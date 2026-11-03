Obchvat Sezemic se otevřel, řidičům nabídne rychlejší cestu na D35

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo obchvat Sezemic v Pardubickém kraji. Stavba, která trvala dva roky a vyšla na 918 milionů korun bez DPH, odvede tranzitní dopravu ze Sezemic i obce Časy a nabídne řidičům přímější spojení Pardubic s dálnicí D35. Čtyři pětiny nákladů pokryje Evropská unie.
Nová trasa řeší dlouhodobě nevyhovující průjezd Počapelskými Chalupami, Sezemicemi a Časy. Silnice I/36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi přitom denně pojme téměř 11 000 vozidel. Ministr dopravy Ivan Bednárik označil stavbu za příklad toho, jakou roli hrají obchvaty v jeho prioritách: „Každý obchvat, který odvede tranzit z ulic a přinese lidem klidnější a bezpečnější prostředí, má své pevné místo mezi našimi prioritami."
Trasa o délce 6,9 kilometru začíná 180 metrů za křižovatkou se silnicí III/2982, prochází lesním komplexem Bělobranská dubina, obchází Sezemice z jihu a končí před mimoúrovňovou křižovatkou Časy, již ŘSD vybudovalo jako součást úseku D35 Opatovice–Časy. Projektanti museli trasu přizpůsobit tak, aby se vyhnula akvaduktu pocházejícímu z 19. století. Část obchvatu v délce 1,8 kilometru od Pardubic k mimoúrovňové křižovatce Sezemice je přitom v provozu již od 1. září letošního roku.
Dominantou stavby je 289 metrů dlouhý osmipólový most přes řeku Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok. Obchvat zahrnuje také čtyři nadjezdy a 29 metrů dlouhý nadchod pro zvěř. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl popsal hlavní komplikace: „Zhotovitel se musel vypořádat s komplikacemi zejména při zakládání mostů z důvodu nutnosti řešit spodní vodu a doplnit systémy odvodnění." Jen kvůli násypům se přesunulo 210 000 kubických metrů zeminy a na hlavní trasu šlo 27 000 tun asfaltové směsi.
Pardubický kraj buduje k D35 vlastní přivaděče. Přivaděč od Černé za Bory přes Zminný směrem na Dašice je již ve výstavbě a dokončení se očekává příští rok, cena se pohybuje kolem 250 milionů korun. Druhým plánovaným projektem je severozápadní obchvat Vysokého Mýta za zhruba 900 milionů korun, přičemž stát přislíbil příspěvek 600 milionů korun. Jeho zahájení hejtman Martin Netolický plánuje rovněž na příští rok.
V širším kontextu rozvoje silniční sítě na východě Čech ŘSD loni otevřelo severovýchodní obchvat Pardubic a v prosinci letošního roku zahájí stavbu jihovýchodního obchvatu. Na něj naváže výstavba silnice I/2 Pardubičky–Sezemice, jejíž start se předpokládá v roce 2029. Aktuálně ŘSD na východě Čech staví přes 41 kilometrů dálnice D35 a ještě letos hodlá zahájit dálniční obchvat Úlibic.
Zdroj: Pardubický kraj