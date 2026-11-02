Na faktuře přeplatek, na účtu nic. Peníze za elektřinu mohou skončit jinde

Reklama
Na faktuře přeplatek, na účtu nic. Peníze za elektřinu mohou skončit jindePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přeplatek ve vyúčtování elektřiny ještě neznamená, že stejná částka během několika dnů přistane na bankovním účtu. Pražská energetika jej podle svého vysvětlení faktury běžně používá na úhradu následujících záloh. Zákazník tak peníze získá zpět jiným způsobem, než možná očekával. Kdo chce přeplatek vyplatit, musí si ověřit nastavený režim a případně požádat dodavatele o změnu.
Na faktuře přeplatek, na účtu nic. Peníze za elektřinu mohou skončit jindeZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 02.11.2026 14:47
Reklama
Kdo zaplatí rodinný hrob po smrti nájemce? Děti nemusí být první na řadě
Nájem rodinného hrobu po smrti dosavadního nájemce nemusí automaticky převzít jeho děti. Přednost může mít...
Vlak nepřijel, taxík mohou zaplatit ČD. Bez domluvy se ale cesta může prodražit
České dráhy mohou při mimořádnostech zajistit cestujícím místo vlaku také taxi. Nejde však o automatický...
Nakoupit lze i v noci. V těchto prodejnách COOP ale bankovky po odchodu obsluhy nepomohou
Vybrané prodejny COOP umožňují nákup i po odchodu prodavaček, včetně pozdních večerních a nočních hodin....
Končí vám fixace energií? Nenápadná pomůcka ukáže, zda dodavatel nechce příliš peněz navíc
Končící fixace elektřiny nebo plynu může domácnost přivést k novému ceníku, který se vyplatí prověřit ještě...
Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí pokračovala v růstu
Trade-off
dnes, 15:20
1 min
Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé
Jihlavská Drbna
dnes, 15:20
1 min
Dvě kosmické lodě se poprvé spojily bez jediného člověka na palubě. Mezi nimi ale zůstala nečekaná mezera
Kód Enigma
dnes, 15:16
8 min
Vladař porazil Vejmelku a ukončil sérii proher. Carolina mezitím zničila Winnipeg sedmi góly a vládne celé NHL
SportyŽivě
dnes, 15:14
6 min
Jak proběhla nejkontroverznější akce bratří Mašínů? Od zabití esenbáka uplynulo nedávno 75 let
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:08
Reklama
Jak vrátit život iPhonu nebo Android telefonu, aniž byste museli platit další peníze. Stačí si pohrát s nastavením
Mobify.cz
dnes, 15:08
6 min
Hannibal Lecter předává štafetu. Na streamu startuje mrazivá adaptace severské krimi V temnotách
Kinobox.cz
dnes, 15:05
3 min
Russell byl zdrcený. Po závodě opustil okruh a FIA mu udělila pokutu
SvětFormule.cz
dnes, 15:02
2 min
Ruští sportovci by podle Pavla neměli do konce války startovat pod svou vlajkou. Přidal se i Babiš
HN.cz
dnes, 15:02
Závodnice se pokálela uprostřed závodu a odmítla odstoupit. Její veřejná omluva po týdnech ticha lidi ještě víc rozzuřila
SportyŽivě
dnes, 15:01
6 min
Reklama
Gabriel dal Baníku dva góly a třetí mu vzal VAR. Plzeňský obránce si říká o pozvánku do reprezentace
SportyŽivě
dnes, 15:01
6 min
V listopadu se dá z české zahrady odnést víc než v říjnu. Většina zahrádkářů ale sklízí jen dýně a přijde o 9 dalších plodin
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
5 min
Hepnarová najela do zastávky na druhý pokus. Napoprvé jí vadil počet lidí. Policistovi pak řekla větu, která změnila kvalifikaci činu
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
6 min
RETRO HOSPODSKÝ KVÍZ: Návrat do minulosti v deseti otázkách. Tenhle retro kvíz prověří i pamětníky
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:00
1 min
Listy alpské fialky se nesmí dotknout okenního skla, jinak rostlina do jara uhyne. Při větrání hrozí ještě horší chyba
