OKTAGON 93: Kalašnik vs. Rayomba. Rozbor zápasu a tipy

Brněnský „Vagabund“ se představí 12. září ve Winning Group Areně. Kalašnik jde do zápasu s bilancí 13-6, Rayomba má rekord 7-6. Duel je vypsaný ve střední váze, do které se domácí bojovník přesouvá minimálně pro tento zápas.
Kalašnik má víc cest
Rozdíl není jen v počtu profesionálních zápasů. Kalašnik má šest výher na KO nebo TKO, jednu na submisi a šest na rozhodnutí. Dokáže tedy soupeře ukončit, zároveň není odkázaný pouze na rychlou přestřelku.
Rayomba je nebezpečnější, než by mohl naznačovat jeho poměr výher a porážek. Ze sedmi vítězství získal tři po úderech, tři na submisi a pouze jedno na rozhodnutí. Pokud Kalašnik půjde do zápasu příliš divoce, Němec má dost síly i kvalitního grapplingu, aby chybu potrestal.
Pro Rayombu je varovná především historie jeho porážek. Několikrát už prohrál před limitem a ani jeho předchozí působení v OKTAGONu neukázalo, že by dokázal tlak kvalitnějších soupeřů pravidelně ustát.
Rayomba potřebuje trefit první
Kalašnikova pozice favorita neznamená, že může bezhlavě útočit. Také český bojovník už několikrát prohrál na KO nebo TKO a naposledy jej Ion Surdu zastavil v prvním kole.
Před domácím publikem tak bude důležité nepodlehnout snaze rozhodnout zápas za každou cenu rychle. Kalašnik může využít zkušenosti, pohyb a přesnější práci v postoji. Pokud si udrží odstup a nebude Rayombovi nabízet otevřené výměny, měl by postupně převzít kontrolu.
Přechod do střední váhy přináší ještě jednu neznámou. Kalašnik nebude muset shazovat tolik jako při zápasech ve welterové váze, proti Rayombovi však nastoupí proti fyzicky silnějšímu soupeři. O změně váhové kategorie mluvil také v rozhovoru před návratem do Brna.
Tip na Kalašnika
Základní volbou je výhra Andreje Kalašnika. Má více zkušeností s kvalitnější konkurencí, nastoupí doma a jeho styl nabízí více možností, jak zápas kontrolovat.
Samotný nízký kurz na vítězství favorita však nemusí být příliš atraktivní. Větší hodnotu může nabídnout výhra Kalašnika před limitem, pokud bude na tento trh vypsaný přijatelný kurz.
Rayomba už několikrát prohrál po úderech a právě v postoji by měl mít Kalašnik největší prostor k rozhodnutí zápasu. Nemusí přitom riskovat okamžitou přestřelku. Pokud přečká úvodní tlak soupeře a začne trefovat přesnější kombinace, šance na ukončení poroste.
Další možností je sázka, že zápas neskončí na body. Oba bojovníci mají většinu svých vítězství před limitem a oba už byli v kariéře několikrát ukončeni.
Redakční predikce: Andrej Kalašnik vyhraje na TKO v prvním nebo druhém kole. Rayombova největší šance přijde v úvodu. Pokud se zápas začne prodlužovat, zkušenosti a pestřejší styl by měly stále více hrát ve prospěch českého bojovníka.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková