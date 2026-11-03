Začíná festival Czech Space Week 2026: Vedle českých experimentů jsou pro misi k Mezinárodní kosmické stanici navrženy i české národní příběhy a symbolické předměty

Začíná festival Czech Space Week 2026: Vedle českých experimentů jsou pro misi k Mezinárodní kosmické stanici navrženy i české národní příběhy a symbolické předmětyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Czech Space Week
Článek byl publikován 03.11.2026 09:40
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