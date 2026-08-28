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Partner bez vlastního názoru, který nikdy neřekne ne a neurazí se? Nová show poukazuje na děsivou realitu novodobých bizarních nároků na vztahy

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Seznamovací pořady jsou čím dál kreativnější, až bizarní. V Jižní Koreji se aktuálně lidé seznamují s AI chatboty. Ty můžete vzít kamkoliv s sebou, nikdy neodmlouvají a vypadají přesně podle vašich představ.
Partner bez vlastního názoru, který nikdy neřekne ne a neurazí se? Nová show poukazuje na děsivou realitu novodobých bizarních nároků na vztahy

Partner bez vlastního názoru, který nikdy neřekne ne a neurazí se? Nová show poukazuje na děsivou realitu novodobých bizarních nároků na vztahy

Zdroj: Asianstyle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

Web nabízí autentický vhled do světa, který je vzdálený, a přesto stále blíž – díky globalizaci, internetu a rostoucímu zájmu o vše, co přichází z východu. Články z AsianStyle.cz propojují zábavu s poznáním a otevírají dveře do světa, který je barevný, rychlý a inspirativní. Články z...

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