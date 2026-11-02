Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Habsburský byznys na Ostravsku. Markýzi Gerovi vše vzalo Masarykovo Československo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Uhlí a průmysl proměnily Ostravu v 19. století v jedno z hlavních průmyslových center střední Evropy. Rozsáhlé majetky tu vlastnili i Habsburkové, kteří letos připomínají 400 let od zisku české koruny. Jejich stopám na Ostravsku se věnuje další díl seriálu Drbna Historička.
Habsburský byznys na Ostravsku. Markýzi Gerovi vše vzalo Masarykovo Československo

Habsburský byznys na Ostravsku. Markýzi Gerovi vše vzalo Masarykovo Československo

Zdroj: zdarbuh.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:30

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Vloupání do domu mu nevyšlo. Policie ho později spojila s vykradenými auty
Vloupání do domu mu nevyšlo. Policie ho později spojila s vykradenými auty
Wolf zůstane primátorem Karviné. Jeho uskupení bude dál spolupracovat s ANO
Wolf zůstane primátorem Karviné. Jeho uskupení bude dál spolupracovat s ANO

Na karvinském magistrátu je o koalici jasno. Město v příštích čtyřech letech povede vítězné uskupení Žijeme...

Méně železa v pitné vodě. Vodohospodáři opravují přivaděč u Kružberku
Méně železa v pitné vodě. Vodohospodáři opravují přivaděč u Kružberku

Severomoravské vodovody a kanalizace zahájily sanaci téměř dvou kilometrů vodovodního přivaděče mezi Novými...

Třinečtí hokejisté ovládli i druhé derby sezony, ve Vítkovicích vyhráli 3:1
Třinečtí hokejisté ovládli i druhé derby sezony, ve Vítkovicích vyhráli 3:1

Třinečtí hokejisté zvítězili na ledě Vítkovic 3:1 a do první reprezentační přestávky vstupují s...

Fotbalisté Plzně vyhráli v Ostravě 4:0, dvakrát se trefil Gabriel
Fotbalisté Plzně vyhráli v Ostravě 4:0, dvakrát se trefil Gabriel

Fotbalisté Plzně ovládli zápas 13. ligového kola a po čtyřech gólech ve druhé půli rozdrtili domácí Ostravu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.