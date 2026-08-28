Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Zbytečně plýtvá energiemi i vodou, ale Češi ho pořád volí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Většina z nás zvolí program na pračce ze zvyku, během pár vteřin a bez velkého přemýšlení. U jedné...
Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Zbytečně plýtvá energiemi i vodou, ale Češi ho pořád volí

Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Zbytečně plýtvá energiemi i vodou, ale Češi ho pořád volí

Zdroj: FVE.info
Reklama
Další články z FVE.info
Češi můžou získat 10 000 Kč od ČEZ za fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Podmínky jsou úplně jednoduché
Češi můžou získat 10 000 Kč od ČEZ za fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Podmínky jsou úplně jednoduché
Češi přišli na geniální trik, jak ušetřit za internet. Díky tomuto platí 65 Kč měsíčně aniž by cokoliv porušovali
Češi přišli na geniální trik, jak ušetřit za internet. Díky tomuto platí 65 Kč měsíčně aniž by cokoliv porušovali

Češi jsou národem kutilů a hledačů slev, kteří se nenechají jen tak opít rohlíkem od velkých korporací....

Češi ve velkém kupují nářadí Parkside z Lidlu, ale nemají tušení, kdo ho ve skutečnosti vyrábí. Prozradíme vám to
Češi ve velkém kupují nářadí Parkside z Lidlu, ale nemají tušení, kdo ho ve skutečnosti vyrábí. Prozradíme vám to

Češi a Parkside, to je milostný příběh, který by mohl konkurovat i červené knihovně. Zelené krabice z Lidlu...

Vyhlašujeme nejhorší spotřebič v české kuchyni. Běží celý den a připraví vás až o 3 000 Kč ročně
Vyhlašujeme nejhorší spotřebič v české kuchyni. Běží celý den a připraví vás až o 3 000 Kč ročně

Většina lidí by na otázku, co v kuchyni spolyká nejvíc proudu, ukázala na troubu nebo rychlovarnou konvici....

Češi trhají solární panely ze střech. Přišli na geniální způsob, jak mít levnou elektřinu i bez zabrané střechy
Češi trhají solární panely ze střech. Přišli na geniální způsob, jak mít levnou elektřinu i bez zabrané střechy

Zpravodajské weby teď plní dramatické titulky o tom, jak Češi houfně sundávají fotovoltaiku ze střech a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

Všechny články tohoto autora →
FVE.info
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.