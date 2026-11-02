Děsivé video jako varování. Mladík zkusil jízdu mezi vagony metra, přišel o nohu

Děsivé video jako varování. Mladík zkusil jízdu mezi vagony metra, přišel o nohuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Děsivé video jako varování. Mladík zkusil jízdu mezi vagony metra, přišel o nohuZdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Článek byl publikován 02.11.2026 14:30
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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