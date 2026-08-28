Partner bez vlastního názoru, který nikdy neřekne ne a neurazí se? Nová show poukazuje na děsivou realitu novodobých bizarních nároků na vztahy

Přítelkyně, která vždy ihned odepíše, nikdy neodmlouvá a přesně ví, co chceme slyšet – to je představa, kterou nyní ukazuje
jihokorejská reality show. Účastníci v ní navazují vztahy s AI partnery a ukazují, jak mohou digitální avataři vyvolat skutečné lidské emoce.
AI chatbot pak může působit jako dokonalý protějšek v současné době, kdy jsou lidé unavení z online seznamek, nejistých očekávání a nedostatku času na vztah. Je to bizár, nebo budoucnost?
Foto: SBS Foto: SBS Rande, které nejde odmítnout
Nový seznamovací pořad My AI Partner: Strange Romance sleduje novodobý vztah mezi technologiemi a autentickým prožíváním. Jeho tvůrci chtějí ukázat, zda se lidé mohou do AI skutečně zamilovat a jak umělá inteligence pracuje s lidskými pocity.
Účastníci pořadu si vytvoří AI společníka dle individuálního vkusu – od fyzických rysů až po například hluboký hlas. Virtuální partneři je pak doprovázejí na tabletech a „jsou s nimi“ u bazénu, v restauracích, na výletech do zábavního parku, ale i v noci, když si přejí popovídat. Ne však proto, že by sami chtěli, ale protože vlastně musejí.
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Pořad může na první pohled působit vtipně, ale problém začíná ve chvíli, kdy jsou vztahy s AI chatboty normalizovány (obzvlášť v Jižní Koreji, kde je AI obecně velmi populární). U lidí se z aplikace totiž často stává náhrada reálného vztahu, i když umělá inteligence nemá vlastní pocity ani svobodnou vůli a její empatie je výsledkem modelu, který generuje přesvědčivé, líbivé a často i lživé odpovědi.
Foto: SBS Foto: SBS
Nejde také o soukromou konverzaci – uživatelé sdílejí citlivé informace, jako jsou osobní data nebo intimní témata. Čím osobnější digitální vztah je, tím cennější data může služba shromažďovat.
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Umělá inteligence tedy sice může člověku pomoci lépe formulovat myšlenky, zjednodušit práci nebo překonat chvíli samoty, ale neměla by nahrazovat přátele, rodinu nebo odbornou pomoc. Riziko AI partnerů tedy není jen v tom, že napodobují náklonnost. Systém může člověka nenápadně „oblbnout“ tím, že jeho emoce a názory stále potvrzuje, místo aby je korigoval. U lidí se tím může prohlubovat izolace, úzkost i pocit, že jim digitální hlas rozumí lépe než lidé kolem.
Obzvlášť vážné jsou případy, kdy chatbot reaguje nevhodně na projevy sebevražedných myšlenek. Zahraniční média v poslední době často upozorňují na situace, ve kterých AI místo nasměrování k pomoci konverzaci dále rozvíjela, posilovala úvahy nebo nedokázala rozpoznat nebezpečí.
Méně přemýšlení, méně chladných dnů
Když za nás systém formuluje názory, píše zprávy, řeší konflikty nebo vybírá odpovědi, oslabuje se naše schopnost soustředit se, ověřovat si informace a snášet nejistotu. Umělá inteligence tedy prakticky dělá lidi hloupější podporováním pohodlnosti a pasivním přejímáním hotových řešení – obzvlášť pokud odpovědi nejsou ověřovány nebo podrobovány kritice. Každá delší konverzace navíc využívá datová centra, jejichž provoz spotřebovává elektřinu a vodu potřebnou k chlazení serverů.
Můžeme si tedy vybrat, zda se zatím jedná o vtipnou reality show, která zavání utopií, nebo o reálnou hrozbu.
Zdroje: SBS, Korea Herald, Korea JoongAng Daily, Rolling Stone