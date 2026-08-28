Josef Hála ukázal na vysněného soupeře. Trénink s Vémolou ho málem zničilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Josef Hála ukázal na vysněného soupeře. Trénink s Vémolou ho málem zničil
Patrik Kincl půjde do hlavního zápasu turnaje OKTAGON 95 jako kurzový favorit. Tipsport na něj vypsal...
RFA vyprodala galavečer na Bratislavském hradě, přesto promotér Boris Marhanský předem nepočítal s tím, že...
Samuel Krištofič vidí před hlavním zápasem OKTAGONu 93 psychologickou výhodu na straně Jonase Magarda....
Paddy Pimblett na UFC 329 ukončil Benoita Saint-Denise submisí už po 52 sekundách. Po zápase ale přeskočil...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →