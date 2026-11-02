Rakouská armáda využívá koně i osly. Čeští vojáci spoléhají na jiné pomocníky

Moderní vojenská technika má své hranice. Právě na to upozorňuje rakouská armáda, která i v 21. století využívá při výcviku a plnění úkolů koně a osly. Například ve výcvikovém prostoru Hochfilzen v Tyrolsku mají vojáci specializované středisko soumarů, kteří dokážou dopravovat vybavení do obtížně přístupných horských oblastí.
Bundesheer je oficiální označení rakouských ozbrojených sil.
Rakouský Bundesheer nedávno na sociálních sítích představil výcvik bojového družstva. Vojáci při něm nacvičovali reakci na nečekané napadení a postupný ústup.
„V podmínkách, které se co nejvíce blížily skutečnému nasazení, mohli vojáci a vojákyně společně se svými soumary předvést pohotovost i týmovou spolupráci,“ popsala armáda cvičení. Pro vojáky, kterým se blížil konec služby, šlo podle ní o jeden z vrcholů výcviku. Koně unesou přes sto kilogramů
Haflingové jsou menší, ale silní a odolní koně, kteří se dobře pohybují v náročném terénu. Podle Bundesheeru dokážou nést náklad přesahující sto kilogramů, překonávat svahy se sklonem až 40 procent a zdolávat překážky vysoké kolem čtyřiceti centimetrů. Navíc umožňují přesuny až na sto kilometrů denně.
Zvířata pomáhají především s přepravou zbraní, munice, potravin a dalšího materiálu. V případě nouze mohou posloužit také při transportu raněných.
„Když končí silnice nebo počasí znemožní nasazení vrtulníků, často zbývá jen pěší přesun,“ vysvětluje rakouská armáda na svých stránkách.
Citace německých zdrojů přeložila redakce.
Rakouští vojáci koně využívají také při průzkumu horského terénu. Příprava vojenského koně trvá přibližně dva roky. Součástí výcviku je také zvykání na střelbu a výbuchy, aby zvířata v náročných situacích nepanikařila.
Česká armáda spoléhá na psy a dravce
V Armádě České republiky je situace odlišná. V současnosti využívá pouze služební psy a dravce.
„Na vojenských letištích vojáci využívají schopnosti sokolů, rarohů, káňat, jestřábů nebo orlů, kteří pomáhají udržovat prostor letiště bezpečný,“ vysvětlila redakci mluvčí Lada Ferkálová z Armády ČR.
Dravci mají omezovat výskyt volně žijících ptáků a dalších zvířat v místech, kde by mohli ohrozit provoz letadel. Zatímco sokoli či rarozi se uplatňují především proti ptákům ve vzduchu, orli a káňata mohou pomáhat také při plašení nebo lovu srstnaté zvěře v prostoru letiště. Služební dravci působí na vojenských letištích v pražských Kbelích, Pardubicích, Náměšti nad Oslavou a Čáslavi.
Střet ptáka s letadlem může znamenat velké nebezpečí nejen pro letadlo, ale také osádku. Pro představu, při rychlosti 900 kilometrů v hodině představuje náraz dvoukilového opeřence energii zhruba 25 tun.Jaroslav Míka — bývalý velitel 21. základny taktického letectva Čáslav Psi hledají výbušniny, drogy i zbraně
Významnou roli mají v české armádě služební psi. Jejich výcvik zajišťuje především Centrum vojenské kynologie v Chotyni. Psovodi se psy působí také u Vojenské policie, Hradní stráže a jednotek vzdušných sil.
„Jejich úkolem není pouze střežení vojenských objektů, ale také vyhledávání výbušnin, zbraní nebo návykových látek, to pomáhá vojákům při prohledávání budov a terénu, při hlídkové činnosti a pochopitelně jsou schopni zadržet člověka,“ doplnila Lada Ferkálová s tím, že speciálně vycvičení psi jsou schopni rozlišit až dvacet vzorků výbušnin a podobné množství omamných látek.
Výběr vhodného psa pro službu u vojenských jednotek je srovnatelný s rekrutačními požadavky na vojáka.
Armáda jejich schopnosti postupně zapojuje i do dalších oblastí.
„Neustále hledá možnosti využití unikátních schopností psů, a to společně s moderní technologií. Společně s tím se rozvíjí i schopnost individuální ochrany psů v podobě neprůstřelných vest, ochrany sluchu a zraku, nebo třeba komunikace psovoda se psem na dálku,“ dodala mluvčí. Rakušané mají ve stájích dokonce kočky
Rakouská armáda v minulosti využívala také holuby.
„Od roku 1966 do poloviny 80. let měla rakouská armáda ve službě poštovní holuby. Více než 60 holubů bylo umístěno v kasárnách Marie Terezie ve Vídni. Sloužili jako tichý prostředek spojení a využívali je také při cvičeních,“ popsal již dříve mluvčí Bundesheeru Michael Bauer.
Poštovní holuby již nevyužívá ani česká armáda.
Navíc se nespoléhá pouze na koně a osly. Podobně jako česká využívá i služební psy. Výrazné zastoupení mezi nimi mají rotvajleři, vedle kterých armáda cvičí také německé a belgické ovčáky nebo labradory.
Podle údajů zveřejněných rakouským vojenským magazínem
Militär Aktuell měla rakouská armáda v říjnu 2024 celkem 227 služebních zvířat, z toho 161 psů. Zajímavostí jsou také dvě kočky Elli a Funny, které žily ve středisku soumarů v Hochfilzenu. Jejich úkolem bylo chránit stáje před myšmi.