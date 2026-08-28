Tuhle věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim jídlo chutná mdle

Přinesete si z lesa plný košík hřibů, doma je nakrájíte, hodíte na rozpálenou pánev a těšíte se na voňavou smaženici. Jenže na pánvi se místo toho objeví kaluž vody, houby zvláční a výsledek nechutná skoro po ničem. Vinu většina lidí hledá v receptu nebo přímo v houbách. Skutečný viník přitom číhá o pár minut dřív, u kuchyňského dřezu.
Řeč je o houbách a o zlozvyku, který má doma zažitý skoro každý. Naházet houby po příchodu z lesa do dřezu, pustit na ně proud vody nebo je rovnou namočit do plné mísy. Vypadá to jako logická očista. Přitom je to nejrychlejší způsob, jak si hotové jídlo pokazit.
Houba nasaje vodu jako houbička na nádobí
Od ovoce a zeleniny se houby liší v jedné zásadní vlastnosti. Mají porézní, nasákavý povrch, který se chová přesně tak, jak napovídá jejich jméno. Jakmile se dostanou do kontaktu s vodou, vsáknou ji do sebe jako houbička na mytí nádobí.
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Jablku nebo mrkvi delší koupel neublíží. Houba ale během chvilky nasákne a povolí. Dužina ztratí tah, změkne a na řezu působí až kašovitě. Spolu s vodou, kterou do sebe natáhne, navíc mizí i typická houbová chuť a vůně, kvůli které si houby vlastně děláme.
Mokré houby se na pánvi dusí a chuť je pryč
Právě tady se skrývá odpověď na to, proč pokrm nakonec chutná mdle. Nasáklá voda musí z hub někam zmizet, a tak se během smažení uvolní zpátky na pánev. Houby se pak na rozpáleném tuku neopečou, ale začnou se dusit ve vlastní šťávě.
Voda z nasáklých hub se na pánvi uvolní a dušené houby pak zůstanou bledé a bez výrazné chuti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dušené houby nezhnědnou a nevytvoří si zlatavou kůrčičku. A přitom je to právě zkaramelizovaný povrch, který jim dodává tu výraznou, oříškovou chuť. Bez něj zůstanou vodnaté, gumové a nevýrazné. Čím víc vody do sebe houby nasají, tím mdlejší jídlo z nich vznikne.
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Stejný problém umí způsobit i přeplněná pánev nebo příliš nízká teplota. Když je hub na pánvi moc nebo je tuk jen vlažný, voda se nestíhá odpařovat a houby se dusí i bez předchozího máčení. Sůl proto přidávejte až úplně na konci, protože i ta z hub vytahuje vlhkost.
Suchý hadřík a kartáček zvládnou víc než dřez
Jak tedy houby zbavit hlíny, jehličí a písku, když je do vody strkat nemáte? Klíčové slovo zní nasucho. Nabízí se přitom několik jednoduchých způsobů:
povrch houby jemně přejeďte měkkým kartáčkem, kuchyňským štětečkem nebo papírovou utěrkou jen zlehka orosenou vodou; přischlé nečistoty na klobouku seškrábnete špičkou nože; u některých druhů, třeba u klouzků nebo žampionů, pomůže stáhnout svrchní slupku z klobouku. Přečtěte si také: Ani pažitka, ani česnek. Češi teď dávají do tvarohové pomazánky tuhle 1 surovinu, díky které chutná 10x lépe
V obchodech koupíte i speciální houbařské kartáčky, ale běžný kuchyňský štěteček nebo utěrka poslouží úplně stejně dobře.
Nejvíc práce si ušetříte už v lese
Nejlepší čištění začíná dávno před kuchyní. Hned jak houbu utrhnete, oklepejte z ní jehličí, listí a hrubou hlínu a nožem seřízněte zašpiněný konec nožky. Doma pak zbyde jen drobné dočištění a máte hotovo za chvilku.
Do košíku houby ukládejte kloboukem nahoru. V téhle poloze míří lupeny a výtrusnice dolů, takže se do nich hlína ani jehličí nezanese. A zrovna z těchhle záhybů byste špínu dostávali nejobtížněji. A jedno pravidlo platí zvlášť. Houby vyčistěte a zpracujte ještě v den sběru, protože na rozdíl od zeleniny dlouho neleží a rychle se kazí.
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Panikařit ale nemusíte. Když se k houbě přilepí hlína, kterou nasucho nedostanete dolů, rychlé opláchnutí studenou vodou ji nezničí. Musíte jen pracovat svižně a houbu hned poté dosucha osušit papírovou utěrkou a zamířit s ní rovnou na pánev.
Někteří kuchaři jdou ještě dál a tvrdí, že pevným houbám krátká sprška vůbec neublíží. Jejich chuť totiž drží glutamát ukrytý v buněčných stěnách, který se za pár vteřin pod vodou nerozpustí. Jedna zásada ovšem platí bez výjimky. Houby určené k sušení nenamáčejte nikdy. Nasáklá voda je místo usušení pošle rovnou do plísně.
Zdroje: https://pikant.cz/tipy-triky/892-houby-nejsou-vzdy-slizke-a-gumove-takove-jsou-jen-v-pripade-ze-je-delate-spatne.html, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-spravne-cistit-houby, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-cistit-houby-pred-varenim-prakticke-rady-a-tipy/, https://www.nahouby.cz/blog/cisteni-hub, https://living.iprima.cz/naucte-se-cistit-houby-lisky-klouzky-449505, https://www.jimeto.cz/vite-jak-spravne-ocistit-houby-voda-jim-muze-uskodit/, https://www.dotyk.cz/magazin/myti-hub-spravne/