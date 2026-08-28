Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Zbytečně plýtvá energiemi i vodou, ale Češi ho pořád volí

Většina z nás zvolí program na pračce ze zvyku, během pár vteřin a bez velkého přemýšlení. U jedné volby se ale tenhle automatismus pěkně prodraží. Čím častěji ji mačkáte, tím víc zbytečně utrácíte za elektřinu i za vodu. Paradox je v tom, že po ní lidé sahají právě ve víře, že šetří. Posvítíme si na volbu, která si v českých domácnostech vysloužila pochybné prvenství.
Anticenu bere rychlý program
Náš pomyslný žebříček plýtvání má jasného vítěze. Je jím zhruba hodinový rychlý program, který výrobci značí jako Rychlý, Express nebo Mix a u novějších praček patří ke standardní výbavě. Do stejné kategorie spadají tlačítka typu SpeedPerfect nebo VarioSpeed, která zkracují už zvolený cyklus. Právě slib rychlosti v lidech spouští rovnítko mezi kratším praním a nižším účtem. Jenže to rovnítko neplatí. U běžné dávky prádla spolyká víc vody i proudu než klasický, delší program. Za ušetřené minuty nakonec zaplatíte jinde.
Jedna výjimka ale existuje. Programy, které mají v názvu počet minut (Rychlé 15, Express 20, Rychlý 30), perou vlažnou vodou kolem 25 až 30 °C a energii naopak šetří. Studie švýcarské laboratoře Testex pro asociaci GINETEX u rychlého praní na 30 °C naměřila proti běžnému programu úsporu skoro pětiny energie. Poradí si ale jen s lehce zašpiněnými kusy.
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Důvod je prostý. Prášek potřebuje čas, aby se rozpustil a začal rozkládat špínu, a ten mu rychlý cyklus nedá. Aby to pračka dohnala, sází na sílu. Vodu ohřeje ve zrychleném tempu a na vyšší teplotu, během cyklu ji navíc několikrát dopouští. Opakovaný ohřev čerstvé vody přitom žene nahoru účet za proud i spotřebu vody naráz. Přidává se ještě jeden háček. Silně zašpiněné kusy krátký program mnohdy nevypere dočista, takže míří do bubnu podruhé. Druhé kolo pak jakoukoli úsporu spolehlivě smaže.
Krátký cyklus nedá pracímu prášku dost času na rozpuštění a pračka to dohání rychlejším ohřevem vody na vyšší teplotu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Celá záhada se točí kolem ohřevu. Naprostá většina elektřiny, kterou pračka spotřebuje, padne na zahřátí vody. Všechno ostatní, co spotřebič během cyklu udělá, od roztáčení bubnu po odčerpání vody, ukrojí z účtu jen zanedbatelný zlomek. Jakmile pračku donutíte ohřát vodu rychle, okamžitá spotřeba energie prudce vyletí.
Teplota rozhoduje víc než čas
O výši účtu rozhoduje především teplota, na kterou se voda ohřeje. Samotná délka praní je až druhořadá. Praní na 60 °C spotřebuje zhruba o polovinu víc energie než praní na 30 °C. Nejvyšší stupeň 90 °C spotřebu oproti praní na 40 °C rovnou zdvojnásobí. Trička, mikiny nebo povlečení z každodenního provozu se přitom bez horké vody v pohodě obejdou. Moderní prášky a gely si se špínou poradí už při 30 nebo 40 stupních. Kdo pere „na jistotu“ při 60 °C, připlácí většinou jen za dobrý pocit.
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Nejúspornější režim má většina lidí přímo na panelu, a stejně se mu vyhýbá. Eko program pere déle, klidně i tři hodiny, a právě to lidi odrazuje. Za nižším účtem přitom stojí právě ten dlouhý čas. Voda se ohřívá pozvolna a na nižší teplotu, prášek dostane víc prostoru rozpustit nečistoty a topné těleso se tolik nenadře. Domácnost tím ušetří zhruba třetinu energie a k tomu sníží spotřebu vody v řádu desítek procent. Průzkumy ale ukazují, že eko režim zapíná jen malá menšina lidí. Zbytek volí rychlejší program v přesvědčení, že kratší praní musí být levnější.
Co zmáčknout příště
Šetřit jde hned a bez koupě nové pračky.
Perte na nižší teplotu, u běžného prádla klidně na 30 nebo 40 °C. Jednou za čas ale pračku nechte projet cyklem na 60 °C a víc, ať se v ní nedrží plíseň a usazeniny. Pouštějte pračku raději plnou. Když do bubnu hodíte jen pár kusů, spotřeba klesne minimálně a za malou dávku zaplatíte skoro tolik co za velkou. Předpírku si nechte jen na opravdu zanesené kusy a skvrny zlikvidujte odstraňovačem ještě před praním. A když zrovna nespěcháte, zvolte eko program. Jeho pomalý běh působí nelogicky, ale peněžence i vodoměru udělá radost.
Za rok se jen díky jinému tlačítku dá ušetřit i několik stovek korun.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/programy-na-pracce-co-spotrebuje-hodne-elektriny-a-vody/, https://www.tiscali.cz/tento-program-na-pracce-spotrebuje-nejvic-energie-cesi-to-nevi-a-pouzivaji-ho-uplne-zbytecne-pak-se-divi-ze-maji-vysoke-ucty-740310, https://zeny.iprima.cz/ma-smysl-pouzivat-na-pracce-a-susicce-eco-mod-ktery-trva-extra-dlouho-budete-se-divit-418839, https://www.tiscali.cz/90-energie-spolkne-ohrev-vody-jak-pri-prani-nejvice-usetrit-a-presto-mit-pradlo-krasne-ciste-730200, https://www.innogy.cz/radce/tipy/spotreba-pracky/, https://www.sotex.cz/jak-praci-programy-ovlivnuji-spotrebu-elektriny-tiskova-zprava/, https://www.oekotest.de/bauen-wohnen/Spart-das-Kurzwaschprogramm-Energie_13390_1.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/24969-kratky-praci-program
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