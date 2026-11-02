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Vypadlý Polák ze StarDance chce spálit taneční boty! Promluvil o dětech i tom, co bude dál

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Další vyřazování ve StarDance přineslo hořké loučení! Hudebník Tomáš Polák (46) se musel rozloučit s taneční soutěží i svou partnerkou Adrianou Maškovou (27). Bezprostředně po vyřazení v exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz přiznal, že má tancování momentálně plné zuby. Dokonce prozradil, co hodlá udělat se svými tanečními botami!
Tomáš Polák schytává velkou kritiku za svoje chování.

Tomáš Polák schytává velkou kritiku za svoje chování.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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