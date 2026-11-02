Pyramidy stále skrývají skutečné záhady. Vědci ale hledají odpovědi úplně jinde než lovci senzací

Objev, kvůli kterému vědci začali počítat částice z vesmíru
V nitru Velké pyramidy v Gíze se nachází prostor dlouhý nejméně třicet metrů. Nikdo přesně neví, proč vznikl, co v něm původně bylo ani zda měl nějakou zvláštní funkci. Jeho existenci přitom vědci prokázali, aniž by museli rozebrat jediný kamenný blok.
K objevu došlo v roce 2017 v rámci mezinárodního projektu ScanPyramids. Výzkumníci tehdy oznámili, že nad takzvanou Velkou galerií, jednou z nejvýraznějších známých vnitřních částí pyramidy, zaznamenali rozsáhlou dutinu. Nešlo o výsledek průzkumu tajné chodby ani o nález získaný vrtáním do starověkého zdiva. Vědci využili částice, které neustále dopadají na Zemi z atmosféry.
Nazývají se miony a vznikají při interakcích kosmického záření s částicemi ve vysokých vrstvách atmosféry. Dokážou pronikat i silnými vrstvami kamene, ale část z nich se při průchodu hmotou pohltí. Pokud detektor umístěný uvnitř pyramidy zaznamená z určitého směru více mionů, než by odpovídalo množství kamene, může to znamenat, že se tam nachází oblast s nižší hustotou. Například dutina.
Je to podobné jako rentgenový snímek, jen místo rentgenového záření vědci používají přirozený proud částic vznikajících vysoko nad našimi hlavami. Výsledek byl natolik významný, že jej v listopadu 2017 zveřejnil prestižní vědecký časopis Nature. Rozsáhlý prostor byl potvrzen třemi nezávislými detekčními metodami. Jeho přesná podoba a účel ale zůstávají neznámé. A právě v tom spočívá skutečná archeologická záhada.
Třicet metrů prázdnoty. Ale proč?
Velká pyramida byla postavena přibližně před 4 500 lety jako monumentální hrobka faraona Chufua, řecky známého jako Cheops. Původně dosahovala výšky asi 146,5 metru a po tisíciletí patřila k nejvyšším stavbám světa. Její vnitřek tvoří složitý systém chodeb, komor a konstrukčních prostorů. Právě nad Velkou galerií se nachází dutina, kterou vědci označili jako ScanPyramids Big Void.
Je dlouhá nejméně třicet metrů a její průřez je podle naměřených údajů srovnatelný s průřezem samotné Velké galerie. To však ještě neznamená, že jde o chodbu, kterou bylo možné procházet.
Mionová měření dokážou určit existenci prostoru a přibližně rekonstruovat jeho polohu a rozměry. Sama o sobě ale neukážou, zda má dutina hladké stěny, zda se skládá z několika menších prostorů nebo jak vypadá její vnitřní uspořádání.
Vědci proto zatím neznají ani její původní funkci. Jednou z možností je, že jde o konstrukční prostor, který souvisel s rozložením zatížení nebo způsobem výstavby. To je ovšem hypotéza, nikoli potvrzený závěr. Stejně tak nelze bez dalších důkazů tvrdit, že dutina ukrývá další pohřební komoru.
Především ale nic nenasvědčuje tomu, že by uvnitř byla zapomenutá elektrárna, mimozemská technologie nebo stroj pocházející z neznámé civilizace. To, že vědci dokážou přesně změřit rozměry neznámého prostoru, ještě neznamená, že umějí vysvětlit jeho původní účel. A zatímco se výzkumníci snažili pochopit první objev, ukázalo se, že uvnitř pyramidy se skrývá ještě další překvapení.
V roce 2023 se objevila další chodba. Tentokrát ji vědci skutečně uviděli
Na severní straně Velké pyramidy se nad původním vstupem nachází nápadná soustava šikmo uložených kamenných bloků. Připomínají obrácené písmeno V a v architektuře se podobnému uspořádání říká chevron. Jejich úkolem mohlo být rozložení zatížení nad vstupem či jiným konstrukčním prostorem. Přesná souvislost s vnitřní architekturou pyramidy však stále není zcela jasná. Právě za těmito bloky vědci zaznamenali další dutinu.
V roce 2023 zveřejnil časopis Nature Communications výsledky měření, která ukázala, že jde o přibližně devět metrů dlouhý prostor s průřezem kolem dvou krát dva metry. Na rozdíl od velké dutiny nad Velkou galerií se tento objev podařilo prozkoumat také pomocí endoskopické kamery zavedené do prostoru za kamennými bloky.
Záběry odhalily skutečnou chodbu s nezvyklým stropem. Poprvé po tisíciletích tak lidé mohli spatřit část vnitřní struktury pyramidy, která dosud nebyla známá. Znovu se však objevila otázka: proč tam chodba je? Mohla souviset s odlehčením kamenné konstrukce, s původním stavebním postupem nebo s funkcí severního vstupu. Jednotlivé možnosti je ale nutné dále testovat.
