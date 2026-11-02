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Slavia vyhrála 5:0 a vede o sedm bodů, Sparta nedala ani gól a slyšela pískot. Horváth pojmenoval, co ji trápí

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Slavia vyhrála v Jablonci 5:0 a vede ligu o sedm bodů. Sparta si na Bohemians vytvořila šance zhruba na tři góly, nedala žádný a odcházela za pískotu.
Slavia vyhrála 5:0 a vede o sedm bodů, Sparta nedala ani gól a slyšela pískot. Horváth pojmenoval, co ji trápí

Slavia vyhrála 5:0 a vede o sedm bodů, Sparta nedala ani gól a slyšela pískot. Horváth pojmenoval, co ji trápí

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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