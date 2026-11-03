Zámek v Litomyšli míří k rekordu, za deset měsíců překonal loňský celoroční výsledek

Litomyšlský zámek zažívá rekordní rok. Za prvních deset měsíců roku 2024 prošlo jeho branami 74.184 návštěvníků, zatímco za celý loňský rok jich bylo 73.401. Památka přitom zůstává přístupná i mimo hlavní sezonu, takže konečné číslo ještě poroste. Zimní trasu mohou zájemci navštívit vždy od čtvrtka do soboty, jak uvedla mluvčí Národního památkového ústavu na Sychrově Lucie Bidlasová.
K výjimečnému zájmu přispělo hned několik okolností. Na začátku června byl otevřen nový prohlídkový okruh věnovaný historii zámeckého divadla z roku 1797. Návštěvníci se v něm mohou setkat s historickými kulisami, divadelními kostýmy i replikami dobových strojů, které na jevišti simulovaly vítr, déšť nebo hrom. Mezi nejcennější exponáty patří originály kulis malíře Josefa Platzera, jenž tvořil také pro vídeňské dvorní divadlo a pražské Stavovské divadlo. Ve stejné době byla dokončena generální rekonstrukce, jejíž závěrečnou etapou byla obnova fasád na východním průčelí. Vedle standardních prohlídek lákaly turisty také kastelánské nebo stavebně-historické trasy a zcela vyprodané byly akce v rámci tradiční Hradozámecké noci v srpnu.
Na Pardubicku si letos vedl výborně i zámek Slatiňany, který do konce října přivítal 37.075 návštěvníků, a to mimo jiné díky oblíbeným skřítkům v zámecké zahradě. Slatiňany ještě zvou na prohlídky 11. listopadu a ve dnech 14. až 17. listopadu, kdy se zaměří na připomínku lovecké sezony. Zimní provoz byl oproti minulosti zrušen. Hrad Litice zaznamenal 16.549 návštěvníků a úspěch tu slavily zejména programy pro děti. Mimořádně bude otevřen v sobotu 7. listopadu od 10 do 14 hodin, přičemž cestu na věž zpestří podzimní skřítci.
Jediným místem v kraji, kde návštěvnost oproti loňsku klesla, je hrad Kunětická hora. Letos ho navštívilo 35.041 turistů, tedy zhruba o pět tisíc méně než vloni. Důvody jsou podle správců dva: od poslední velké rekonstrukce uplynulo již několik let a horké léto lidi táhlo spíše do chlazených interiérů. Část výletníků navíc hrad navštíví bez vstupného, jen posedí na nádvoří a využijí místní občerstvení.
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