Linecké pečivo s podzimní tematikou: Křehké cukroví plné barev, které se hodí na oslavy i běžné pečení

Když vám děti řeknou, že by si daly ke kakau sladkou sušenku, upečte jim domácí pečivo. I když nejsou zrovna Vánoce, já jsem to zkusila a upekla jsem linecké pečivo s podzimními motivy. To bylo ale radosti. Určitě víc, než z kupované sušenky. Těsto stojí na hladké mouce, žloutcích, moučkovém cukru a másle, nechybí citronová kůra. Dobře se s ním pracuje a po upečení zůstane křehké tak akorát.
Na tomhle receptu je
příjemné, že se snadno přizpůsobí tomu, jaká vykrajovátka zrovna najdete v šuplíku. Na Vánoce sahám po klasice, jenže na podzim mě víc baví listy, kolečka a dýničky. A praktická stránka? Z větší dávky se upeče pořádná hromádka. Část slepím hned, část nechávám v krabici nasucho, protože se pak hodí, když někdo přijde na kávu.
Můj tip zní: Jestli chcete čisté obrysy, vraťte vyválené těsto na pár minut do chladu. Vykrojené tvary pak nepovolí a hrany drží mnohem líp. Linecké má tradici, tvary ale nemusí zůstat vánoční
Linecké pečivo je u nás taková stálice, i když si ho lidé nejčastěji vybaví až s adventem. V klasické podobě jde o křehké slepované cukroví s ovocnou marmeládou, obvykle srdíčka, kytičky nebo hvězdičky. Podobně ho popisují i zahraniční kuchařské zdroje, když se věnují českému pečení. Recepty se přitom liší. Někde se do těsta dávají nebo ořechy, jinde si vystačí s moukou, tukem, cukrem a žloutky. mandle Recept na podzimní linecké pečivo
Doba přípravy: asi 35 minut + chlazení těsta Doba pečení: přibližně 8–10 minut na jednu várku Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: zhruba 60-80 slepovaných kousků podle velikosti formiček Ingredience pro přípravu 750 g hladké mouky 250 g moučkového cukru 3 žloutky 500 g másla nebo Hery jemně nastrouhaná kůra z 1 citronu 1 špetka soli 200-300 g kyselejší marmelády na slepování, nejlépe rybízové nebo meruňkové 2-3 lžíce moučkového cukru na lehké poprášení, pokud chcete Postup přípravy křehkého lineckého pečiva s podzimní tématikou
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku a moučkový cukr. Přisypte špetku soli a přidejte jemně nastrouhanou citronovou kůru. Suché suroviny jen krátce promíchejte, ať se kůra nedrží na jednom místě.
2. Přidejte
žloutky a na menší kostky nakrájené máslo nebo Heru. Rukama, případně v robotu, zpracujte hladké těsto. Není potřeba ho trápit dlouho. Jakmile se spojí a drží pohromadě, stačí.
3. Hotové
těsto rozdělte na dva až tři bochánky, zabalte je a dejte aspoň na 30 minut do lednice. Když je naspěch, pomůže i kratší pobyt v mrazáku, jen je dobré hlídat, aby těsto neztuhlo na kámen. Troubu předehřejte na 170 °C
4. Plech vyložte pečicím papírem. Vyndejte jeden díl těsta z chladu a na lehce pomoučeném válu ho vyválejte na plát silný zhruba
3 mm.
5. Vykrajujte
podzimní tvary – listy, dýně, žaludy nebo kolečka. U poloviny kousků můžete udělat malé okénko uprostřed, aby po slepení vykoukla marmeláda. Na plech je přenášejte opatrně, syrové těsto je křehké a rádo se ohne v nejméně vhodnou chvíli.
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6. Pečte v předehřáté troubě asi
8-10 minut. Sledujte hlavně okraje. Jakmile začnou jen lehce zlátnout, plech vytáhněte. Linecké nemá ztmavnout, protože pak ztratí jemnost a chuť je tvrdší.
7. Upečené kousky nechte pár minut na plechu a teprve potom je přesuňte na mřížku. Úplně vychladlé pečivo je pevnější, takže se s ním líp manipuluje. Teplé by se při slepování lámalo, a to je škoda práce.
8. Spodní díly potřete tenkou vrstvou
marmelády a přiklopte druhým kouskem. Rybízová dá pečivu výraznější chuť a není tak sladká. Meruňková má zase hezkou barvu a jemnější výsledek.
9. Slepené
linecké pečivo nechte několik hodin odležet, nejlépe do druhého dne. Marmeláda ho lehce zvláční a kousky se spojí. Podávejte ke kávě, čaji nebo dětem ke kakau. V uzavřené krabici v chladu vydrží několik dní, i když u nás se na tuhle informaci málokdy stihne ověřit v praxi. Foto: Cooky.cz, Linecké pečivo může mít různé tvary a barvy. Rady a tipy reakce na pár věcí, které se doma osvědčily Pokud se těsto při válení lepí, nepřidávejte hned velké množství mouky. Lepší je dát ho znovu na chvíli vychladit. Na slepování se hodí hustší marmeláda, která z pečiva nevytéká. Řidší můžete krátce povařit nebo ji jen velmi jemně rozmíchat. Linecké je nejlepší po odležení. První den bývá hodně křehké, druhý den už má obvykle správnou konzistenci. Tvary na podzim: Speciální vykrajovátka nejsou nutnost. Stačí kolečka a menší ostrý nožík. Do horního dílu se dají naznačit žilky listu nebo malý stonek dýně, i když je potřeba mít trochu trpělivosti. Máslo nebo Hera: S máslem je pečivo voňavější, s Herou se některým hospodyňkám pracuje o něco snáz. Já nejčastěji používám máslo, hlavně když chci plnější chuť. Načasování pečení: Při větší dávce nenechávejte všechno těsto ležet na lince. Část nechte v lednici a vyndávejte ji postupně. Teplé těsto měkne pod rukama a tvary pak nejsou tak pěkné.
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