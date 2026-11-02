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V osmnácti vážil 103 kilo a styděl se na natáčení. Petr Komínek zhubl 21 kilogramů, ale nejtěžší boj vede dodnes

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Devatenáctiletý herec shodil za rok pětinu své hmotnosti. Teď přiznává, že udržet výsledek je těžší než samotné hubnutí.
V osmnácti vážil 103 kilo a styděl se na natáčení. Petr Komínek zhubl 21 kilogramů, ale nejtěžší boj vede dodnes

V osmnácti vážil 103 kilo a styděl se na natáčení. Petr Komínek zhubl 21 kilogramů, ale nejtěžší boj vede dodnes

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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