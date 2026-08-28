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Rušila pojistku a přišel podvodný mail. Nešťastná náhoda ženu připravila o peníze

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Dennívýzva
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Nešťastná shoda náhod připravila ženu z Rychnovska o téměř 20 tisíc korun. Krátce poté, co zrušila havarijní pojištění, jí dorazil e-mail slibující vrácení přeplatku. V domnění, že jde o reálnou vratku, zadala na podvodném webu údaje ke své platební kartě. Místo peněz od pojišťovny jí ale z účtu začaly odcházet platby neznámému pachateli.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Pexels/Mahantraa Photography
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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