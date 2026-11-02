Pondělní díl Ulice: Ota prozradí podrobnosti ohledně Františčiny šikany a Filip překvapí Petra s Magdou

Jaký bude listopadový start v seriálu Ulice? Filip překvapí svým postojem, Magda zjistí pravdu o Františce a Linda má rande.
Magda dojde věci na kloub
Sotva dorazí do školy, rozhodne se Magda zajít za Otou a zjistit, jak to vlastně je s Františkou a kdo pustil informaci o její šikaně mezi ostatní. Dozví se i to, že to bylo na její předchozí škole hodně drsné a zašlo to tak daleko, že Františka dívku, která ji šikanovala, praštila a tekla i krev. Nakonec si Ota uvědomí, že o tom mluvil po telefonu s výchovným poradcem ve chvíli, kdy byl u něj v pracovně Kaštan. Na toho si pak došlápne. Ale školník se brání, chtěl Františce pomoct a ne uškodit.
Filipova nabídka
Ten den čeká Magdu ještě jedno řešení – a to ohledně firmy. Sejde se v Coolně s Denisou a chce vědět, jestli kdyby ve firmě zůstala ona a Petr, zda by dál pro ně pracovala. Když chce o novinkách informovat Petra, zazvoní zvonek. Za dveřmi stojí Filip a chce s nimi mluvit. Petr jej dál nepustí a jen si ho vyslechne mezi dveřmi. Filip přizná, že vše řešil se svojí manželkou a došli k závěru, že nebude dělat potíže. Přistoupí na cokoliv, co mu navrhnou a dluh jde čistě za ním. Petr mu pak přibouchne dveře před nosem, nehodlá se s ním už o ničem dál bavit.
Magda mu pak podá možné řešení, ale Petr o tom nechce slyšet. Chce firmu prodat a už s tím nemít nic společného. Jenže Magda jej dojme svým vyznáním, že si vezme půjčku, bude společníkem a budou dělat to, co on miluje.
Rande s Jirkou
Linda jde na rande a rozhodne se s tím svěřit i Pavlovi. Ještě před tím jde ale s Helenou na kávu, kde proberou novinky kolem pozvání. Linda se svěří, že jde o jednoho muže z jejího kurzu kreslení a že i když se hodně snažila, aby pochopil, že se chce nechat sbalit, nijak na to nenavázal. Proto se rozhodla jej na rande pozvat sama. Jenže ji v krámku ještě zdrží Jirka Herman a chce od ní radu ohledně dárku pro Gábinu. Když je pak Pavel vidí společně vycházet, ihned ho napadne, že to dnešní Lindino rande bylo s Jirkou a je v šoku.
Problémy s Naty
Kamila se snaží s Naty navázat tam, kde skončily. Zve ji na společně strávené odpoledne po sekáčích, ale to její dcera odmítá s tím, že nemá čas. Když pak odchází ven, odmítá se s mámou bavit o tom kam jde nebo kdy se vrátí. Kamila se pak svěří Vladimírovi, je z toho špatná. Naty jí odmítá odpustit a komunikace mezi nimi vázne čím dál tím více. S Jiřinou a Vladimírem už mluví celkem normálně, ale mámě nemůže přijít na jméno.
Seriál Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova).