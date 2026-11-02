Gabriel dal Baníku dva góly a třetí mu vzal VAR. Plzeňský obránce si říká o pozvánku do reprezentace

Poločas v Ostravě skončil bez branek a nic nenaznačovalo, že se zápas za čtvrt hodiny rozpadne. Pak přišla 48. minuta. Plzeň přečíslila Baník, Amar Memić posunul míč na zadní tyč a Adam Gabriel zakončil do prázdné branky. O osm minut později se akce zopakovala: stejná dvojice, stejný prostor, stejný výsledek. V 67. minutě slavil potřetí, jenže po přezkumu VAR rozhodčí gól zrušil. Viktoria vyhrála 4:0 a Gabriel odjížděl z Vítkovic s nejsilnějším argumentem pro reprezentační pozvánku, jaký za poslední měsíce mohl nabídnout. Nepodložil ho jen dvěma góly, ale celou rolí, kterou mu Martin Kováč v Plzni vymyslel.
Osm minut na zadní tyči
Oba góly vznikly podle stejného vzorce. Memić se z pravé strany dostal k centru nebo pobídce a Gabriel doběhl do míst, kam by se klasický krajní obránce v 50. minutě nevydal. Nastavil nohu a dvakrát skóroval. iSport jeho výkon popsal jako práci „produktivního robota“. Přesnější obraz těžko hledat.
Třetí trefa měla zpečetit hattrick. VAR ale v předchozí fázi akce odhalil hru rukou útočníka Kabonga a branka neplatila. Gabriel to vzal s nadhledem. Podle iSportu se usmíval, že gól aspoň „oslavil“, a za nejhezčí pocit označil pohled na výsledkovou tabuli se skóre 4:0. Žádná hořkost, spíš humor hráče, který ví, že svou práci odvedl.
Zbytek skóre dokreslili Lukáš Červ v 57. minutě a Tomáš Ladra v závěru utkání. Celý průběh včetně statistik a ohlasů trenérů zveřejnila Chance Liga.
Wingback, který pravou stranu nejen brání
Gabriel do Plzně přišel na konci srpna, ale svou pozici našel až po více než měsíci. Kováč přešel na rozestavení 3-4-3 a z Gabriela udělal wingbacka, tedy krajního hráče, který obsluhuje celou lajnu. Tato role mu podle iSportu sedí nejvíc. Ostrava ukázala proč.
V klasické čtyřčlenné obraně by Gabriel musel víc hlídat svůj prostor. S trojicí obránců za zády může opakovaně „zavírat“ akce na zadní tyči. Systém navíc posunul Memiće výš, blíž k vápnu, a vznikla dvojice, která pravou stranu Plzně proměnila v hlavní útočnou zbraň. Memić si připsal asistence u prvních tří gólů, dvě z nich Gabrielovi.
Kováč po zápase chválil hlavně charakter. Gabriel je podle něj hráč ochotný „jít se rozbít“ a díky tomu, že akce zavírá, se ocitá ve vápně na správném místě. Gól jako odměna za běh, ne za náhodu.
Čísla potvrzují, že nešlo o šťastné odpoledne:
|Statistika
|Baník
|Plzeň
|Očekávané góly (xG)
|0,43
|2,80
|Střely na branku
|1
|8
|Vyhrané souboje
|34
|49
Baník podle zápasové zprávy plzeňského klubu poprvé vystřelil na branku až v nastavení. Podle nás je to nejlepší vizitka toho, jak Plzeň po přestávce sevřela zápas. Kováč mluvil o vyspělejším, organizovanějším a defenzivně pevnějším výkonu. A Gabriel do něj přispěl na obou koncích hřiště.
Ze Sparty přes Dánsko zpátky na očích
Gabrielova kariéra nebyla přímočará. Je sparťanským odchovancem, prošel béčkem, ale v áčku se mihl jen krátce. V sezoně 2021/22 odehrál tři soutěžní zápasy a odešel do Hradce Králové. Sparta si přitom pojistila možnost zpětného odkupu.
V Hradci se z něj stal ligový hráč. Odehrál 33 zápasů, dal tři góly a přidal čtyři asistence. To stačilo, aby Sparta v srpnu 2023 klauzuli aktivovala a Gabriela obratem poslala do dánského Midtjyllandu na pětiletou smlouvu.
Dánské angažmá bývá vykládáno jako slepá ulička. Data tomu ale neodpovídají. Podle oficiálního webu FC Midtjylland odehrál za klub 64 zápasů se čtyřmi góly a pěti asistencemi, získal titul v sezoně 2023/24 a pohár v ročníku 2025/26. Zahrál si i evropské poháry.
Plzeň oznámila jeho příchod 28. srpna 2026 a dala mu tříletou smlouvu. Klub ho prezentoval jako moderního rychlostního krajního obránce. Gabriel tehdy řekl, že zájem Viktorie ho potěšil a „nebylo nad čím váhat“. O hráče přitom podle redakčních zdrojů iSportu stála i Slavia, která ho sledovala už v hradeckém období. Podrobnosti jednání veřejně známé nejsou.
Srovnání produktivity mluví samo:
- Hradec Králové: 33 zápasů, 3 góly, 4 asistence
- Midtjylland: 64 zápasů, 4 góly, 5 asistencí
- Plzeň (liga): 8 zápasů, 2 góly, 3 asistence
V Plzni má po osmi ligových zápasech pět kanadských bodů. Takové tempo za kariéru neměl nikde jinde.
Pravý kraj reprezentace je otevřenější, než se zdá
Česko čekají v listopadu dva těžké zápasy Ligy národů. Ve čtvrtek 12. listopadu od 20.45 přivítá Španělsko, v neděli 15. listopadu ve stejný čas hraje v Chorvatsku. Program skupiny přehledně shrnuje iDNES.cz.
Na pravé straně obrany má Santi Denia jednu jistotu. Vladimír Coufal je podle iSportu jasná volba. Za ním ale pořadí visí ve vzduchu. Michal Sáček se do zářijové nominace vrátil, nyní ho však podle iSportu trápí zdravotní problémy, jejichž rozsah zatím není veřejně znám. Dalšími variantami jsou David Douděra z MLS, kterého Sáček v zářijovém kádru nahradil oproti nominaci na MS 2026, a jablonecký Martin Cedidla.
Pokud by Sáček nebyl k dispozici, Gabriel má podle iSportu šanci na pozvánku. Sám s úsměvem odpověděl, že teoreticky ano.
Proti němu mluví jediný reprezentační start. Debutoval 26. března 2024 v přípravě s Arménií, kterou Česko na Letné porazilo 2:1. Ve 14. minutě nezareagoval na rychle rozehraný aut, dobíhal unikající křídlo a z akce padl arménský gól. Jeden zápas z doby před dánským titulem ale podle nás nemá převážit současnou formu. Zvlášť u trenéra, který už během podzimu kvůli omluvám Zimy, Višinského, Vlčka, Chorého, Provoda či Juráska musel improvizovat.
Přesný termín listopadové nominace se nám k 2. listopadu ověřit nepodařilo. Září dává vodítko: Denia tehdy kádr zveřejnil 18. září, osm dní před prvním zápasem. Pokud se bude držet podobného rytmu, dá se čekat, že jména oznámí v týdnu před duelem se Španělskem. Rozhodne hlavně Sáčkovo zdraví a to, zda Denia sáhne po prověřenějších jménech, nebo po hráči ve formě.
Plzeň se odráží ode dna, test přijde se Spartou
Výhra v Ostravě přišla v týdnu, kdy Plzeň nastřílela deset gólů. Ve středu vyhrála 6:1 v poháru v Jihlavě, v neděli přidala čtyři v lize. Přesto je v tabulce po 13 kolech zatím devátá s 19 body, bilancí pěti výher, čtyř remíz a čtyř porážek a skóre 28:21.
Pořadí však klame. Sezonní model iSportu aktualizovaný 2. listopadu dává Plzni 77% šanci na skupinu o titul, 21 % na play-off o umístění a jen dvě procenta na skupinu o záchranu. Očekávané konečné umístění: třetí místo.
Baník je naopak v potížích. Po 12 zápasech má 11 bodů, je třináctý a se sedmi vstřelenými góly má nejhorší útok soutěže. Skóre 7:22 je pro záchranářský boj varováním.
Skutečná zkouška čeká Plzeň hned po návratu domů. V neděli 8. listopadu od 18.00 hostí Spartu, která v posledním kole jen remizovala 0:0 na Bohemians. Zápas ukáže, jestli rozestavení 3-4-3 s aktivním Gabrielem obstojí i proti soupeři, který na pravé straně nenechá tolik místa.
Na Gabriela se v neděli budou dívat dvoje oči. Kováčovy, které chtějí vidět, že Ostrava nebyla výjimka. A Deniovy, které možná právě v těch dnech dopisují poslední jména na listopadovou soupisku. Zadní tyč bude stejně daleko jako v Ostravě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle