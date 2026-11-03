Největšímu výrobci vlněných tkanin v Evropě, brněnské Nové Mosilaně, dál klesaly tržby. Propuštěny byly desítky lidí

Největšímu výrobci vlněných tkanin v Evropě, brněnské Nové Mosilaně, dál klesaly tržby. Propuštěny byly desítky lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brno-Černovice_-_Nová_Mosilana
Článek byl publikován 03.11.2026 10:00
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