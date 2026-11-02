V osmnácti vážil 103 kilo a styděl se na natáčení. Petr Komínek zhubl 21 kilogramů, ale nejtěžší boj vede dodnes

Petr Komínek stál před kamerou a přemýšlel, jestli tam vůbec patří. Ne kvůli talentu, ale kvůli tomu, jak vypadá. Při 103 kilogramech mu televize podle jeho slov opticky přidávala další kila a komentáře na sociálních sítích typu „je tlustý, nehodí se tam“ dopadaly tvrdě. Dnes váží o 21 kilogramů méně, posiluje několikrát týdně a má tenisového trenéra. Jenže sám říká, že ten skutečně náročný zápas teprve začal, a vede ho každý den, pokaždé když otevře ledničku nebo se má svléknout k bazénu.
Zlom přišel přes fast food a benzínky
Komínek studoval hereckou konzervatoř, kde fyzická zátěž patří k dennímu režimu. Přesto nepomáhala. Celé dny trávil ve škole nebo na natáčení, jedl to, co bylo po ruce: bagety, fast food, jídlo z benzínek. Odpovídá to i tomu, co uvádí Národní zdravotnický informační portál: samotný pohyb k dostatečné redukci hmotnosti obvykle nestačí, pokud nejde ruku v ruce s kontrolou energetického příjmu.
Zlom nastal podle jeho vyprávění po návratu z natáčení v Turecku, pravděpodobně v květnu 2025. Rozhodl se změnit jídelníček, hlídat nutriční dávky a začal pravidelně chodit do posilovny pod vedením trenéra Pavla Šalitroše. Za rok shodil 21 kilogramů, tedy přibližně 20 % výchozí hmotnosti. To je výrazně víc, než kolik česká lékařská doporučení považují za realistický a udržitelný cíl: obvykle se mluví o pěti až deseti procentech.
Proč je „potom“ těžší než „předtím“
Komínek otevřeně pojmenovává něco, co většina motivačních příběhů přeskočí. Stále řeší svou postavu, když má jít do plavek. Musí si odpírat sladkosti. Ví, že nesmí polevit v jídelníčku ani ve cvičení. „Práce s vlastní hlavou,“ tak to sám nazývá.
Není v tom sám. Podle webu NEtloustneme se po samotných režimových opatřeních bez léků začne hmotnost u většiny lidí vracet už po třech až šesti měsících. Obezitologie dnes chápe nadváhu jako chronický stav, ne jako krátkodobý problém disciplíny. Doporučené postupy České lékařské společnosti pro praktické lékaře mluví o celoživotní kontrole a průběžném vedení pacienta.
Psycholog Martin Cvrkal popisuje mechanismus, který Komínkův příběh dobře ilustruje: hubnutí se může stát vstupenkou do „normálního života“. Člověk odkládá bazén, saunu, fitness, někdy i návštěvu lékaře, všechno „až zhubne“. Jenže i po zhubnutí zůstává návyk odkládat. Narušit tento vzorec podle Cvrkala znamená vracet odložené aktivity po malých krocích už během změny režimu, ne čekat na ideální tělo.
Komínek není výjimka, česká čísla mluví jasně
Podle dat OECD, která nás v Redakci VIPŽivot zajímala, měl v roce 2022 nadváhu nebo obezitu každý pátý český adolescent. Státní zdravotní ústav pracuje s ještě vyšším odhadem, až čtvrtina dětí. Komínkových 103 kilogramů v osmnácti letech tedy není extrémní anomálie, ale spíš výrazný bod na škále, po které se pohybují tisíce mladých Čechů.
Dostupnost odborné pomoci přitom není samozřejmá:
- Nutriční terapeuti jsou dohledatelní ve veřejných seznamech napříč kraji, ale úhrada ze zdravotního pojištění je nerovnoměrná. VZP vyžaduje doporučení lékaře a smluvní zdravotnické zařízení; řada ambulancí funguje čistě soukromě.
- Fitness trenéři jsou dostupní přes soukromý trh a registr České komory fitness, ale nejde o zdravotní službu hrazenou pojišťovnou.
- Prvním kontaktem by měl být praktický lékař, který má už při preventivních prohlídkách sledovat BMI a obvod pasu. Zvýšené riziko začíná od 94 centimetrů u mužů a 80 centimetrů u žen.
Komínek šel čistě konzervativní cestou bez léků: jídelníček, pohyb, trenér. Stojí za zmínku, že jeho příběh sdílel v rámci kampaně webu NEtloustneme.cz, za nímž stojí farmaceutická společnost Novo Nordisk. Web vedle režimových opatření nabízí i informace o lécích na obezitu, bariatrické chirurgii a psychoterapii. Komínkova cesta je tedy jen jednou z možností, které projekt prezentuje, a zdaleka ne tou, na které stojí jeho byznysový model.
Co si z toho vzít bez osobního trenéra
Přesný jídelníček ani tréninkový rozpis Komínek nezveřejnil. Přenositelné minimum ale odpovídá tomu, co doporučují české odborné materiály:
- Omezit nárazové stravování z fast foodů a benzínek.
- Nastavit pravidelný režim s mírnou redukcí energetického příjmu.
- Spojit aerobní aktivitu se silovým prvkem; jen dieta bez pohybu zvyšuje riziko ztráty svalové hmoty.
- Zapisovat nejen jídlo, ale i pocity a nálady při jídle, aby bylo vidět, kdy za přejídáním stojí stres, nuda nebo emoce.
- Nečekat na ideální tělo. Vrátit se k odloženým aktivitám po malých krocích už teď.
Komínek dnes posiluje, hraje tenis a váží 82 kilogramů. Ale když mluví o svém těle, nemluví jako člověk, který vyhrál. Mluví jako člověk, který ví, že zápas nemá konec, jen pauzy mezi koly.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová