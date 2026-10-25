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O všem vypovídá zpomalení mezi Q2 a Q3: Russell téměř plakal

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George Russell se po sobotní kvalifikaci v Texasu ocitl ve velmi komplikované a možná i neřešitelné situaci. Zatímco Andrea Kimi Antonelli bude na cestě za titulem startovat z prvního místa, Britovi bude patřit až šestá příčka.
O všem vypovídá zpomalení mezi Q2 a Q3: Russell téměř plakal

O všem vypovídá zpomalení mezi Q2 a Q3: Russell téměř plakal

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 01:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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