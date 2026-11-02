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Na faktuře přeplatek, na účtu nic. Peníze za elektřinu mohou skončit jinde

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Přeplatek ve vyúčtování elektřiny ještě neznamená, že stejná částka během několika dnů přistane na bankovním účtu. Pražská energetika jej podle svého vysvětlení faktury běžně používá na úhradu následujících záloh. Zákazník tak peníze získá zpět jiným způsobem, než možná očekával. Kdo chce přeplatek vyplatit, musí si ověřit nastavený režim a případně požádat dodavatele o změnu.
Na faktuře přeplatek, na účtu nic. Peníze za elektřinu mohou skončit jinde

Na faktuře přeplatek, na účtu nic. Peníze za elektřinu mohou skončit jinde

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:47

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