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
6 min
Reklama
Rakouská armáda využívá koně i osly. Čeští vojáci spoléhají na jiné pomocníky
Budějcká Drbna
dnes, 14:55
3 min
Dýňové placičky z Hokkaida: Křupavá podzimní večeře, která zmizí z talíře jako první
Planeta zahrady
dnes, 14:53
3 min
Na faktuře přeplatek, na účtu nic. Peníze za elektřinu mohou skončit jinde
EXTRAINFO.cz
dnes, 14:47
2 min
Linecké pečivo s podzimní tematikou: Křehké cukroví plné barev, které se hodí na oslavy i běžné pečení
Cooky.cz
dnes, 14:35
4 min
Jake Paul oznámil soupeře pro návrat do ringu. Na Štědrý den v Dubaji ho čeká bývalý kickboxerský šampion Doumbé
MMAMAG.cz
dnes, 14:30
5 min
Reklama
Děsivé video jako varování. Mladík zkusil jízdu mezi vagony metra, přišel o nohu
Pražská Drbna
dnes, 14:30
1 min
Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivý
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:30
2 min
Toto bylo nejnevkusnější nádobí vyrobené v Československu. Dnes za něj milovníci retra platí od 1000 Kč za kus
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:30
2 min
Vypadlý Polák ze StarDance chce spálit taneční boty! Promluvil o dětech i tom, co bude dál
Aplausin.cz
dnes, 14:27
2 min
Primátorem Přerova se opět stal Petra Vrána z ANO. V radě jsou ODS a lidovci
Hanácká Drbna
dnes, 14:27
1 min
Reklama
Vláda schválila novou armádní koncepci do roku 2040
HN.cz
dnes, 14:23
Lehečka válcoval soupeře a Monačan byl bez sebe frustrací. Pak se ale karta obrátila a Čech ztratil třetí finále v řadě
SportyŽivě
dnes, 14:22
5 min
Slavia vyhrála 5:0 a vede o sedm bodů, Sparta nedala ani gól a slyšela pískot. Horváth pojmenoval, co ji trápí
SportyŽivě
dnes, 14:19
4 min
Šel domů 28 let. Překonal půl světa, ale nejtěžší cesta ho možná čeká až za vlastními dveřmi
Kód Enigma
dnes, 14:15
11 min
Prahu v úterý čeká více než deset shromáždění, centrum postihnou dopravní omezení
Náš REGION
dnes, 14:07
1 min
Reklama
Engizek oznámil shodu s Diazovým týmem na boxerském zápase. Zbývá poslední překážka, ale Novotný je skeptický
MMAMAG.cz
dnes, 14:07
4 min
Ostuda, brutální statistika, nejhorší sezona. Tenisový svět pobuřuje nová jednička
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 14:06
V České Lípě bodl muž nožem člověka v ubytovně, skončil ve vazbě
Náš REGION
dnes, 14:05
1 min
Pondělní díl Ulice: Ota prozradí podrobnosti ohledně Františčiny šikany a Filip překvapí Petra s Magdou
V Telce
dnes, 14:05
2 min
V osmnácti vážil 103 kilo a styděl se na natáčení. Petr Komínek zhubl 21 kilogramů, ale nejtěžší boj vede dodnes
VIPživot.cz
dnes, 14:04
4 min
Reklama
Pokud Vasseur nic neudělá, ztratí kontrolu, myslí si Rosberg
SvětFormule.cz
dnes, 14:04
1 min
Požár hotelu v Peci pod Sněžkou vyšetřuje policie, škoda dosahuje 15 milionů
Náš REGION
dnes, 14:04
1 min
Třinec vyhrál derby s Vítkovicemi, ale rozhodl až verdikt u videa. Stránskému pak scházel centimetr k obratu
SportyŽivě
dnes, 14:01
4 min
Ostrava utratí 1,5 milionu za záchranu kaštanů. Škůdce ničí listy stovek stromů
Náš REGION
dnes, 14:00
1 min
Kdo túje na podzim nehnojí, na jaře se diví hnědým suchým jehličím. Kvasnice rozpuštěné ve vodě je zachrání za pár korun
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:00
6 min
Reklama
Reklama
Prostřílel se na Západ, při útěku zabíjel. Zemřel druhý z bratrů Mašínů, vyznamenání nedostal
Tomáš Matonoha hubne před očima! Dva dny nejedl a přiznal pravdu o manželce
Dětství ve stínu slavných rodičů a tragická ztráta. Artur Štaidl promluvil o svých bolestech
Pyramidy stále skrývají skutečné záhady. Vědci ale hledají odpovědi úplně jinde než lovci senzací
Těmto ženám svěřujeme to nejcennější. Která získá vaše srdce?
Reklama
Reklama