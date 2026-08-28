Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte v igelitovém sáčku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim zplesniví do dvou dnů

Skoro každý si ho nosí domů ve stejném tenkém sáčku, ve kterém ho popadl u regálu. A skoro každý se pak diví, proč druhý nebo třetí den voní spíš vlhkým sklepem než pekárnou. Řeč je o chlebu. Igelit z něj dokáže udělat zkázu rychleji, než byste čekali, a přitom stačí pár drobných změn, aby vydržel čerstvý klidně přes celý týden.
Proč se chleba v igelitu zničí tak rychle
Chléb je svým způsobem živá potravina, která po vytažení z trouby dál pracuje. Postupně odevzdává vlhkost a potřebuje ji pomalu odvádět pryč. Jenže tenký plastový sáček je neprodyšný a odpařená voda z něj nemá kudy uniknout. Usadí se zpátky na kůrce, ta změkne a vznikne přesně to prostředí, které plísně milují: teplo a mokro.
První hodiny přitom rozhodují víc, než si lidé myslí. Vlhkost se uvnitř začíná hromadit skoro okamžitě a napřed ji ani nepoznáte. Bochník nejdřív ztratí svěží chuť a jeho kůrka je najednou vlhká na dotek. Viditelné plesnivění přichází až jako poslední fáze, s odstupem několika dní. V teple běžné kuchyně tak chleba zvládne zplesnivět během dvou tří dnů.
Přečtěte si také: Tenhle zbytek nikdy nelijte do dřezu. Většina Čechů to dělá roky a netuší, co tím způsobuje Odříznout plesnivý roh nestačí
Když se plíseň objeví, láká to seříznout napadené místo a zbytek v klidu dojíst. Tudy ale cesta nevede. Vlákna plísně prorůstají hmotou i tam, kam oko nedohlédne, takže zasažený je vlastně celý kus. Takový chleba patří do koše a žádné zachraňování nemá smysl. Něco jiného je bochník, který jen ztvrdl. Ten je naprosto nezávadný a dobře poslouží dál.
Utěrka a chlebník dělají divy
Nejspolehlivější způsob znaly už naše babičky. Vychladlý bochník nejdřív obalte do suché bavlněné nebo lněné utěrky a teprve pak ho vložte do chlebníku. Látka odvádí přebytečnou vlhkost a zároveň brání tomu, aby chleba vyschl na kámen. Chlebník ho pak chrání před světlem, ale musí mít otvory nebo aspoň skulinu, kudy proudí vzduch.
Bavlněná utěrka odvádí z bochníku přebytečnou vlhkost a chlebník s otvory zajistí proudění vzduchu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Klíčové je najít rovnováhu. Úplně holý chléb na lince rychle zatvrdne, hermeticky zabalený se zapaří. Ta správná míra leží někde uprostřed. Kdo nechce řešit nic navíc, může sáhnout po voskovaných ubrouscích. Igelit dokážou nahradit a pečivo v nich zůstane čerstvé i několik dní.
Přečtěte si také: Maminka nevěřila, že tuhle svíčkovou vařím úplně bez smetany. Na nedělním obědě si všichni přidávali a recept jsem posílala i tetě
Když zrovna nemáte utěrku ani chlebník po ruce, poslouží i obyčejný papírový pytlík, ve kterém pečivo někdy koupíte. Vzduch přes něj prochází, takže se chleba aspoň nezapaří jako v plastu. Papír ovšem nechá chleba vyschnout mnohem dřív. Poslouží tak spíš na den nebo dva, na udržení čerstvosti přes celý týden se nehodí.
Do lednice chleba opravdu nepatří
Zažitá představa, že chladno prodlouží trvanlivost, u chleba vůbec neplatí. V lednici totiž stárne a tvrdne rychleji, protože nízká teplota urychluje vysychání střídy. Vyhovuje mu obyčejná pokojová teplota, řádově 20 až 25 °C, k tomu suché a zastíněné místo stranou trouby i radiátorů.
Zbytek zvládne pár maličkostí:
Vlhkou utěrku po pár dnech vyperte a do chlebníku ji vracejte vždy suchou. Chlebník sem tam vytřete a zbavte ho drobků, aby se v něm neusazovaly staré zbytky. Načatý bochník obracejte řezem ke stolu nebo na prkénko, střída pak tolik neztvrdne. Kde záleží i na druhu pečiva Přečtěte si také: Ani pažitka, ani česnek. Češi teď dávají do tvarohové pomazánky tuhle 1 surovinu, díky které chutná 10x lépe
Ne každý chleba vydrží stejně dlouho. Nejdéle si vláčnost drží kvásková žitná a celozrnná pečiva. Mají v sobě víc vlhkosti a jejich nakyslé prostředí samo o sobě růst plísní přibrzdí. Bílé pšeničné bochníky naproti tomu osychají nejrychleji ze všech. Když víte, že díl chleba do pár dní nesníte, radši ho nakrájejte a zamrazte. A ze staršího, který jen ztvrdl, snadno uděláte křupavou strouhanku, základ do domácích knedlíků nebo francouzský toast k snídani, takže nazmar nepřijde ani kůrka.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-skladovat-chleba-30000731.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-skladovat-chleb-rady-tipy-bez-plisne-plytvani/, https://www.nemeckyeshop.cz/blog-a-recepty/jak-spravne-skladovat-pecivo/, https://www.wixx.cz/blog/jak-skladovat-chleb-a-proc-plesnivi/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/18040-jak-skladovat-pecivo-cerstve, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-chleba/