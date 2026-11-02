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Linecké pečivo s podzimní tematikou: Křehké cukroví plné barev, které se hodí na oslavy i běžné pečení

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Mládež měla chuť na linecké, a tak u nás tentokrát nevznikly hvězdičky ani srdíčka, ale podzimní listy, žaludy a dýně. Tohle těsto dělám z hladké mouky, moučkového cukru, žloutků a másla s citronovou kůrou, je krásně křehké a dobře se vykrajuje. Hodí se, když chcete upéct víc cukroví najednou a mít doma něco, co voní máslem a marmeládou.
Obrázek k receptu na Linecké pečivo s podzimní tematikou: Křehké cukroví plné barev, které se hodí na oslavy i běžné pečení

Obrázek k receptu na Linecké pečivo s podzimní tematikou: Křehké cukroví plné barev, které se hodí na oslavy i běžné pečení

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Linecké pečivo s podzimní tematikou: Křehké cukroví plné barev, které se hodí na oslavy i běžné pečení
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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