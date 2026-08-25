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Obyčejné hřebíčky a ocet: Ideální kombinace proti komárům

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Už vás nebaví neustále kupovat drahé osvěžovače vzduchu v kombinaci s prostředky, které dokážou odehnat komáry, pavouky a jinou havěť? Není se čemu divit, jednak to všechno jde do peněz a jednak se mnohdy nejedná o zrovna nejzdravější varianty. I proto není od věci vsadit na domácí osvěžovač vzduchu, k jehož výrobě vám postačí obyčejné hřebíčky, které máte jistě doma v kořenkách, ocet a pár dalších ingrediencí. Jak tedy na výrobu takovéto směsi a co jiného ještě funguje na komáry a jiný hmyz?
Komár

Komár

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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