Důležité také je, že podle dostupných měření tato severní chodba zřejmě není přímo propojena s velkou dutinou objevenou v roce 2017. Menší spojovací prostor sice nelze zcela vyloučit, žádný takový průchod však zatím nebyl potvrzen. Velká pyramida tak obsahuje nejméně dva novodobými metodami odhalené prostory, jejichž původní účel dosud přesně neznáme. A vědecká práce zde nekončí.
V dalších letech se odborníci zaměřili například na využití elektrické odporové tomografie. Ta sleduje rozdíly v elektrických vlastnostech materiálu a může pomoci upřesňovat podobu oblastí ukrytých pod povrchem. Výsledky publikované v odborném časopise Scientific Reports ukazují, že kombinace různých neinvazivních metod může poskytovat další informace o vnitřní struktuře pyramidy. Nejde tedy o jednorázový objev, ale o postupné skládání obrazu stavby, kterou lidé zkoumají už po staletí.
Deník starý 4 500 let prozradil, jak se dopravoval kámen na pyramidu
Zatímco některé části Velké pyramidy zůstávají záhadou, o jejích stavitelích dnes víme mnohem více, než naznačují populární legendy. Jeden z nejpozoruhodnějších důkazů byl objeven v roce 2013 u pobřeží Rudého moře, v lokalitě Vádí al-Džarf. Francouzsko-egyptský archeologický tým tam odkryl starověký přístav a soubor papyrů pocházejících z období vlády faraona Chufua.
Mezi nalezenými dokumenty se nacházel skutečný pracovní deník muže jménem Merer. Nebyl to faraon, kněz ani slavný architekt. Merer zastával funkci dozorce pracovní skupiny, která se podílela na dopravě stavebního materiálu. Jeho záznamy popisují každodenní přesuny vápencových bloků z lomů v Tuře do oblasti Gízy, kde se v té době budoval Chufuův pyramidový komplex.
Zní to skoro neuvěřitelně: zatímco dnes lidé na internetu spekulují o mimozemských stavitelích, archeologové mají k dispozici administrativní dokument člověka, který se na stavebních pracích osobně podílel. Merer zapisoval pohyb své pracovní skupiny, místa zastavení a jednotlivé etapy přepravy kamene.
Záznamy ukazují, že důležitou součástí stavby byla vodní doprava. Nil a soustava přístavních kanálů umožňovaly dopravovat těžký materiál mnohem blíže k pyramidovému komplexu, než by bylo možné pouze po souši.
Dochované dokumenty také dokazují, že stavební práce vyžadovaly propracovanou organizaci pracovníků, lodí, zásobování a času. Samotný deník ale nepopisuje všechny fáze budování pyramidy. Neprozrazuje například přesnou metodu, jakou byly bloky vytahovány do nejvyšších pater stavby. Záhada způsobu výstavby tedy nezmizela. Jen je díky podobným objevům mnohem konkrétnější.
Otroci pod bičem? Archeologové objevili úplně jiný svět
K jedné z nejrozšířenějších představ o egyptských pyramidách patří nekonečné řady otroků, kteří pod dohledem dozorců vláčejí obrovské kamenné bloky. Skutečné archeologické nálezy však ukazují podstatně složitější obraz. V jihovýchodní části Gízské plošiny odkryli výzkumníci rozsáhlé sídliště známé jako Heit al-Ghurab. Nacházely se zde obytné prostory, sklady, komunikace a administrativní budovy.
Podle egyptského ministerstva turismu a památek sídliště sloužilo pracovníkům spojeným zejména s výstavbou pyramid faraonů Rachefa a Menkaurea. Archeologové zde ale identifikovali také možné starší vrstvy, které mohou souviset už s Chufuovou dobou.
Nalezené zvířecí kosti dokládají rozsáhlé zásobování potravinami. Pracovníci dostávali maso, ryby a další potraviny potřebné při náročné fyzické práci. Pozoruhodné jsou také nálezy na pohřebišti v blízkosti sídliště. Kostry některých pracovníků nesou známky těžké fyzické námahy a zranění. Řada zlomenin se však zahojila, což naznačuje, že zraněným byla poskytována určitá péče.
To neznamená, že budování pyramid bylo snadné nebo že všichni pracovníci byli svobodní v dnešním smyslu slova. Staroegyptská společnost měla přísnou hierarchii a rozsáhlé pracovní povinnosti vůči státu. Na velkých projektech se mohly podílet různé skupiny obyvatel, včetně lidí povolaných k povinné práci.
Archeologické důkazy však nepodporují zjednodušený obraz pyramid postavených výhradně zotročenými masami pod neustálým bičováním. Místo něj se ukazuje společnost, která dokázala organizovat pracovní síly, zásobování, dopravu i složité stavební operace v mimořádném měřítku.
Jak dostali obrovské bloky do výšky desítek metrů?
Právě zde se nachází jedna z největších skutečných záhad egyptských pyramid. Známe použité materiály, víme o lomech, ze kterých pocházely, a máme doklady o jejich přepravě. Dosud však neexistuje jediná všeobecně přijatá rekonstrukce, která by spolehlivě vysvětlovala všechny fáze stavby Velké pyramidy. Jednou z nejznámějších možností je využití ramp.
Dělníci mohli těžké bloky vytahovat po nakloněné ploše pomocí lan, saní a pracovní síly. Otázkou však zůstává, jak přesně byly rampy uspořádány a jak se jejich podoba měnila s rostoucí výškou stavby. Někteří odborníci uvažují o přímých rampách. Jiní navrhují rampy vedené podél stěn nebo soustavy různých typů nájezdových konstrukcí. Existují také hypotézy počítající s vnitřními rampami.
Každé takové řešení ale musí odpovídat skutečným rozměrům pyramidy, množství přepravovaného materiálu a fyzikálním možnostem tehdejší techniky. Zajímavý objev přinesl výzkum starověkého lomu v Hatnubu v egyptské Východní poušti. Archeologové tam odkryli systém strmé rampy, schodišť a otvorů pro dřevěné sloupky, který pochází z období Staré říše. Tento nález ukazuje, že staří Egypťané znali poměrně důmyslné způsoby manipulace s těžkými kamennými bloky.
Sám o sobě však nedokazuje, že stejný systém používali právě při stavbě Velké pyramidy. Odborné studie se dokonce přou o to, zda by bylo možné podobné uspořádání pro takto monumentální konstrukci prakticky využít. A to je podstatný rozdíl. Najít doklad starověké stavební technologie je jedna věc. Prokázat její přesné použití na konkrétní památce je věc druhá.
Proč se pyramidy objevily i na druhé straně světa?
Pyramidové stavby nejsou výhradně egyptským fenoménem. Najdeme je v Mezoamerice, v některých oblastech Jižní Ameriky a v dalších částech světa. Jejich tvary se mohou na první pohled podobat, ale funkce a historické okolnosti vzniku se často výrazně lišily.
Egyptské pyramidy byly především součástí královských pohřebních komplexů. Jejich stavba souvisela s představami o posmrtném životě panovníka, náboženskou symbolikou a legitimizací královské moci.
Naproti tomu mnohé mezoamerické pyramidy sloužily jako monumentální podstavce chrámů. Na jejich vrcholcích se odehrávaly obřady a stavby se stávaly centry náboženského i politického života. Pyramidový tvar má přitom z konstrukčního hlediska jednu zásadní výhodu. Stavba se širokou základnou a postupně se zmenšujícími vyššími patry umožňuje rozložit velkou hmotnost materiálu a dosáhnout značné výšky i bez moderní ocelové konstrukce. Podobný geometrický princip proto mohl nezávisle vzniknout v různých civilizacích.
Samotná podobnost tvaru nedokazuje, že Egypťané, Mayové a další starověké společnosti museli mít společné stavitele nebo přístup k zapomenuté technologii. Mnohem zajímavější je sledovat rozdíly mezi jednotlivými kulturami a zjišťovat, proč stejný základní stavební princip využívaly k odlišným účelům.
Největší tajemství pyramid možná neleží v jejich nitru
Velká pyramida v Gíze stojí už přibližně čtyři a půl tisíce let. Její původní stavitelé dávno zmizeli, ale jejich dílo stále odolává času. Známe jméno faraona, pro kterého byla postavena. Dokážeme určit původ velké části použitého kamene. Máme doklady o existenci pracovních sídlišť, zásobování stavitelů a dokonce i písemné záznamy o každodenní přepravě materiálu. Současně však nevíme všechno.
Neznáme přesnou funkci všech vnitřních prostorů. Nemáme definitivní rekonstrukci celé stavební technologie. A stále se snažíme pochopit, jakým způsobem dokázala staroegyptská společnost organizovat tak mimořádně náročný projekt. Právě proto zůstávají pyramidy fascinující. Ne proto, že by jejich původ odporoval vědeckému poznání, ale proto, že nové technologie dokážou odhalovat další podrobnosti o skutečných schopnostech dávných lidí.
Mionové detektory dnes objevují prostory skryté hluboko v kamenné konstrukci. Archeologové sestavují pracovní záznamy z papyrových útržků. A historici se snaží rekonstruovat logistiku projektu, který by představoval obrovskou organizační výzvu i v současnosti.
Skutečná záhada egyptských pyramid tedy nespočívá v otázce, zda je postavili lidé. Spočívá v tom, jak mimořádně schopní tito lidé byli – a kolik toho o jejich světě ještě nevíme.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – Discovery of a Big Void in Khufu's Pyramid by Observation of Cosmic-Ray Muons, 2017 [2], Nature Communications – Precise Characterization of a Corridor-Shaped Structure in Khufu's Pyramid by Observation of Cosmic-Ray Muons, 2023 [3], Scientific Reports – Investigation of the North Face Corridor in the Great Pyramid of Giza Using Electrical Resistivity Tomography, 2025 [4], Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities – The Great Pyramid [5], Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities – Workers' Town and Cemetery [6], Archaeology Magazine – Journeys of the Pyramid Builders, 2022 [7], Museum of Fine Arts Boston – City of the Pyramids: New Discoveries in Archaeology and Texts [8], PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology – The Ramp at Hatnub Quarry: No Solution for Pyramids, 2020 [9], img ai generated (pouze při použití AI ilustrace)EGYP