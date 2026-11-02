Slavia vyhrála 5:0 a vede o sedm bodů, Sparta nedala ani gól a slyšela pískot. Horváth pojmenoval, co ji trápí

Dvě pražská mužstva, jedno kolo a dva úplně jiné příběhy. Slavia v 13. kole Chance ligy rozstřílela Jablonec na jeho hřišti a po podzimu bez Tomáše Chorého působí ještě nebezpečněji. Sparta mezitím v Ďolíčku zápas ovládla, jen ho nevyhrála. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth problém letenského týmu shrnul jednou větou: „Je to v hlavách.“ Jenže u hlavy jeho vysvětlení nekončí a právě v tom je podle nás jádro rozdílu mezi oběma kluby.
Pět gólů a sedm bodů náskoku
V Jablonci se do přestávky hrálo opatrně. Mubarak Suleiman otevřel skóre ve 41. minutě, po změně stran se ale zápas sesypal. Emmanuel Ayaosi přidal v 57. minutě, Ange N’Guessan v 66., Suleiman podruhé v 75. a Danijel Šturm v 80. minutě uzavřel debakl. Podle ČT sport šlo o nejvyšší domácí porážku Jablonce v historii samostatné ligy.
Horváth přiznal, že ho výše výsledku zaskočila, za zaslouženou ji ale považuje. Zároveň brzdí přehnané závěry o Jablonci. Ten podle něj „nasává evropskou cestu“, hraje náročné zápasy i v týdnu a pro část hráčů je to nová zkušenost. Devět dní před debaklem remizoval v Konferenční lize 0:0 s Brightonem. Horváth čeká, že se Jablonec oklepe.
Slavia je po 13 kolech jediným neporaženým týmem soutěže. Tabulka mluví jasně:
|Tým
|Body
|Skóre
|1. Slavia
|31
|32:7
|2. Mladá Boleslav
|24
|22:15
|3. Olomouc
|24
|neuvedeno
|4. Sparta
|23
|25:13
|5. Liberec (o zápas méně)
|23
|neuvedeno
Slavia dala o sedm gólů víc než Sparta a o šest méně inkasovala. O titulu se po třinácti kolech z třiceti v základní části mluvit nedá, roli hlavního favorita ale Slavia potvrzuje každým víkendem.
Bez Chorého, a přesto lépe
Ještě před třemi týdny mohl odchod hlavního útočníka znamenat zlom. Chorý byl 17. října vyloučen v zápase s Hradcem a klub ho po interním disciplinárním řízení potrestal. Podle oficiálního stanoviska Slavie dostal pokutu ve výši měsíčního platu, je vyřazen z A-týmu do konce podzimu a v zimě může odejít.
Horváth popisuje, co ta změna znamená na hřišti. Dvoumetrový Chorý podle něj sváděl k „typické hře“, tedy k hledání vysokého hrotu. Slavia musela reagovat. „Daří se jí,“ konstatuje. Konkrétní taktický rozbor Horváth nenabízí, střelci z Jablonce ale napovídají dost. Suleiman, Ayaosi, N’Guessan, Šturm: čtyři různí hráči, žádný z nich klasický hrotový útočník. Podle nás se Slavia posunula od jednoho cíle v pokutovém území k útoku, který se těžko čte. A obrana soupeře to po přestávce poznala.
Sparta: všechno kromě gólu
Na druhém konci Prahy se odehrál opak. Podle statistik iSportu měla Sparta na Bohemians 69 procent držení míče, 12 střel, z toho šest na branku, a deset rohových kopů. Bohemians na branku nevystřelili ani jednou. Hodnota očekávaných gólů se u Sparty vyšplhala na 3,11. Od 74. minuty navíc domácí hráli v deseti po druhé žluté kartě Petra Mirvalda.
Výsledek? 0:0.
Brankář Bohemians Frühwald pochytal většinu pokusů, Matěj Jurásek trefil tyč před prázdnou brankou a Patrik Vydra z podobné pozice minul. Ďolíček se pod trenérem Jaroslavem Veselým mění v pevnost, kterou chtěl vybudovat. Bohemians udrželi páté čisté konto v šesti domácích zápasech. Remíza tak není jen selháním Sparty, ale i zásluhou soupeře.
Problém je, že se opakuje. Už v osmifinále MOL Cupu Sparta vyslala na branku Ostravy deset přesných střel, Viktor Budinský všechny chytil a Baník postoupil po výhře 2:0. Dva zápasy po sobě bez gólu, oba plné šancí. Náhoda to už není.
Hlava, štěstí a ještě něco navíc
Když fanoušci po zápase pískali, Horváth se jich částečně zastal, ale ne úplně. Za samotný nedělní výkon podle něj „úplně důvod neměli“, protože jedna proměněná šance by stačila. Vadí jim spíš čtvrté místo v tabulce.
V hodnocení koncovky je ovšem nekompromisní. V rozhovoru pro iROZHLAS mluví o třech vrstvách: je to v hlavách, je to trochu o štěstí, ale „chybí tam rozhodující kvalita“. Takové situace podle něj hráči musí proměňovat a Spartu to velmi trápí.
Trenér Brian Priske vidí totéž z opačné strany. Kdyby tým šance nevytvářel, byl by to problém. Jenže je vytváří. „Jediným lékem“ je podle něj převzetí odpovědnosti, tvrdá práce, předvídání odražených míčů a dorážení. O tom, že by klub řešil jeho pozici, žádný zdroj nemluví. Tlak okolností ale roste s každým nevyužitým zápasem.
Pro srovnání stojí za zmínku Mladá Boleslav, překvapivě druhá. Horváth na ní oceňuje, že hraje pořád stejně bez ohledu na průběh zápasu, hráči vědí, co dělat, a po chybě nepropadají nervozitě. Rukopis trenéra Majera je podle něj zřetelný. Přesně tenhle klid Spartě schází.
Plzeň jako zkouška nervů
Další test nepřijde lehký. Sparta jede v neděli 8. listopadu v 18:00 do Plzně, která naposledy vyhrála v Ostravě 4:0. Horváth za současného rozpoložení vidí jako favorita domácí, i když něco mohou napovědět ještě evropské zápasy v týdnu.
Sparta ztrácí na Slavii osm bodů a na druhé místo jen jeden. Podle nás je to krize efektivity, ne hry. Pokud ale z Plzně odjede s prázdnou, začne se odstup od čela měřit jinak než v bodech.
Slavia přišla o svůj nejvyšší bod v útoku a začala střílet víc. Sparta má všechno, co se dá spočítat, kromě toho, co se počítá do tabulky. V Plzni nebude rozhodovat držení míče, ale jedna doražená střela.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle