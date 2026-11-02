Jake Paul oznámil soupeře pro návrat do ringu. Na Štědrý den v Dubaji ho čeká bývalý kickboxerský šampion Doumbé

Zatímco v Česku se 24. prosince večer krájí kapr, v dubajské aréně se mají zavřít provazy kolem muže, kterého v prosinci 2025 odnesli z ringu se zlomenou čelistí. Jake Paul, americký youtuber proměněný v profesionálního boxera, si pro návrat vybral Cédrica Doumbého, tedy Francouze, jehož kickboxerský životopis vypadá jako seznam ocenění a jehož boxerský záznam se vejde na jeden řádek. Čeká je osm kol, váha do 200 liber (asi 90,7 kg), desetiuncové rukavice. Na papíře jde o sváteční atrakci, ve skutečnosti o zkoušku, jestli se Paul po nejtvrdší porážce kariéry ještě dokáže zvednout. Redakce MMAmagu proto otevřela tiskové zprávy promotéra i oficiální profily u organizací, pro které Doumbé zápasil.
Osm kol, 200 liber a jméno, které viselo ve vzduchu čtyři dny
Zápas ohlásila 2. listopadu 2026 promotérská firma Most Valuable Promotions, která Paulovy večery pořádá. V tiskové zprávě stojí oficiálně schválený osmikolový duel v cruiserweight, tedy v kategorii těsně pod těžkou váhou, na 200 liber a s desetiuncovými rukavicemi. Titul v sázce není, žádný z dostupných oficiálních materiálů pásek neuvádí. Akce vzniká ve spolupráci s dubajskou sportovní radou a tamním úřadem pro ekonomiku a turismus. Pro emirát je to výkladní skříň, a ne jen galavečer.
Načasování stojí za zmínku. Samotný návrat oznámil promotér už 29. října 2026, jenže bez jména soupeře a se slibem, že detaily přijdou později. Po čtyřech dnech napětí přišlo jméno. Ze srovnání tiskové zprávy, stránky akce a kalendáře haly, kterým redakce MMAmagu prošla, navíc plyne jedna nejistota: časy se rozcházejí. Kalendář haly uvádí 19:00 místního času, stránka akce u promotéra 9:00. Kdy přesně Paul nastoupí, se tedy z oficiálních zdrojů zatím spolehlivě určit nedá.
Zatímco promotér piloval načasování oznámení, Paul se celý rok sbíral z rány, po které mu lékaři skládali čelist na dvou místech.
Rok mimo ring se dá spočítat na dny
Devatenáctého prosince 2025 v Miami poslal Anthony Joshua Paula k zemi v šestém kole, v čase 1:31. Agentura AP uvedla, že Paul utrpěl zlomeninu čelisti na dvou místech, musel na operaci a po porážce vypadl z žebříčku WBA v cruiserweight. V žebříčku této organizace ke 31. říjnu 2026 jeho jméno v nejlepší patnáctce opravdu není. Do Dubaje jde tedy bez postavení v žebříčku a bez pojistky.
Proti Joshuovi vážil 216,6 libry (asi 98,2 kg), jak plyne z výsledkového dokumentu floridské atletické komise, do kterého redakce MMAmagu nahlédla. V Dubaji se musí vejít do 200 liber. Mezi porážkou v Miami a Štědrým dnem v Dubaji leží 370 dní.
Do té doby platil Paul za muže, který sbírá slavná jména z MMA. Podle promotéra porazil Tyrona Woodleyho, Andersona Silvu, Nateho Diaze i Julia Césara Cháveze mladšího, v listopadu 2024 pak Mika Tysona. U tohoto zápasu se běžně cituje 125 milionů diváků, Netflix ale rozlišuje dvě metriky: 108 milionů jako průměrnou sledovanost živého přenosu a 125 milionů po započtení prvního dne po něm. Jeho bilance je 12 výher a dvě porážky, z toho sedm knockoutů.
Kdo má tenhle návrat zkomplikovat, vypadá na papíře děsivě. Jen do chvíle, než se podíváte, v jakých pravidlech ty výhry padaly.
Sedmdesát pět výher v kickboxu a jediný řádek v boxerském záznamu
Doumbé je ve Francii hvězda. Le Monde napsal, že jeho zápas s Baysangurem Chamsoudinovem přezdívaným Baki sledovalo 7. března 2024 v pařížské Accor Areně 20 000 lidí. V kickboxu patřil ke špičce: nizozemská organizace GLORY mu uvádí 75 výher, šest porážek, jednu remízu a 45 knockoutů, promotér Paulova zápasu počítá o jednu porážku víc. Dvojnásobným světovým šampionem GLORY ve welterweightu ho označuje tisková zpráva promotéra.
Profily u GLORY a u organizace PFL, které redakce MMAmagu dohledala, ukazují i druhou kariéru. V MMA má Doumbé bilanci šest výher a jednu porážku. Jordana Zeba ukončil 30. září 2023 za devět sekund. Naposledy nastoupil 17. května 2024, kdy zastavil Jaleela Willise technickým knockoutem v prvním kole, od té doby nezápasil.
A pak je tu položka, kvůli které celý matchmaking dává smysl. V profesionálním boxu má Doumbé podle promotéra bilanci 1-0. Jedna výhra, nic víc. V boxerských pravidlech mu zmizí kopy, kolena i rytmus, kterým si jméno vybudoval.
|Bojovník a disciplína
|Poslední start
|Dní do 24. 12. 2026
|Jake Paul, box
|19. 12. 2025
|370
|Cédric Doumbé, MMA
|17. 5. 2024
|951
|Cédric Doumbé, box
|25. 4. 2015 (pouze sekundární zdroj)
|4 261
Od posledního startu v MMA tak Doumbému do Dubaje naběhne přes dva a půl roku bez zápasu. Zbývá jediná otázka: vybral si Paul soupeře, který ho může potrápit, nebo soupeře, který hlavně dobře vypadá na plakátu?
Štědrovečerní matchmaking, ve kterém nic není náhoda
ANALÝZA Proč zrovna Doumbé? „Cédric Doumbé už několik let usiloval o zápas s Jakem Paulem a načasování tohoto duelu dává smysl,“ uvedl v tiskové zprávě Nakisa Bidarian z Most Valuable Promotions. Jde o tvrzení promotéra. Sám Paul v téže zprávě vzkazuje: „Ale hádej co, tohle není kickbox, mon ami. Tohle je box.“ Tím řekl nahlas přesně to, co z dokumentů plyne i bez něj: celý zápas stojí na tom, že Doumbé přechází do disciplíny, ve které má jediný profesionální start.
Každá strana si odnáší své. Paul potřebuje po Joshuovi jméno, které zní velce, a riziko, které se dá spočítat. Pro Doumbého je večer s Paulem světovější jeviště než běžný francouzský galavečer. Dubaj chce prosincový titulek. Tři zájmy, jedno datum.
Francouz přitom nejede do Dubaje mlčet. „Dokončím práci, kterou Joshua začal,“ vzkázal Paulovi. Zápas ale neřeší, kam Paul patří v boxerských žebříčcích, protože podle WBA tam na podzim 2026 nepatří nikam. Řeší jedinou věc: jestli se muž po operaci čelisti ještě umí vrátit. Pětasedmdesát výher v kickboxu zůstane 24. prosince za provazy. Dovnitř půjde muž, který má v boxerském záznamu jediný řádek.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek