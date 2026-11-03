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Největšímu výrobci vlněných tkanin v Evropě, brněnské Nové Mosilaně, dál klesaly tržby. Propuštěny byly desítky lidí

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Brněnská textilka Nová Mosilana, která drží titul největšího výrobce vlněných tkanin v Evropě, uzavřela loňský rok s protichůdnými výsledky. Tržby jí klesly přibližně o…
Brno-Černovice_-_Nová_Mosilana

Brno-Černovice_-_Nová_Mosilana

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:00

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