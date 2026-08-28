Nejvíce sexy hokejistka světa má nového přítele. Randí s golfovou hvězdou, která vyhrála dva grandslamové turnaje

Začalo to první srpnový týden 2026 na LIV Golf New York v Bedminsteru. Někdo si všiml mladé ženy s VIP průchodkou a čepicí týmu Crushers GC, tedy DeChambeauova týmu. Během hodin ji internet identifikoval jako Mikaylu Demaiterovou, kanadskou bývalou brankářku a modelku s 3,1 milionu sledujících na Instagramu. Pak přišlo vzájemné sledování, fotka z interiéru připomínajícího golfistův dům a lavina spekulací. Než se k příběhu dostala velká média, fanoušci už měli hotovo.
Detektivka, kterou vyřešil internet
Mechanismus byl prostý a zároveň fascinující. Během turnaje LIV Golf New York (6.–9. srpna 2026) se na sociálních sítích objevily snímky Demaiterové s VIP průchodkou. Fanoušci si spojili čepici Crushers GC, vzájemné sledování na Instagramu a selfie z prostředí, které odpovídalo DeChambeauovu domu. Server Heavy shrnul indicie už 13. srpna, ale stále šlo o spekulace.
Zlom přišel 19. srpna. Us Weekly jako první potvrdil, že dvojice spolu skutečně chodí. Vztah označil za „poměrně čerstvý“ a zdroj blízký páru dodal, že jsou „velmi šťastní“. Téhož dne informaci převzal TMZ Sports. O čtyři dny později, 23. srpna, byli DeChambeau a Demaiterová poprvé široce zachyceni společně na veřejnosti, na LIV Golf Indianapolis. Ani tehdy ovšem žádný z nich nevydal formální oznámení. Vztah potvrdila média, ne protagonisté.
Kdo je Mikayla Demaiterová
Označení „nejkrásnější hokejistka světa“ je mediální konstrukt, ale má reálný základ. Demaiterová, ročník 2000, chytala za Bluewater Hawks v ontarijské juniorské lize. V sezoně 2018/19 odchytala 20 zápasů s průměrem 2,25 inkasovaného gólu na utkání a úspěšností zákroků 90,9 %, solidní čísla pro juniorskou kategorii. Databáze Elite Prospects ji dnes vede se statusem „v důchodu“.
Kariéru jí ukončilo vážné zranění kolene v roce 2019, kdy jí bylo devatenáct. Podle sekundárních zdrojů o konci informovala na Instagramu, ale původní příspěvek byl později smazán. Co následovalo, byl přerod: z brankářky se stala modelka a influencerka. Dnes má podle analytické platformy HypeAuditor přes tři miliony sledujících na Instagramu s průměrem kolem 49 tisíc lajků na příspěvek. Její obsah stojí na glamour a plavkových fotografiích, ale sportovní identita zůstává součástí osobní značky, a právě ta kombinace jí vynesla superlativní přezdívky v anglosaských médiích.
Před DeChambeauem byla Demaiterová spojována s Kurtisem Gabrielem, bývalým útočníkem NHL a AHL, který hrál mimo jiné za San Jose Sharks. Vztah trval přibližně od roku 2020, rozchod naznačují zdroje nejpozději koncem roku 2024.
Proč zrovna DeChambeau
Bryson DeChambeau není jen „nějaký golfista“. Třicetiletý Američan vyhrál U.S. Open dvakrát, v letech 2020 a 2024, a jako kapitán Crushers GC patří ke tvářím celého okruhu LIV Golf. V sezoně 2026 zvítězil v Singapuru i Jižní Africe a k 27. srpnu figuroval na druhém místě celkového pořadí LIV s 788,70 body. Na hřišti je známý analytickým přístupem ke hře a mimořádnými délkami odpalů, mimo hřiště pak masivním YouTube kanálem a schopností budovat osobní značku způsobem, který v golfu nemá obdoby.
Právě tady se oba světy protínají. DeChambeau i Demaiterová jsou sportovci, kteří svou kariéru rozšířili daleko za hranice hřiště či kluziště. On prodává golf milionům diváků na YouTube, ona přetavila krátkou juniorskou kariéru v influencerský byznys s celosvětovým dosahem. Překvapivý pár? Možná jen na první pohled.
Co zatím zůstává neznámé
Kde a kdy přesně se seznámili, pár veřejně nepopsal. První ověřitelnou stopou zůstává přítomnost Demaiterové na LIV Golf New York začátkem srpna 2026. Ani po společném vystoupení v Indianapolis nevydal žádný z nich příspěvek, který by vztah explicitně oznamoval. Vše, co víme, pochází z mediálních zdrojů a fanouškovské detektivní práce.
Právě ta zdrženlivost je na celém příběhu možná nejzajímavější. Dva lidé s dohromady desítkami milionů sledujících na sítích nechali svůj vztah „rozluštit“ cizí lidi, a pak ho tiše potvrdili tím, že se prostě ukázali spolu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta