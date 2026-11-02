Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Rakouská armáda využívá koně i osly. Čeští vojáci spoléhají na jiné pomocníky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zvířata mají v armádách své místo i dnes. Rakouští vojáci využívají koně a osly v nedostupném terénu, ve stájích mají dokonce kočky. Česká armáda se spoléhá na jiná zvířata. Víte, jak a v čem pomáhají vojákům na obou stranách hranice?
Rakouská armáda využívá koně i osly. Čeští vojáci spoléhají na jiné pomocníky

Rakouská armáda využívá koně i osly. Čeští vojáci spoléhají na jiné pomocníky

Zdroj: Michael Bauer, Ministerstvo obrany ČR, Armáda ČR, Bundesheer, Wolfgang Riedlsperger, Manzl Florian
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:55

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz u Sedlece. řidičku museli resuscitovat
Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz u Sedlece. řidičku museli resuscitovat
Tři rybáři se ve stanu otrávili oxidem uhelnatým. Život jim zachránil kapr na udici
Tři rybáři se ve stanu otrávili oxidem uhelnatým. Život jim zachránil kapr na udici

Trojici rybářů na Třeboňsku pravděpodobně zachránil život noční záběr kapra. Muže během spánku ohrožoval...

Fanoušci jsou fantastičtí, říká nový obránce McCormack
Fanoušci jsou fantastičtí, říká nový obránce McCormack

Motoru poslední utkání před reprezentační přestávkou nevyšlo. Jihočeši podlehli Karlovým Varům o jednu...

Šumavské vrcholy pokryl první sníh. Místy leží až deset centimetrů
Šumavské vrcholy pokryl první sníh. Místy leží až deset centimetrů

Zima se začíná hlásit také na jihu Čech. Hřebeny Šumavy se po víkendu probudily do bílého rána, téměř deset...

U Ševětína srazil vlak člověka. Na místě zemřel
U Ševětína srazil vlak člověka. Na místě zemřel

K tragickému střetu vlaku s člověkem došlo v pondělí ráno na železniční trati mezi Ševětínem a Dynínem....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.