Terezie těšínské majetky darovala jako věno své dceři Marii Kristině, která si vzala Alberta Kazimíra, později sasko-těšínského. To už se začínalo rozjíždět dolování uhlí, stavba Severní dráhy císaře Ferdinanda a železárenský průmysl.
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Habsburci zde na této průmyslové vertikále také podnikali. Centrální železárnou napojenou na jejich četné doly byla huť v Třinci, která malou podhorskou vesničku proměnila ve významné město.
Namátkou Habsburkům patřily doly Ignát (později Šverma), Odra (Přívoz), Ludvík (Radvanice), Salm VII (Slezská Ostrava) a taky důl Habsburk v Petřvaldě (později Pokrok a Julius Fučík). Kromě železáren v Třinci jim patřila také Karlova huť v Lískovci.
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Posledním majitelem těžařského a hutního impéria byl arcivévoda Bedřich, který se kromě podnikání věnoval především vojenství a dotáhl to na vrchního velitele rakousko-uherských vojsk v časech první světové války. O negativní reklamu se mu postaral Petr Bezruč, jelikož „tyranský“ markýz Gero z jeho básní je právě Bedřich.
Podobně jako v Rakousku, i v Československu byly veškeré majetky Habsburků nemilosrdně zkonfiskovány a arcivévoda, který kromě titulů přišel i rozsáhlé podnikání, a tak skončila dlouhá kapitola habsburského podnikání na Ostravsku.