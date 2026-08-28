Vémolův utajený syn chce být jako táta a bojovat v kleci. Jenže je tu problém, o kterém se Karlos nechtěl bavit

Carlos Junior, CJ, vyrůstal s matkou Sarah v Anglii, daleko od reflektorů české MMA scény. Teď se v dokumentárním materiálu Celebrity Series od Oktagonu objevil před kamerou a řekl větu, která zní jednoduše: „Chci dělat MMA a být jako táta.“ Jenže cesta od anglického teenagera k českému amatérskému zápasníkovi je delší, než by se zdálo. Největší překážkou není soupeř v kleci, ale čeština a školní lavice.
„Utajený“ syn, který tak úplně utajený nebyl
Označení „utajený syn“ je spíš mediální zkratka než popis reality. Karlos Vémola o CJ veřejně mluvil nejpozději v listopadu 2019, v rozhovoru pro iSport před turnajem Oktagon 15. Tehdy ho jmenoval, popsal vztah s jeho matkou a výslovně řekl, že nechce, aby z něj byl zápasník. V dubnu 2020 popisoval měsíční pobyt v Londýně, kde dohlížel na CJ a jeho sestru Sky. V lednu 2024 syna ukázal v propagačních materiálech k filmu Karlos.
CJ tedy nebyl skrytý. Byl jen mediálně neviditelný vedle Vémolových českých dětí, které se objevovaly na sociálních sítích pravidelně. Rozdíl je podstatný: otec o synovi věděl, mluvil o něm, jezdil za ním. Jen ho nepouštěl do světla kamer. Na Silvestra 2024 to změnil, CJ byl poprvé celé zákulisí zápasu v O2 areně. Vémola tehdy vysvětlil, že „čekal, až děti malinko dorostou“.
Z Londýna do Prahy: škola jako první kolo
Sportovní ambice jsou jedna věc. Školní docházka druhá. Podle Vémolova vlastního vyjádření CJ neumí česky a najít mu v Česku školu je problém. Ve skutečnosti ale český vzdělávací systém na takovou situaci myslí.
Pokud by CJ přicházel jako britský občan s pobytem delším než 90 dnů, povinná školní docházka se na něj vztahuje automaticky, a zapsat se může i během školního roku. Pro středoškoláky navíc od září 2024 existuje jazyková příprava v rozsahu až 400 hodin. A pak je tu ještě jednodušší cesta: MŠMT eviduje v Praze řadu zahraničních škol s povoleným plněním povinné školní docházky, například Riverside School, International School of Prague nebo Lycée français de Prague. Pro anglicky mluvícího teenagera se sportovním programem je kombinace mezinárodní školy a oddělené MMA přípravy praktičtější než klasická česká sportovní třída.
Překážka tedy existuje, ale není nepřekonatelná. Spíš logistická než systémová.
Co říká klec: amatér, ne profík
I kdyby CJ zítra přistál v Praze a začal trénovat naplno, žádný velký Oktagon ho nečeká. Ve svých patnácti letech by v českém amatérském MMA spadal do kategorie Mládež B / U16. Pravidla Českého svazu MMA počítají v této kategorii se zápasem na jedno čtyřminutové kolo a minimální technickou úrovní oranžového stupně v systému IMMAF. Žádné lokty na zemi, žádná kolena na hlavu vestoje.
Veřejně zatím není doložená jediná amatérská bilance, klubové zařazení ani jméno trenéra. Vémola zmiňuje, že syn „se absolutně zbláznil do tréninků“ a že teď může trénovat v pražském gymu. Konkrétní gym ale nejmenuje. Talent tak zatím nejde ani potvrdit, ani vyvrátit; existuje jen motivace a otcovo jméno.
Opačná cesta než táta
Ironií celého příběhu je, že CJ jde přesně opačným směrem než jeho otec. Karlos začínal v šesti letech řeckořímským zápasem v Česku, po škole odešel do Londýna a tam se propracoval k profesionální kariéře. CJ vyrůstal v Londýně a teď chce do Česka, kvůli tátovi, kvůli MMA, kvůli světu, který zná zatím jen z druhé strany klece.
Ještě v roce 2019 Vémola říkal, že rozhodně nechce, aby ze syna byl zápasník. O sedm let později syn stojí před kamerou a říká pravý opak. CJ o otci mluví familiárně, jako o „obyčejném taťkovi“. Vztah mezi nimi přitom podle veřejně dostupných stop nebyl jednorázové sblížení, ale dlouhodobá přeshraniční vazba: londýnské návštěvy, zákulisí v O2 areně, teď první společné tréninky.
Stanovisko matky Sarah k případnému přesunu syna do Česka veřejně známé není.
Nástupce, nebo jen hezký příběh?
Oktagon zatím CJ nedává sportovní statut ani potvrzený zápas. Dává mu ale platformu, a v českém MMA je viditelnost polovina úspěchu. Vémola figuruje v Celebrity Series jako průvodce a mentor, což z celého projektu dělá rodinnou naraci se značkou v zádech.
Podle nás je ale důležité vidět, co tenhle příběh skutečně je: první reálně popsaný pokus přenést Vémolův svět na další generaci. Ne hotový nástupce, ne další Terminátor. Patnáctiletý kluk, který neumí česky, nemá za sebou jediný doložený zápas a chce žít v zemi, kterou nezná. Před ním stojí čeština, škola a roky amatérského drilu. Teprve pak přijde na řadu klec.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta