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Tuhle věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim jídlo chutná mdle

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Přinesete si z lesa plný košík hřibů, doma je nakrájíte, hodíte na rozpálenou pánev a těšíte se na voňavou smaženici. Jenže na pánvi se místo toho objeví kaluž vody, houby...
Tuhle věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim jídlo chutná mdle

Tuhle věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim jídlo chutná mdle

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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