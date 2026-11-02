Vypadlý Polák ze StarDance chce spálit taneční boty! Promluvil o dětech i tom, co bude dál

Vypadlý Polák ze StarDance chce spálit taneční boty! Promluvil o dětech i tom, co bude dálPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tomáš Polák schytává velkou kritiku za svoje chování.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 02.11.2026 14:27
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