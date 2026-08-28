Kotorský záliv má stejnou vodu jako Dalmácie, ale ubytování stojí zlomek. Za rozdílem stojí pozdní vstup země do turistické ekonomiky

Když si v červenci zarezervujete čtyřhvězdičkový pokoj ve Splitu, zaplatíte běžně přes 5 000 Kč za noc. Totéž v širším Kotorském zálivu stojí kolem 3 400 Kč. Rozdíl ucítíte v peněžence hned první večer u moře a drží se celou dovolenou, od restaurace přes kávu až po pronájem lehátka. Za tím cenovým rozestupem stojí strukturální příčiny, které se za jednu ani dvě sezony nezmění. Černá Hora teprve buduje to, co Dalmácie pilovala dvacet let: masovou příjezdovou infrastrukturu, charterovou síť a celoroční turistický provoz.
Třicet procent dolů: co říkají oficiální čísla o cenách ubytování a restaurací
Srovnávací cenový index
MONSTAT za rok 2024, sestavený metodikou Eurostatu a OECD, přiřazuje Černé Hoře v kategorii „restaurace a hotely“ hodnotu 66 bodů vůči průměru EU. Chorvatsko dosahuje 95 bodů. Přepočet je jednoduchý: co v chorvatské Dalmácii stojí 10 000 Kč, vyjde v černohorském zálivu modelově na zhruba 6 950 Kč.
Potvrzují to i konkrétní letní nabídky pro rok 2026. V širším okolí Kotoru (vesnice Donji Stoliv, městečko Radanovići, zálivové zázemí mimo historické jádro) se noclehy v tří- až čtyřhvězdičkových hotelech pohybují kolem 3 200 až 3 570 Kč (138 až 154 dolarů) za noc. Srovnatelné čtyřhvězdičkové pokoje ve Splitu startují na 4 730 Kč (204 dolarech), v dubrovnickém Starém Městě kolem 5 380 Kč (232 dolarů), v červenci i výrazně nad 6 260 Kč (270 dolarů). Rozdíl se pohybuje mezi 32 a 40 procenty.
Důležitá poznámka: tyhle úspory platí především pro širší záliv, kde tlak organizované poptávky zůstává řidší. Přímo v historickém centru Kotoru nebo v luxusních marinách ceny stoupají blíž k dalmatské úrovni.
Proč Černá Hora zůstává levnější: menší turistická mašinérie drží ceny nízko
Chorvatsko v roce 2025 zaznamenalo 110,1 milionu noclehů. Samotná Splitsko-dalmatská županie jich nasbírala 20,9 milionu, tedy víc než celá Černá Hora se svými 15,37 milionu. Jen čeští turisté v Chorvatsku vygenerovali 4,9 milionu přenocování. V černohorských souhrnných statistikách Česko mezi nejsilnějšími zdrojovými trhy vůbec nefiguruje.
Tento obrovský objemový rozdíl vysvětluje, proč dalmatské pobřeží funguje jako cenový magnet. Masová charterová doprava, desítky touroperátorů, zralá hotelová síť: to všechno žene ceny nahoru. Černá Hora se nachází ve zcela odlišné fázi. Národní turistická organizace
vypsala veřejnou výzvu na podporu organizovaných leteckých příjezdů pro roky 2025 a 2026 s rozpočtem 410 053 eur. Podmínkou čerpání je zavedení nových linek, navýšení rotací nebo prodloužení sezony. Stát tedy aktivně stimuluje segment, který v Chorvatsku dávno běží sám.
Pobřežní turistika v Černé Hoře navíc výrazně stojí na soukromém ubytování. Z celkových 10,2 milionu noclehů v individuálním segmentu připadlo 94,8 procenta na přímořská místa. Apartmánový trh drží cenovou laťku níž než hotelové řetězce.
VIDEO Kvalita moře a koupání: jak obstojí záliv vedle chorvatského Jadranu
Levnější dovolená vyvolává oprávněnou otázku, jestli se neplatí méně za horší vodu. Červnový monitoring 2026 od
JP Morsko dobro ukazuje, že v Tivatu splnilo 8 z 10 sledovaných lokalit kategorii „vynikající“, jedna „dobrá“ a jedna „vyhovující“. V Kotoru dosáhlo 12 z 15 bodů nejvyšší známky, jeden „dobrý“ a dva „vyhovující“. Všechny testované lokality byly zdravotně bezpečné ke koupání.
Chorvatsko drží v evropských přehledech dlouhodobě špičkové výsledky; podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí za rok 2023 získalo 96,7 procenta tamních pláží hodnocení „vynikající“ a země obsadila třetí příčku v Evropě. Kotorský záliv tohle skóre nedosahuje, ovšem pro běžného rekreačního plavce představuje bezpečnou a příjemnou alternativu.
Přímé lety z Prahy a kompaktní destinace na dosah ruky
Pro léto 2026 nabízí Letiště Praha celoroční přímé spojení do Podgorice. Blíž Kotorskému zálivu se dostanete sezonní linkou Air Montenegro do Tivatu, která operuje od 29. července do 2. října 2026. Z tivatského letiště je to ke Kotoru dvacet minut autem.
Právě kompaktnost představuje jednu z největších předností černohorského pobřeží. Na ploše, kterou v Chorvatsku zabere jediná županie, tu potkáte:
Středověký Kotor zapsaný na seznamu UNESCO Koupání v zálivu s průzračnou vodou obklopenou horami Horské výlety do vnitrozemí vzdáleného pár desítek kilometrů Rybářské vesnice jako Perast nebo Donji Stoliv, kde se turistický ruch rozpouští
Tenhle mix moře, památek a hor na jednom místě v Dalmácii nenajdete; tam musíte volit mezi pobřežím a vnitrozemím, případně přidávat trajektové přejezdy na ostrovy.
Jak dlouho vydrží cenová výhoda Kotorského zálivu
Podle nás minimálně několik dalších sezon. Propast mezi 15 miliony černohorských a 110 miliony chorvatských noclehů se nezavře přes noc. Dokud stát teprve dotuje vznik nových leteckých spojení a charterová síť zůstává v zárodku, masová poptávka nepřitlačí ceny k dalmatské úrovni.
Riziko lokálního zdražení ovšem existuje. Historické jádro Kotoru a okolí přístavu už dnes zažívají nápor z výletních lodí. Kdo hledá nejlepší poměr ceny a zážitku, měl by mířit do širšího zálivu: Stoliv, Prčanj, Radanovići. Tam se cenový polštář drží nejspolehlivěji.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková