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Zlín rozdělí sedm milionů mezi občanské projekty, hlasovat může každý místní od 15 let

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Zlín spouští další kolo svého participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. Obyvatelé krajského města mají do 22. listopadu čas rozhodnout, které z 26 navržených projektů získají…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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