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Pyramidy stále skrývají skutečné záhady. Vědci ale hledají odpovědi úplně jinde než lovci senzací

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Internet nabízí tisíce vysvětlení, podle nichž pyramidy sloužily jako elektrárny nebo je postavila neznámá civilizace. Archeologové však mají mnohem konkrétnější otázky. Proč je uvnitř Velké pyramidy nezmapovaný prostor? Jak přesně se organizovala stavba? A co může věda zjistit, aniž by vzácné památky poškodila?
Pyramidy stále skrývají skutečné záhady. Vědci ale hledají odpovědi úplně jinde než lovci senzací

Pyramidy stále skrývají skutečné záhady. Vědci ale hledají odpovědi úplně jinde než lovci senzací

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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