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Brněnští lékaři zpřesňují diagnostiku plic. Metoda zvýší úspěšnost nad 90 procent

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Lékaři Fakultní nemocnice Brno začali jako první v Česku využívat novou diagnostickou metodu pro odhalování rakoviny plic. Technologie propojující navigaci s trojrozměrným rentgenem umožňuje přesný odběr vzorků i z těžko přístupných ložisek.
Brněnští lékaři zpřesňují diagnostiku plic. Metoda zvýší úspěšnost nad 90 procent

Brněnští lékaři zpřesňují diagnostiku plic. Metoda zvýší úspěšnost nad 90 procent

Zdroj: Fakultní nemocnice Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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