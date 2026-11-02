Vladař porazil Vejmelku a ukončil sérii proher. Carolina mezitím zničila Winnipeg sedmi góly a vládne celé NHL

Ve Philadelphii se v neděli večer střetli dva čeští gólmani a z ledu odjížděl spokojenější Daniel Vladař. Flyers porazili Utah 6:3 a ukončili třízápasovou sérii bez vítězství, během níž prohráli 4:5 s Anaheimem, 3:4 po prodloužení s Columbusem a 2:5 ve Washingtonu. Vladař zastavil 19 z 22 střel, což dělá úspěšnost 86,4 %. Oslnivé číslo to není. Pro tým, který se v tabulce krčí u dna své divize, to ale byla přesně ta výhra, kterou potřeboval: klidná, týmová a bez zbytečného dramatu. O pár set kilometrů jižněji mezitím Carolina dál ukazovala, jak vypadá opačný konec ligového spektra.
Šest střelců a návrat Konecnyho
Utkání začalo v hale Xfinity Mobile Arena ve 22:08 našeho času a Philadelphia v něm konečně vypadala jako mužstvo, které umí dávat góly. Skórovalo šest různých hráčů: Matvej Mičkov, Travis Konecny, Noah Cates, Christian Dvorak, Oliver Bonk a Cole Knuble. Pět branek padlo při hře pět na pět, šestá do prázdné branky v závěru.
Klíčovou postavou byl Konecny. Do sestavy se vrátil po deseti zápasech na listině zraněných a hned se trefil. Podle nás není náhoda, že se útok Flyers nadechl právě v den, kdy se do něj vrátil jeho nejzkušenější střelec. Bez Konecnyho Philadelphia v posledních týdnech působila bezzubě, s ním vytvářela tlak, ztráty soupeře proměňovala v šance a dorážela odražené puky.
Vladař měl většinu zápasu pod kontrolou. Utah se k vážnějším šancím dostával hlavně v přesilovkách a obě jeho branky ve třetí třetině padly právě při hře v početní výhodě. Philadelphia v oslabení ubránila jen tři z pěti situací. I v den výhry tak zůstává hra v oslabení nejcitlivějším místem Flyers.
Vejmelka proti zdi, která se drolila
Pro Karla Vejmelku to byl jeden z těžších večerů sezony. Z dvaceti střel inkasoval pětkrát, úspěšnost tedy spadla na 75 %. Šestý gól Philadelphie šel do prázdné branky, jak potvrzuje oficiální zápis o utkání, takže se mu do statistik nezapočítává.
Svalovat porážku jen na brankáře by ale bylo laciné. Utah dovolil soupeři ztráty v nebezpečných místech, nezvládal odražené puky a před vlastní brankou ztrácel souboje. Pět gólů od pěti různých hráčů při plném počtu na ledě vypovídá spíš o kolektivním výpadku obrany než o jednom selhání v bráně.
Srovnání obou Čechů bylo před zápasem vyrovnané. Podle českého přehledu měl Vladař úspěšnost 88,8 % a průměr 3,26 inkasovaného gólu na zápas, Vejmelka 88,1 % a průměr 3,13. Po vzájemném duelu se rozdíl v úspěšnosti posunul jasněji ve prospěch Vladaře. Vejmelka má aktuálně horší trend, i když Utah jako celek stojí v tabulce výrazně lépe.
Flyers se zastavili, obrat to zatím není
Tady je kontrast obou týmů nejvýraznější. Utah po porážce drží bilanci 9-6-0, má 18 bodů a skóre 54:52. V Centrální divizi mu patří druhé místo za Minnesotou. Jedna slabší noc na tom moc nemění.
Philadelphia je na tom jinak. Po 16 zápasech má bilanci 4-8-4, pouhých 12 bodů a skóre 35:54. V Metropolitní divizi je předposlední, za ní zůstává jen Columbus. Posledním světlým momentem byla krátká šňůra tří výher mezi 17. a 21. říjnem proti Ottawě, Coloradu a Buffalu. Pak se tým znovu propadl.
Proto nedělní výhru čteme jako zastavení pádu, ne jako bod obratu. Pro Vladaře má přesto velkou hodnotu. Gólman slabšího týmu se málokdy dočká večera, kdy mu spoluhráči nastřílí šest branek. Když přijde, musí ho dotáhnout bez kiksu. To se mu povedlo.
Další šance přijde rychle. Philadelphia hostí v úterý Minnesotu, Utah hraje ve stejný den v Torontu. Oba zápasy začínají v noci na středu 4. listopadu v 1:00 našeho času. Kdo z Čechů nastoupí v bráně, zatím jisté není.
Carolina hraje jinou soutěž
Zatímco Philadelphia hledá cestu ze dna, Carolina už stojí nahoře a odskakuje. Odpoledne v Raleighu, v 19:00 našeho času, rozstřílela Winnipeg 7:0 a připsala si čtvrtou výhru v řadě.
Rozhodla druhá třetina. Mezi 1:55 a 9:09 dali Hurricanes čtyři góly a zápas tím fakticky ukončili. Dvakrát skóroval Sean Walker, poprvé v oslabení. Dále se trefili Juuso Välimäki, Sebastian Aho, Logan Stankoven, Mark Jankowski a Jesperi Kotkaniemi. Carolina skórovala v oslabení, v přesilovce i při hře pět na pět, šest jejích hráčů zapsalo víc než jeden bod a na střely přetlačila soupeře 32:26.
Stankoven přidal k brance dvě asistence a jako první hráč Caroliny v sezoně dosáhl na deset gólů. V bráně pak Pjotr Kočetkov vychytal nulu po 26 zákrocích. Jeho bilance 10-0-0 je podle klubového webu Hurricanes rekordem organizace: žádný brankář Caroliny dosud nevyhrál deset zápasů po sobě v jedné sezoně.
Winnipeg je v hluboké krizi. Má bilanci 4-8-3, 11 bodů a skóre 34:54. Z posledních deseti zápasů vyhrál jediný. Samotní Jets po utkání mluvili o kolektivním problému, slabé hře v oslabení a neschopnosti odehrát tři vyrovnané třetiny.
Tabulka, která mluví jasně
Carolina má po 16 zápasech bilanci 12-2-2, 26 bodů a skóre 63:36. Je to nejvíc bodů v celé NHL. Pohled do tabulky CBS Sports ukazuje, jak velký náskok už si vytvořila:
|Tým
|Zápasy
|Body
|Ztráta na Carolinu
|Carolina
|16
|26
|0
|Edmonton (lídr Západu)
|15
|24
|2
|Minnesota
|16
|23
|3
|Boston (2. na Východě)
|15
|21
|5
|Montreal
|14
|20
|6
Na Východě je odstup od Bostonu a Montrealu znatelný, i když oba mají zápas či dva k dobru. Na Západě drží krok Edmonton, který má s 64 góly dokonce nejproduktivnější útok ligy, o branku víc než Carolina. Minnesota je pak třetím týmem s více než dvaceti body.
V čem je Carolina jiná? Je úřadujícím držitelem Stanley Cupu, v minulém finále porazila Vegas, a přitom nepůsobí ani trochu nasyceně. Stankoven, který do organizace přišel v rámci výměny Mikka Rantanena, se rozvinul v hlavního střelce. Kočetkov drží neprůstřelnou formu a hloubka sestavy dovoluje, aby góly dávali obránci, centři čtvrté lajny i hvězdy. Modelové projekce CBS přisuzují Hurricanes 98,5% šanci na postup do play-off a 71,8% šanci na vítězství v divizi.
Sázkové kurzy jsme neověřovali, takže Carolinu nebudeme prohlašovat za jediného favorita. Mezi největší kandidáty na obhajobu ale patří a v úvodu sezony je podle nás nejpřesvědčivějším týmem ligy. Další test ji čeká v úterý v Nashvillu, zápas začíná ve středu ve 2:00 našeho času.
Z dalších Čechů se v neděli prosadil David Špaček, který přihrál na gól Danily Jurova při výhře Minnesoty 5:1 nad Washingtonem. Lukáš Dostál v Anaheimu nechytal. Po jeho slabších výkonech, stejně jako po slabších výkonech Villeho Hussa, dali trenéři Ducks proti Ottawě šanci Laurentu Brossoitovi.
Vladař si v neděli odnesl výhru, kterou Philadelphia zoufale potřebovala. Carolina si odnesla další potvrzení, že laťku celé ligy letos nastavuje ona. Mezi těmito dvěma světy leží čtrnáct bodů a zatím i úplně jiné starosti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka